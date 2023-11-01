Электромобили Lexus следующего поколения будут самостоятельно ездить по заводу для сборки

Lexus не будет нуждаться в конвейерных лентах, как только будет собрано «гигакастовое» шасси для электромобилей следующего поколения; компания объявила о внедрении «сборочной линии с автоматическим управлением», на которой автомобили будут автономно перемещаться между станциями.

Концепт LF-ZC выглядит так, как будто он получил заводскую Т-образную форму.

Lexus не будет нуждаться в конвейерных лентах, как только будет собрано «гигакастовое» шасси для электромобилей следующего поколения; компания объявила о внедрении «сборочной линии с автоматическим управлением», на которой автомобили будут автономно перемещаться между станциями.

Объявление было сделано на первой ежегодной выставке Japan Mobility Show. Да, были также концепт-кары, в частности угловатый электрический LF-ZC, выпуск которого, по словам Lexus, «намечается в 2026 году».

Что интересного в этой машине? Посмотрим... Бла-бла, управление по проводам, бла-бла, голосовая система ИИ "напоминает разговор с внимательным и любезным дворецким", яда-яда, "широкая стойка" (хе-хе), бла-бла бамбуковые волокна, яда yada «призматические высокопроизводительные аккумуляторы… направлены на увеличение дальности действия в два раза по сравнению с обычными BEV». Верно-о.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Конечно, это выглядит очень перспективно, не так ли?

Вот что: LF-ZC, по словам Lexus, сможет «воспроизводить различные операции автомобиля, характеристики вождения, звуки и вибрации с учетом индивидуальных предпочтений». Действительно, очевидно, что вы будете играть в видеоигры, используя руль и педали автомобиля в качестве контроллеров, а затем сможете загрузить ощущение игровой машины, чтобы прокатиться на настоящей машине по дороге.

Но послушайте, мы все видели концепт-кары раньше, и на этом позднем этапе игры мы все достаточно большие и уродливые, чтобы знать, что концепт-кары на 90% — это чушь. Вероятно, самое интересное в LF-ZC то, что он выйдет с завода в таком виде, как будто у него уже была Т-образная форма.

Но то, как он будет кататься по фабрике, забавно; Lexus заявляет, что разрабатывает следующее поколение электромобилей на базе беспилотной производственной линии. Базовое шасси каждого автомобиля будет состоять из трех частей, жесткой модульной конструкции, сформированной с помощью «гигакастинга», и как только эти три части будут собраны вместе с предустановленными аккумулятором, двигателями, колесами и «компонентами беспроводных терминалов», новый автомобиль будет иметь возможность самостоятельно пройти остальную часть производственного процесса.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

После сборки шасси, состоящего из трех частей, автомобиль будет самостоятельно объезжать остальную часть производственной линии.

Это не только устранит необходимость в конвейерных лентах, но и даст компании большую гибкость с точки зрения планировки завода. Действительно, поскольку это шасси, скорее всего, станет основой для целого семейства типов кузовов, Lexus сможет свободно использовать или разделять различные производственные станции для каждой модели.

Классная идея!

по материалам https://newatlas.com