Джо Диспенза: КАК мы ВЫНУЖДАЕМ тело жить ПРОШЛЫМ

Стоит нам преодолеть эмоциональную зависимость, корни которой тянутся из прошлого, исчезнет и сила, заставляющая нас снова и снова запускать автоматические программы прежнего Я. Итак, вопрос потихоньку проясняется: даже когда мы «думаем» или «считаем», что живем настоящим, есть большая вероятность, что тело «застряло» в прошлом.

О том, как важно жить настоящим, писали много. Статистика самых разных событий, от аварий, вызванных невнимательным вождением, до разводов, свидетельствует, что людям необычайно сложно «погружаться» в настоящее. С вашего позволения, я дополню уже имеющуюся информацию, сформулировав эту идею в терминах квантовой реальности.

Джо Диспенза: Преодоление времени

Преодоление времени

Эмоции — настроения — темперамент — характер: как мы вынуждаем тело жить прошлым

В предсказуемом будущем никакие изменения не возможны

Преодоление времени

В настоящем все потенциалы существуют в квантовом поле одновременно. Живя настоящим, т. е. погружаясь в момент, мы получаем возможность двигаться через пространство и время и реализовывать любой из этих потенциалов. Если же мы увязаем в прошлом, новых потенциалов там не существует.

Попытки что-то изменить в жизни вызывают у нас реакцию, очень похожую на наркотическую ломку. Ведь мы и в самом деле попадаем в зависимость от привычного химического состояния бытия. Вы знаете также, что при любой зависимости тело как бы берет на себя роль разума.

Воспоминание о событии запускает ту же химическую программу, что и само событие, и тело начинает думать, что оно переживает его вновь. В результате подобных процессов тело становится своего рода подсознательным разумом, а значит, берет верх над сознанием. А раз тело выполняет функцию разума, значит, в каком-то смысле получает способность думать.

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Я уже говорил, что тело может брать на себя роль разума посредством цикла «мысль — чувство — мысль». Но есть и еще один путь, связанный с воспоминаниями. Вот как это работает. Вы получаете определенный опыт, заряженный эмоционально. Затем вы думаете об этом событии. Мысль превращается в воспоминание, которое затем рефлекторно воспроизводит эмоции, связанные с событием. И если вы постоянно возвращаетесь к этому опыту, происходит сращение мысли, воспоминания и эмоции, и вы «заучиваете» саму эмоцию. Теперь вы живете в прошлом, причем руководит вами не столько сознание, сколько подсознание.

В сферу подсознания включено множество физиологических и ментальных процессов, происходящих без участия сознания. В основном подсознание отвечает за поддержание биологических функций организма. Эту систему саморегуляции организма ученые называют автономной нервной системой. Нам не приходится думать о дыхании, поддержании сердцебиения, повышении и снижении температуры тела и о множестве других процессов, благодаря которым организм поддерживает себя в порядке и исцеляет недуги.

Думаю, вы понимаете, какую опасность таит в себе передача повседневных эмоций под контроль воспоминаний и окружающей среды, т. е. этой автоматической системы. Подсознательный механизм запуска привычных реакций уже неоднократно сравнивали с системой автопилота и с компьютерными программами. Все эти аналогии призваны передать ощущение, что наше поведение контролирует некая сила, лежащая вне осознанности.

Запоминание эмоций

Рис. 1. Мысль создает воспоминание, которое затем вызывает эмоцию. Со временем мысль становится воспоминанием и автоматически воспроизводит соответствующую эмоцию. В результате многократных повторений этого процесса мысль, воспоминание и эмоция сливаются воедино. Так заучивается эмоция.

Вот пример. Представьте, что однажды в детстве вы пришли домой и обнаружили любимого пса мертвым. Чувственные впечатления, полученные в тот момент, как говорится, навеки врезались вам в память. У вас остался шрам от этого события.

На примере подобных травматических опытов нетрудно понять, как эмоции превращаются в бессознательные, заученные реакции на те факторы окружающей среды, которые напоминают нам о потере любимого существа. Теперь вы уже знаете, что, мысленно возвращаясь к событию, вы воссоздаете в мозгу и теле те же эмоции, что однажды были им вызваны. Достаточно всего одной мысли, одной-единственной реакции на какой-либо внешний фактор, чтобы активировать программу и снова во всей полноте почувствовать былое горе.

Раздражители могут быть разными: допустим, вы увидели похожую собаку или побывали там, куда когда-то возили своего любимца еще щенком. Независимо от конкретного содержания чувственного опыта, он активирует определенную эмоцию. Эмоциональные триггеры могут быть как явными, так и едва уловимыми, однако в любом случае воздействуют на вас на подсознательном уровне, и вы погружаетесь в эмоциональное (и химическое) состояние горя, злости и печали, даже не успев сообразить, что произошло.

А после этого тело берет верх над разумом. Вы можете пытаться выбраться из этого состояния, однако неизбежно почувствуете, что не можете с собой совладать.

Вспомните о собаках Павлова. В 1890-х годах молодой русский ученый провел серию экспериментов: он привязывал несколько собак к столу, звонил в звонок и затем щедро кормил их. После того как собаки множество раз подверглись воздействию одного и того же раздражителя, Павлову достаточно было просто позвонить в звонок, и у животных автоматически начиналось слюноотделение в предвкушении пищи.

Этот процесс получил название условного рефлекса, и происходит он автоматически. Почему? Потому что тело начинает реагировать на раздражитель автономно, т. е. независимо от мозга (сравните с автономной нервной системой). Каскад химических реакций, который запускается за считанные секунды, меняет тело на физиологическом уровне, и происходит это практически бессознательно — при минимуме сознательных усилий, а то и без таковых.

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Вот одна из причин, по которым изменения столь сложны. Даже если сознание живет настоящим, подсознательный «разум тела» может оставаться в прошлом. И когда, опираясь на предшествующий опыт, мы начинаем ожидать от будущего неких предсказуемых событий, мы ничем не отличаемся от павловских собак. Воспоминание о конкретном человеке или событии, привязанное к конкретной точке времени и пространства, автоматически (или автономно) вызывает определенную физиологическую реакцию.

Но стоит нам преодолеть эмоциональную зависимость, корни которой тянутся из прошлого, исчезнет и сила, заставляющая нас снова и снова запускать автоматические программы прежнего Я.

Итак, вопрос потихоньку проясняется: даже когда мы «думаем» или «считаем», что живем настоящим, есть большая вероятность, что тело «застряло» в прошлом.

Эмоции — настроения — темперамент — характер: как мы вынуждаем тело жить прошлым

Поскольку работа мозга всегда строится на повторениях и ассоциациях, то для того, чтобы тело взяло на себя роль разума, вовсе не обязательно получать серьезную психологическую травму. Даже малейшие триггеры могут вызвать эмоциональный всплеск, перед которым мы почувствуем себя беспомощными.

Например, по дороге на работу вы, как обычно, заезжаете в любимое кафе и обнаруживаете, что у них нет вашего любимого кофе со вкусом лесного ореха. Вы с разочарованием бормочете себе под нос: ну вот, такая крупная компания и не может обеспечить наличие такого популярного сиропа. Подъехав к офису, вы с раздражением замечаете, что «ваше» место на парковке уже занято. А потом вы заходите в пустой лифт и уже в полном остервенении понимаете, что кто-то до вас успел понажимать на все кнопки.

И когда вы, наконец, появляетесь в офисе, кто-нибудь из коллег участливо спрашивает:

— Что стряслось? Ты сегодня явно не в духе.

Выслушав вашу историю, он начинает сочувствовать, а вы подводите итог:

— У меня плохое настроение. Ничего, как-нибудь справлюсь.

Да вот только вам это не удается.

Настроение — это химическое состояние, как правило, краткосрочное, которое является проявлением затяжной эмоциональной реакции.

Какие-то внешние факторы — в нашем примере это неспособность работника кофейни удовлетворить ваши потребности, за которой последовали еще несколько мелких огорчений, — вызвали эмоциональную реакцию. Вещества, соответствующие эмоции, перерабатываются в организме не сразу, а значит, их эффект длится еще какое-то время. Промежуток между первоначальным выделением веществ и прекращением их воздействия называют периодом невозбудимости. Чем дольше период невозбудимости, тем дольше вы испытываете эти чувства. А когда период невозбудимости после эмоционального стимула составляет несколько часов или дней, мы имеем дело с настроением.

Согласно квантовой модели реальности вся материя существует в виде информационных волн, вибрирующих на различных частотах. В таком случае логично предположить, что чем медленнее вибрации, тем сгущеннее материя, и наоборот. Стрессовые эмоции снижают частоту наших вибраций и делают нас более «материальными» и менее «энергетическими».

Что происходит, если настроение, вызванное эмоциональной реакцией, затягивается? С тех самых пор вы пребываете в хандре и вот сидите на совещании, смотрите по сторонам и не можете думать ни о чем, кроме того, какой жуткий галстук напялил один из сотрудников и как ужасно гнусавит босс — будто скребет ногтями по стеклу, и даже хуже.

И вот теперь речь идет уже не только о настроении. Вы проявляете свой темперамент — тенденцию выражать привычные эмоции через определенные модели поведения. Темперамент — это эмоциональная реакция с последующим периодом невозбудимости от нескольких недель до нескольких месяцев.

Наконец, если период невозбудимости длится несколько лет, эта тенденция превращается в свойство личности. На этом этапе окружающие отзываются о вас как о мрачном, злобном, вечно недовольном брюзге.

Таким образом, свойства личности зачастую вырастают из прошлых эмоций. Наша личность (взятая как совокупность мыслей, чувств и действий) большую часть времени пребывает в прошлом. Поэтому, чтобы изменить свою личность, потребуется избавиться от заученных эмоций. Необходимо выбраться из болота прошлого.

Формирование различных состояний бытия

Рис. . Возрастание периода невозбудимости. Любое событие вызывает эмоциональную реакцию, которая впоследствии может перерасти в настроение, затем в темперамент, а затем — в свойство личности. Наша личность становится продуктом заученных эмоциональных реакций, и жизнь ее протекает в прошлом.

В предсказуемом будущем никакие изменения не возможны

Но есть и еще одна причина, по которой мы не даем себе меняться. Иногда мы приучаем тело к роли разума еще и для того, чтобы выжить в том будущем, которое мы себе рисуем, исходя из воспоминаний, и бесценный «настоящий момент» опять оказывается упущен.

Как вы знаете, человек может заставить свое тело жить в будущем. Разумеется, порой эта способность помогает нам изменить жизнь к лучшему — когда мы сознательно решаем сфокусироваться на желаемом событии, как это сделала моя дочь, создавая для себя летнюю работу в Италии. Ее пример доказывает, что, концентрируясь на желаемом событии и сознательно готовясь к нему, планируя свои действия, в какой-то момент мы с такой ясностью увидим его внутренним взором, что мысли окажутся равноценны самому событию.

Когда мысль становится событием, возникает эмоция. А когда мы начинаем испытывать эмоцию от события еще до его наступления, наше тело (и подсознание) реагирует так, словно событие уже стало реальностью.

Но что происходит, когда мы заранее нагнетаем нежелательные события или даже навязчиво прокручиваем в мозгу наихудшие сценарии, основанные на опыте? Точно так же программируем тело на проживание будущего события до его наступления. Теперь тело живет не в настоящем, не в прошлом, а в будущем… выстроенном по чертежам прошлого!

В такие моменты тело не распознает разницы между реальным событием и его мыслеобразом. Мы сами заправляем его тем «топливом», которое понадобится ему в наиболее вероятном (по нашему мнению) будущем, и тело приводит себя в состояние готовности к «запуску». Теперь оно в очень реальном смысле погружается в предполагаемое событие.

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Вот пример существования в будущем, основанном на прошлом. Представьте, что вас попросили прочесть лекцию перед аудиторией в 350 человек, но вы боитесь — из-за воспоминаний о крайне неудачных публичных выступлениях в прошлом. И всякий раз, когда вы думаете о предстоящей лекции, вы так и видите, как вы стоите на трибуне, беспомощно запинаясь и теряя мысль. Тело реагирует так, словно будущее стало настоящим: плечи напрягаются, сердцебиение ускоряется, вас бросает в пот. Предвосхищая тот страшный день, вы заставляете свое тело испытывать будущий стресс заранее. Вас так страшит возможность нового провала, вы сосредоточены на ожидаемом негативном событии и не можете думать ни о чем другом. Разум и тело разрываются между прошлым и будущим, будущим и прошлым. В результате вы отказываете себе в возможности нового, положительного исхода.

Приведу более общий пример жизни в предсказуемом будущем. Допустим, много лет подряд вы просыпаетесь утром единственно ради того, чтобы автоматически скатиться на старые добрые рельсы неосознанных действий. Тело настолько привыкло предвосхищать ваши действия в течение всего дня, что выполняет их почти механически, одно за другим. Покормить собаку, почистить зубы, одеться, заварить чай, вынести мусор, забрать почту… ну, и т. д. И даже если вы просыпаетесь с мыслью сделать что-нибудь по-другому, вскоре вы все равно обнаруживаете, что опять делаете все то же самое. Такое чувство, что вы просто наблюдаете за автопилотом, управляющим вашей жизнью.

За 10, 20 лет вы накрепко запоминаете все эти действия, и ваше тело только и ждет, как бы проделать их еще раз. По сути, тело подсознательно запрограммировано существовать в будущем и поэтому спокойно позволяет вам «уснуть за рулем» — а вернее, вообще отстраняет вас от управления автомобилем. Теперь тело просто не может жить настоящим. Оно привыкло управлять вами с помощью множества бессознательных программ, пока вы посиживаете на заднем сиденье и позволяете везти себя в унылое и заранее известное будущее.

Чтобы преодолеть полуавтоматические привычки и перестать забегать в будущее, вы должны научиться жить за пределами времени.опубликовано econet.ru.

Джо Диспенза "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели"

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