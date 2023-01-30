Джентльмены предпочитают ... нет, не тех, что погорячее

Мы все знаем, что мужчины уходят и от самых преданных, бросают самых красивых и изменяют молодым и сексуальным и, уж тем более, ухоженным. Какая же женщина способна на всю жизнь удержать своего мужчину?
Я ехала в общественном транспорте, а напротив меня сидела девушка. Красивая, молодая, стройная. Между ее внешностью и состоянием был такой диссонанс, что даже мне стало не по себе. Грусть, тоска и низкая самооценка буквально сквозили в пространстве вокруг нее. Рядом находились молодые мужчины и никто (никто!) не смотрел на нее!
Как вы думаете, каких женщин предпочитают или любят мужчины? Поищем ответ на этот весьма животрепещущий вопрос?
Косметологи, стилисты, диетологи и фитнес-тренеры говорят, что мужчины любят:
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Пожалуй, хватит.
Имея такие достоинства, описанные выше, можно, согласно авторитетному мнению экспертов, рассчитывать на бесконечное обожание со стороны мужчин.
Но, вот ведь какая незадача! Мы все знаем, что мужчины уходят и от самых преданных, бросают самых красивых и изменяют молодым и сексуальным и, уж тем более, ухоженным.
И все-таки, каких женщин любят мужчины? К какой женщине мужчину будет тянуть всегда?
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К той, Которая ничего не ждет и которая живет в здесь и сейчас полной грудью:
Рядом с такой женщиной мужчина чувствует себя героем. В силу своего эгоцентризма он наивно полагает, что именно он и является причиной ее радости. Его влечет к этому состоянию. И он хочет возвращаться к той, которая дарит ему драгоценное ощущение.
Мужчины любят женщин, которые умеют наслаждаться жизнью. Они не напряжены и потому в их поле затягивается, как в воронку все, что находится поблизости. Устоять невозможно!)
Женщина, которая полна внутреннего напряжения, наоборот, невольно отталкивает все, что рядом.опубликовано econet
Автор Ольга Федосеева
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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