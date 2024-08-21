А вы боитесь одиночества? Вам комфортно остаться наедине с самим собой? Задумайтесь, так ли это страшно быть в одиночестве...

Дорогое одиночество! Хочу написать тебе, а не бывшему мужчине, например. Если бы не ты, вряд ли появились на свет все мои достижения. Я так и ждала бы вечно весточки от бывшего, в то время как жизнь стремительно проносились мимо. Поняла, что быть вдвоем с собой не страшно, а даже ресурсно и полезно. Все обретает четкие очертания, наступает ясность и покой. Надолго ли?

Бывает очень полезно побыть немного вдвоем... со своим одиночеством

Многие ненавидят одиночество, не умеют найти в нем себя. И это имеет далекоидущие последствия. Женщина цепляется за любого мало-мальски интересного мужика, только ради того, чтобы не оставаться одной. А если изначально отбросить страх - скольких ошибок удалось бы избежать, сколько возможностей реализовать! Стоит только оторваться, отлипнуть от никчемного и ненужного партнера.

Тишина рядом с новой книгой, неспешные прогулки по саду, радостное купание в реке. Для этого не обязательна компания. Хорошо, если она есть, но принять решение учиться, заниматься спортом, завести собаку, должна ты сама. Потому что ты будешь жить с этим, и у тебя никто этого не отнимет.

А если ты укрепишься, начнешь черпать энергию от общения с самой собой, обязательно появится в жизни такой же наполненный, самодостаточной человек. Только не ошиблись, не прими за "своего" нового эмоционального вампира. Они так и тянутся к состоявшимся, независимым женщинам.

Да, на самом деле, очень быстро заканчиваются деньги. Иногда быстро заканчиваются чувства. А собственная душевная работа не прерыаается никогда. И часто достижения и внутренний покой требуют именно погружения в одиночество. Не зря уединялись в скитах от мира старцы, святые, и там духовго росли. Никто не пострадал и не заболел от отсутствия людей рядом. А вот от присутствия токсичных людей часто случаются разные невзгоды и несчастья.

Конечно, никто не призывает всех поголовно уйти в монастырь или закрыться от всего света в четырех стенах дома. Но чтобы остаться самой собой, не сдаться в жизни, бывает очень полезно побыть немного вдвоем... со своим одиночеством.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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