Джентльмены предпочитают ... нет, не тех, что погорячее

Мы все знаем, что мужчины уходят и от самых преданных, бросают самых красивых и изменяют молодым и сексуальным и, уж тем более, ухоженным. Какая же женщина способна на всю жизнь удержать своего мужчину?

Я ехала в общественном транспорте, а напротив меня сидела девушка. Красивая, молодая, стройная. Между ее внешностью и состоянием был такой диссонанс, что даже мне стало не по себе. Грусть, тоска и низкая самооценка буквально сквозили в пространстве вокруг нее. Рядом находились молодые мужчины и никто (никто!) не смотрел на нее!

Каких женщин предпочитают или любят мужчины?

Как вы думаете, каких женщин предпочитают или любят мужчины? Поищем ответ на этот весьма животрепещущий вопрос?

Косметологи, стилисты, диетологи и фитнес-тренеры говорят, что мужчины любят:

подтянутых (стройных, подкачанных). Добавьте свое.

сексуальных. Если спросить, а что они вкладывают в это понятие, то можно услышать весьма расплывчатый ответ. Некоторые думают, что сексуальность она в томном взгляде, в губах-уточкой и походке Моники Беллучи в фильме "Малена".

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ухоженных. Ухоженными должны непременно с маникюром, педикюром и без лишних волос на теле. И да, одеты со вкусом. Посещающие массаж и имеющие личных косметологов.

моложавых. А кто же любит старых! Вот и вся индустрия молодости говорит нам: "Старых не любят! Молодитесь девоньки и не забудьте подтянуть то, что обвисло и сделать выпуклым то, что ушло".

красивых. В обсуждении вопроса кого можно считать красивыми мы можем застрять надолго. Тогда может быть, симпатичных? А что, это вариант. Симпатичных, то есть не страшных.

любящих яркий и разнообразный секс. Или просто любящих секс?

добрых, милых, отзывчивых, искренних, хороших хозяек и обладающих такими вымирающими качествами, как смирение и терпение (да, такие тоже бывают!)

Пожалуй, хватит.

Имея такие достоинства, описанные выше, можно, согласно авторитетному мнению экспертов, рассчитывать на бесконечное обожание со стороны мужчин.

Но, вот ведь какая незадача! Мы все знаем, что мужчины уходят и от самых преданных, бросают самых красивых и изменяют молодым и сексуальным и, уж тем более, ухоженным.

И все-таки, каких женщин любят мужчины? К какой женщине мужчину будет тянуть всегда?

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К той, Которая ничего не ждет и которая живет в здесь и сейчас полной грудью:

Она излучает море сексуальной энергии, потому что энергия движется в ней мощным потоком;

Она испытывает радость по всякому поводу и без.

Она очаровательна. И секрет ее очарования в мощной и позитивной энергетике.

Рядом с такой женщиной мужчина чувствует себя героем. В силу своего эгоцентризма он наивно полагает, что именно он и является причиной ее радости. Его влечет к этому состоянию. И он хочет возвращаться к той, которая дарит ему драгоценное ощущение.

Мужчины любят женщин, которые умеют наслаждаться жизнью. Они не напряжены и потому в их поле затягивается, как в воронку все, что находится поблизости. Устоять невозможно!)

Женщина, которая полна внутреннего напряжения, наоборот, невольно отталкивает все, что рядом.опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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