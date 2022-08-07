Двойной капкан отношений

Типы личности «Большой Ребенок» и «Маленький Взрослый» образуют союзы, в которых отношения отражают нецелостность каждого из партнеров. Необходимо «доращивание» несформированных у каждого из них своих структур-функций и последующая интеграция их внутренних частей.

Несмотря на накал чувств и драматичность, зависимые отношения являются довольно прочной и устойчивой формой отношений, а психотерапия зависимости остается одним из самых сложных и длительных проектов. Понимая, что сложно что-то новое сказать в этой области, все же рискну описать свое видение внутренней динамики отношений в зависимой паре и те механизмы, на которых строятся такие отношения. Возможно, что это кому-то покажется интересным.

Отношения в зависимой паре

Они активно и настойчиво ищут друг друга, бессознательно посылая в поле отношений сигналы, безошибочно считываемые потенциальными партнерами. И неудивительно: они актеры одной пьесы под названием «Зависимые отношения».

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Для начала рассмотрим суть психологического содержания «Ребенок» и «Взрослый»

Ребенок – витальный, креативный, спонтанный, эмоциональный.

Функции ребенка – игра, творчество.

Взрослый – ответственный, осознающий, взвешенный, рациональный… Функции Взрослого – принятие решения, выбор, забота, поддержка.

Ребенок – требующий, нуждающийся, зависимый…

Взрослый – дающий, уверенный, поддерживающий, успокаивающий…

Детская установка к жизни – «ждать» и «получать». Ждать от взрослых удовлетворения своих потребностей и брать-получать то, что они ему дают.

Взрослая установка к жизни – «действовать», «брать» и «давать». Не ждать чего-либо от других и от жизни, а действовать, брать самому, и давать нуждающемуся другому.

Взросление человека предполагает постепенный процесс его перехода из состояния «Ребенок» в состояние «Взрослый». По ходу течения этого процесса детские качества (непосредственность, импульсивность, беспечность, отсутствие ответственности) сменяются взрослыми (опосредованностью, осознанностью и ответственностью). Так формируется структура Внутреннего Взрослого. Но при этом качества ребенка не исчезают, а формируются в структуру Внутреннего Ребенка. И в личности взрослого психологически зрелого человека мы можем наблюдать гармоничное сочетание этих частей – Внутреннего Ребенка и Внутреннего Взрослого.

Однако, в силу различных обстоятельств, характер этого процесса может изменяться – тормозиться либо ускоряться. В этом случае мы имеем факт несовпадения психологического и паспортного возраста.

Рассмотрим варианты нарушения этого естественного процесса, описав их в виде психологических портретов взрослых людей. Будем помнить при этом, что мы здесь описываем крайние, полюсные варианты, в которых в большей степени представлено нарушение гармонии баланса этих внутренних частей – Ребенка и Взрослого. Крайние варианты такой дисгармонии – «Маленький Взрослый» и «Большой Ребенок» (авторские названия).

Большой ребенок

В том случае, когда по каким-либо причинам (о них позже) в личности человека оказывается несформированной взрослая часть (Внутренний Взрослый), мы имеем дело с психологической инфантильностью. Назовем такого человека «Большой Ребенок» и рассмотрим его психологический портрет.

В структуре личности такого человека будет доминировать Внутренний Ребенок и его поведение и поступки будут определяться этой частью.

Ведущей модальностью ребенка является модальность Хочу.

Ребенок не желает ничего знать и платить за свое «хочу». Он жаждет получать все бесплатно.

«Большой Ребенок» - это неповзрослевший вовремя ребенок. Он переиграл, точнее заигрался, задержался в детской позиции.

В его картине Мира мало правил и ограничений, результатом чего является его спонтанность, экспрессивность и беспечность.

Большой Ребенок только внешне похож на взрослого, внутренне же, психологически, он остается ребенком.

Во внутренней структуре «Большого Ребенка» не хватает позиции взрослого и его качеств – ответственности, взвешенности, рефлексивности, рациональности. Без этих качеств ему сложно самостоятельно выживать во взрослом мире, где нужно делать выборы и брать за них ответственность. Поэтому ему необходим взрослый, который бы компенсировал его недостающие качества и заботился о нем. Хорошим решением в этой ситуации для «Большого Ребенка» является создание зависимых отношений. И лучшим кандидатом для этой роли является «Маленький Взрослый».

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Как формируется этот тип?

Основным фактором развития является гиперопека. Родители «берегут» ребенка, выполняя вместо него его функции, не делегируя ему ответственности. Ребенок оказывается в ситуации «заповедника». Его оберегают от внешнего, реального мира и он оказывается не готов самостоятельно жить в таком мире за пределами заповедника. У него не формируется способность к Я-усилиям и воля.

Еще одним результатом родительского оберегания от реальности является отсутствие или слабая выраженность в картине Мира «Большого Ребенка» Другого человека. Другой человек также является частью реального мира и задача родителей создавать условия для встречи с Другим. Ребенку нужно будет жить в социальной реальности и важно усвоить правила жизни, принятые в обществе Других. Это осуществляется посредством научения ребенка родителями основам нравственности и правилам социального общежития. И здесь ребенок неизбежно сталкивается с социальными чувствами – виной и стыдом, а так же эмпатией, которые четче очерчивают контуры его Я-образа и формируют его границы и границы Другого. Так у ребенка появляется возможность для преодоления эгоцентрической позиции.

В картине же Мира «Большого Ребенка» этого не происходит. У него остается геоцентрическая модель мира – Я в центре вселенной, для которой характерен эгоцентризм и эгоизм. Это позволяет ему обращаться с Другими как с объектами, манипулируя ими и используя их для своих целей.

Маленький взрослый

«Маленький Взрослый» – преждевременно повзрослевший. Он не доиграл, не насытился ситуацией детской беспечности и легкости бытия, полагающихся ему в силу его особого положения.

Ведущей модальностью взрослого является модальность «Надо». Детское «Хочу» здесь оказывается глубоко похороненным. Как результат этого у «Маленького Взрослого» в ситуации терапии часто появляется феномен «Хочу хотеть». Он знает, что желания должны быть, но не может их почувствовать и осознать.

«Маленький Взрослый» привык отказываться от «хочу» в пользу «надо». В его жизни было мало места для «хочу» и для игры, нужно было выживать.

В его психической реальности, как правило, много интроектов – принятых на веру правил. Следствием этого является недостаток спонтанности, он со всех сторон зажат границами правил. Неудивительно, что ему сложно расслабиться. Жизнь для него представляется сложной и у него слишком серьезное к ней отношение.

Такие люди могут многого достигать в жизни в профессиональном и социальном плане, так как отличаются хорошей самодисциплиной и работоспособностью и слабой чувствительностью к себе. В силу этого их Я-усилия часто становятся Я-насилием. Обратной стороной этого феномена является сложность в получении удовольствия и радости от самого процесса жизни. Для этого нужно расслабиться, а «Маленький Взрослый» не может себе такого позволить. В его опыте не было переживаний опоры на других, приходилось опираться только на себя.

В его внутренней структуре большой дефицит качеств ребенка. Его собственный Внутренний ребенок заброшенный, забытый, эмоционально голодный. Парадокс при этом в том, что «Маленький Взрослый» активно направляет свою заботу, внимание и любовь вовне, включаясь в различные проекты по спасению других. Неудивительно, что объектом его спасения часто становится «Большой Ребенок», который всячески демонстрирует миру свою беспомощность.

Как формируется этот тип?

Родители были либо инфантильны, либо сами слишком перегружены ответственностью и в силу этого перегружали ею ребенка. Схожая ситуация может создаваться и в семье с родителями-алкоголиками, когда ребенок был вынужден рано развить в себе взрослые качества и стать родителем для своих родителей.

У него рано появились социальные чувства, (стыд, вина), которые останавливают непосредственность. Его картина мира носит гелиоцентрический характер, в которой Другому придается очень большой вес. «Маленький Взрослый», как правило, придает слишком много значения тому, что скажет Другой, как оценит.

Взрослый

Взрослый умело балансирует между «Должен» и «Хочу». Его Внутренний Ребенок и Внутренний Взрослый пребывают в его личности в гармонии и балансе. Взрослым признается и принимается ценность и важность каждой из этих частей, и есть возможность договариваться.

«Большой Ребенок» не желает ничего знать и платить за свое «Хочу». Он страстно жаждет получать все бесплатно. «Маленький Взрослый» руководствуется в своей жизни «Надо», игнорируя голос «Хочу». «Взрослый» знает, что у любого «Хочу» есть своя цена. И он может выбирать – платить или отказаться.

Как формируется этот тип?

Есть ряд важных условий для формирования «Взрослого». И здесь ведущая роль принадлежит его родителям. Они должны быть:

Психологически зрелыми, способными обеспечивать эмоциональную устойчивость и стабильность своему ребенку;

Любящими, способными быть принимающими и поддерживающими;

Чуткими, улавливающими «движения души» своего ребенка, замечая его уникальные особенности и способности;

Мудрыми, способные не зацикливаться на слепой родительской любви, понимающими, что ребенку придется жить в этом мире с другими людьми:

Грамотными, постепенно передающими ребенку ответственность за его жизнь, не подменяющими своей активностью его активность, последовательно и неуклонно сопровождая его по его жизненному пути, не навязывая при этом своего видения этого пути.

«Большой Ребенок» и «Маленький Взрослый» обладают недостающими друг для друга качествами и в силу этого склонны образовывать союзы – комплементарные по форме и зависимые по сути.

Вот суть и динамика таких отношений

Ловушки ожидания

Эта пара образуется неслучайно. Партнеры здесь попадают в Ловушки ожидания. Для каждого эта ловушка своя. Она связана с фрустрацией той потребности, которая оказалась неудовлетворенной в других, более ранних отношениях – детско-родительских. Для Маленького Взрослого – это ожидание безусловной любви, для Большого Ребенка – ожидание любви условной.

Фрустрированная потребность приводит к возникновению дефицита какой-то важной психической функции. У каждого из партнеров присутствует свой дефицит в области какой-то жизненно важной функции, который может быть удовлетворен посредством избытка этой функции у его партнера. У Большого Ребенка – это дефицит ответственности и волевых качеств, у Маленького Взрослого – дефицит спонтанности и непосредственности.

Эти дефициты-избытки комплементарны друг другу. Большому Ребенку не хватает того, что есть в избытке у Маленького Взрослого – ответственности и воли, Маленький Взрослый, в свою очередь, нуждается в спонтанности и непосредственности, которые присутствуют в избытке у Большого Ребенка.

По этой причине они активно и настойчиво ищут друг друга, бессознательно посылая в поле сигналы, так же автоматически безошибочно считываемые их потенциальными партнерами. И неудивительно: они актеры одной пьесы под названием «Зависимые отношения».

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Двойной капкан отношений

Эти люди, как я отметил, жадно нуждаются друг в друге. И эта нужда обоюдная и взаимовыгодная. Они не только страстно хотят получить от своего партнера то, чего им не хватает, но не менее страстно готовы отдавать то, чего у них в избытке. От того и «двойной капкан отношений». Они оба нуждаются друг в друге. Они подходят друг к другу, как «ключ к замку». Неудивительно, что в итоге комплементарные союзы оказываются самыми прочными. Это пример симбиоза в отношениях – взаимовыгодного союза.

Это такие отношения воспевают в песнях и стихах, про такие пары говорят, что они – две половинки одного целого и не могут жить друг без друга! И это действительно так. Каждому из партнеров не хватает для своей целостности другой половинки – своего партнера. В итоге они компенсируют дефицит своих внутренних структур посредством высокой развитости этих структур у своих партнеров. Отсюда и такая большая нужда друг в друге. Однако их влечение друг к другу основывается не на взаимном интересе двух автономных людей, а на нужде и в зависимости друг от друга, без которой каждому из них невозможно выжить.

Неудивительно, что высокая степень эмоциональной, да и физической близости, такая желанная на первом этапе отношений, со временем становится в тягость для обеих партнеров. Попробуйте представить себе двух человек, «склеенных» друг с другом боками – этакое «чудовище» с одним туловищем, двумя головами, двумя руками и двумя ногами! А сейчас представьте, как этот двуглавый Змей Горыныч будет функционировать? Как будут договариваться его головы между собой? У каждой ведь рано или поздно обнаружатся свои интересы, свои потребности - желания – мечты, которые будут не совпадать с таковыми у партнера.

Психологический клинч

Что-то похожее происходит в паре и у описываемых здесь типов. Со временем к их страстному желанию быть вместе добавляется не менее страстное желание отдалиться друг от друга. Эти желания равны по силе и противоположны по направленности. В итоге такие пары оказываются в «психологическом клинче» – как два боксера, сцепившееся руками на ринге. Эмоциональный накал в такого рода парах передается следующими фразами: «Люблю и «Ненавижу»!, «Хочу уйти и Боюсь остаться один». Хотя вторая установка, как правило, оказывается глубоко в бессознательном и оказывается доступной сознанию часто лишь в процессе терапии.

Это психологически незрелые отношения, поскольку оба их участника – «Дети». В силу своей психологической незрелости им сложно принять саму идею взрослых отношений, строящихся на принципах диалога, договоренности и партнерства.

Динамику таких отношений можно хорошо описать на примере зависимого от алкоголя и его партнера – зависимого от зависимого или со-зависимого. В качестве иллюстрации можно обратиться к сказке Сестрица Аленушка и Братец Иванушка.

Одна функция на двоих

Сестрица Аленушка в рамках моей типологии – типичный Маленький Взрослый. Она ответственная, заботящаяся, контролирующая. Братец Иванушка, напротив, безответственный, импульсивный, с несформированной саморегуляцией желаний и поведения. Он типичный Большой Ребенок.

В этой паре мы можем наблюдать характерный для такого рода отношений феномен – одна функция на двоих (авторская терминология). Так, к примеру, функция ответственности в такой паре распределяется следующим образом – гиперответственность у сестрицы Аленушки и безответственность у ее братца Иванушки. В целом в рамках этой системы данная функция присутствует и работает, но сконцентрирована у одного из элементов системы. В итоге, элементы такой системы оказываются в большой зависимости друг от друга. Так, Аленушка в силу ее гиперответственности вынуждена отвечать не только за себя, но и за Иванушку. И тогда, как это ни парадоксально, хоть она и «перегружена» этой функцией и постоянно будет жаловаться на бестолкового и безответственного Иванушку, у нее есть нужда в нем, как в объекте для проявления ее гиперответственности и контроля. Иванушке же так же необходима Аленушка, без ее контроля он оказывается в буквальном смысле, нежизнеспособен. Хотя при этом он всячески будет сопротивляться этому контролю с ее стороны.

Здесь мы можем наблюдать, как наработанные в детско-родительских отношениях паттерны поведения будут проявляться в новых отношениях. Маленький Взрослый привычно включается в отношения паттерном спасательства. Это то, что он всегда делал в отношениях со своими инфантильными родителями. Можно сказать, что это стало уже его смыслом жизни. Вот почему Маленькому Взрослому, несмотря на огромный груз ответственности, который он несет в своей паре, так сложно разорвать этот паттерн отношений: « в каждом, кто хочет спасти другого, есть внутренняя часть, которая хочет спасти самого себя» (Франц Рупперт). Это желание маленького ребенка спасти своих родителей, чтобы самому получить от них поддержку и заботу. Желание быть спасенным мы часто направляем на своих партнеров.

Кроме того, у Маленького Взрослого присутствуют мощные интроекты о том, что он должен. Это порождает гипертрофированное чувство ответственности и сильное чувство вины. Да и его партнер – Большой Ребенок - постоянно демонстрирует ему свою сильную нужду в нем, которая воспринимается Маленьким Взрослым как сильная любовь.

Пытаясь преодолеть свою внутреннюю нецелостность из-за несформированной структуры внутреннего ребенка, Маленький Взрослый пытается осуществлять это за счет отношений со своим партнером. Он плохо знает и понимает своего внутреннего ребенка и в силу этого боится его. Боится его спонтанности, импульсивности, эмоциональности и необузданности и пытается его контролировать – контролируя от этого своего партнера.

Его же партнер, Большой Ребенок, в свою очередь получает в этих отношениях внешнюю упорядоченность, правила, границы, нормы, которых ему так не хватает в его внутренней психической структуре.

Итак, Маленький Взрослый нуждается в спонтанности и непосредственности своего внутреннего ребенка, и с избытком находит это вовне в своем партнере – Большом Ребенке. Тот же в свою очередь получает от своего партнера – Маленького Взрослого структурированность и контроль – качества, которые в его личностной структуре оказались в свое время не сформированы.

Стратегии в терапевтической работе

Описываемый в статье союз является следствием нецелостности каждого из партнеров. Я вижу направление работы с такого рода клиентами в «доращивании» несформированных у каждого из них своих структур-функций и в последующей интеграции своих внутренних частей.

Взросление – проект индивидуальный. Важно это понять. Это уже и есть первый шаг из слияния и зависимости. Не пытаться «вылечить» партнера, не требовать от него изменений в одностороннем порядке.

Хорошо, когда оба партнера осознают необходимость своих изменений, тогда у такого союза есть больше шансов на сохранение. В том же случае, когда такая потребность появляется у одного из партнеров, над этим союзом нависает реальная угроза распада. Мы имеем здесь дело с достаточно хорошо функционирующей системой, и если изменяется один из ее элементов, то другому также необходимо изменяться. В противном случае система разрушается.опубликовано econet.ru.

Автор Малейчук Геннадий

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