Домашние игры, развивающие воображение у детей

Игры, которые я собрала в этой статье, не требуют ни каких-либо сложных стимульных материалов, ни знания методик. Они специально разработаны для родителей, занимающихся со своими детьми дома — в любых домашних условиях, да хоть в купе поезда...

Оговорюсь сразу: несмотря на то, что в заглавии статьи упоминается слово «дети», во многие из игр, о которых пойдёт речь ниже, могут полноценно и без всяких натяжек играть и взрослые. Это не «специфические» игры для дошколят. К сожалению (а может быть, и не к такому уж сожалению) развивать своё воображение взрослым необходимо не меньше, чем детям - настолько оно у них, порой, не развито.

Домашние игры для дете и взрослых

Домашняя игра №1 «Знакомство с квартирой на ощупь»

Домашняя игра №2 «На что это похоже?»

Домашняя игра №3 «Как это можно использовать ещё?»

Домашняя игра №4 «назовём это по-другому»

Домашняя игра №5 «Метаморфозы»

Домашняя игра №6 «Свадьба кисточки и карандаша»

Домашняя игра №7 «Что над нами вверх ногами?

Я открою «секрет»: нужно заниматься с детьми, чтобы развить у них способности к творчеству.

Что я понимаю под творчеством? Творчество - это процесс, сопровождающий ПРАВИЛЬНУЮ жизнь, жизнь, наполненную Смыслом и Счастьем. Если признать истинным утверждение, что мы созданы по образу и подобию Творца, то мы подобны Ему именно в этом - в способности творить - преобразовывать косную материю, делать из «казалось-бы-Ничего» - весомое «Нечто».

Игры, которые я собрала в этой статье, не требуют ни каких-либо сложных стимульных материалов, ни знания методик. Они специально разработаны для родителей, занимающихся со своими детьми дома - в любых домашних условиях, да хоть в купе поезда...

Эти психологические игры помогут играющим в них и детям, и взрослым:

1. научиться конструктивно преобразовывать действительность,

2. отработав основные приёмы воображения и фантазии.

Вот о первом пункте чуть подробнее. Дело в том, что человеку вообще свойственно инстинктивное стремление к преобразованию действительности. Но это же можно делать по-разному» Можно - конструктивно, а можно и Не конструктивно. Когда человек преобразовывает конструктивно - он строит Прекрасное и делает Полезное, причём одно у него не противоречит другому.

Когда человек преобразовывает Не конструктивно - он либо разрушает, уничтожает то Прекрасное, что создали другие, либо строит Безобразное и делает Бесполезное, причём одно у него не противоречит другому.

Вот как точно и ёмко описал это поэт Иосиф Бродский в стихотворении «Роттердамский дневник»:

Вокруг - громады новых корпусов.

У Корбюзье то общее с Люфтваффе,

что оба потрудились от души

над переменой облика Европы...

Что позабудут в ярости циклопы,

то трезво завершат карандаши...

Почему Бродский сравнивает великого архитектора второй половины 20 века - Ле Корбюзье силами гитлеровских ВВС - Люфтваффе? Потому что стиль, в котором работал, отстраивая разбомбленную Европу, этот архитектор - конструктивизм, был на самом деле - неконструктивен... Это был типичный пример строительства Безобразного на месте того Прекрасного, что создали когда-то другие...

Когда старый облик Европы

Сменяется вот такими конструкциями, несущими светскую,

и церковную функцию,

ты начинаешь понимать - о чём писал Иосиф Бродский...

Когда мы смотрим некоторые российские телеканалы (вызывавшие у нас в своё время положительные эмоции), мы наблюдаем ту же картину: строительство Безобразного и делание Бесполезного посредством уничтожения того Прекрасного, что некогда сделали другие...

Каким же образом заниматься с детьми (да и со взрослыми!), чтобы развить у них творческие способности - для оказания скорой помощи миру, в котором мы живём? Читайте эту статью!

Девиз всех упражнений подобного типа: «Найди необычное в обыденном!»

Если Вам понятен и близок этот посыл - Вы уже не пропащий.

Но кроме всех прочих громких слов, необходимо помнить одну простую вещь: такие домашние игры должны быть регулярными, иначе они не приносят пользы...

Домашняя игра №1 «Знакомство с квартирой на ощупь»

Играющему завязываются глаза. Затем (вместе с ведущим) он отправляется в путешествие по квартире с завязанными глазами. Все встреченные люди, а также - предметы и детали интерьера - ощупываются, обнюхиваются и после этого, называются по именам.

Эта игра развивает все органы чувств, которые обычно остаются у человека недоразвитыми, в силу привычки пользоваться одним только ленивым и поверхностным зрением.

Также игра развивает координацию, пластику, помогает преодолеть раскоординированность и гиперактивность.

Домашняя игра №2 «На что это похоже?»

Эта игра выросла из проективного теста на ассоциации к абстрактным кляксам - классического теста Роршаха. (Или тест Роршаха вырос из этой игры...) Однако, здесь мы никого не «тестируем» и используем кляксы Роршаха «в мирных целях».

Капните чернилами или жидко разведённой гуашью на белый плотный лист ватманской бумаги и сложите эту бумагу пополам. Затем - разверните лист и начинайте вместе с ребёнком придумывать предметы или существа (не меньше пяти), которые ассоциируются с кляксой. Важное правило: стремитесь к тому, чтобы ребёнок придумывал разные ТИПЫ предметов и существ. Если ребёнок увлёкся одной темой, например, похожими на кляксу зверями, задайте ему вопрос: «А на каких людей это похоже?». Чем скорее Вы натренируете своего ребёнка видеть в кляксах Роршаха не только серии однообразных вещей (одни только чудовища, или одни только космические корабли, одни медведи), тем здоровее и развитее станет его психика и тем больше шансов у него не «засыпаться» на настоящем тесте в кабинете психолога.

Излишне будет говорить о том, что это упражнение тренирует ГИБКОСТЬ мышления, его быстрое умение переключаться на решение РАЗНЫХ задач.

Домашняя игра №3 «Как это можно использовать ещё?»

В игре используются обычные предметы домашнего обихода. Ребёнок зажмуривается, а затем по команде открывает глаза и берёт первое, что ему попалось в поле зрения. Таково условие.

А теперь задание: найти новый способ использования обычной вещи. В ход идут столы, стулья, зонтики, пластиковые бутылки, линейки, шариковые ручки, пустые коробки и прочий хлам - так ценный для ребёнка и бесполезный для взрослого. Ребёнок должен взять выбранный предмет в руки и начать им манипулировать. Иногда задание даётся на целый день с обещанным призом в конце дня.

Домашняя игра №4 «назовём это по-другому»

В эту игру легче всего играть детям, в семьях которых растут маленькие братья и сёстры. Ибо новые названия предметам (и новые имена домочадцам!) придумывают именно они, когда учатся говорить. А вся семья нередко включает эти неологизмы в свой семейный словарь. Но тем не менее... Даже (особенно) если в семье нет такого шалтай-болтая, нужно попытаться освоить (вспомнить забытый) навык с более-менее большими детьми. Чтение книги Чуковского «От двух до пяти» вдохновит на эту игру всё семейство.

Домашняя игра №5 «Метаморфозы»

Кстати, начиная играть в эту игру, самое время объяснить ребёнку новое слово - «метаморфозы», что означает «превращения», «изменения». Это слово так широкоупотребимо и в естественнонаучном, и в художественном контексте, что знать его значение и уметь употреблять с самых ранних лет - нелишне.

В этой игре мы превращаем предметы - чаще всего - неисправные или отслужившие свою службу. Мы даём им вторую жизнь, приспосабливая под что-то ещё - как правило, более креативное. Например, обычный электрический чайник может стать лейкой для цветов, а может стать и пеналом для нужных мелочей - ручек, карандашей, фломастеров. Если у Вас есть привычка, чтобы под каждую нужду в доме был строго соответствующий ей предмет и этот предмет был обязательно - новый и «модный», то можете попрощаться с креативностью в таком доме. В домах, где всё «купленное в магазине», дух творчества не живёт. Он брезгует такими домами.

Всем детям присущ интерес к предметным играм - когда вещи видятся и используются в их многофункциональности. Все знают, что из разноцветных конторских скрепок можно сделать «занавеску-дождик». Но, поверьте, это ещё не «потолок» домашнего креатива.

Домашняя игра №6 «Свадьба кисточки и карандаша»

Знаете ли Вы, что можно одновременно рисовать и карандашом и кисточкой - если их соединить вместе скотчем. А теперь давайте посмотрим вокруг себя и и найдем ещё несколько пар предметов, которые можно соединить творчески и конструктивно...

Домашняя игра №7 «Что над нами вверх ногами?»

Эта игра - чистая психология, чистый психологический тренинг, никакой «домашней креативности»! И она очень полезна. Сейчас Вы поймёте, почему.

Представляем, что у абсолютно всех предметов и вещей в комнате вдруг открылись глаза... А теперь зададимся вопросом: что эти вещи могут видеть, а что нет? И как им «смотрится» на нашу комнату с их необычного ракурса? Что видит перед собой картина, висящая у Вас на стене из года в год? О чём говорят бабушкины рюмки, пылящиеся в стеклянном шкафу? Что видит мячик, который закатился под гардероб?

Эта игра развивает умение поставить себя на иную пространственную точку зрения. Это развивает воображение, но главное здесь не это. Умение ставить себя на чужое место помогает преодолеть детский эгоцентризм, особенно в семьях с единственным ребёнком.

Короче говоря, возлюби ближних и веди себя хорошо.

Ниже мы приводим несколько раскладов для психологических карт по мотивам игр, описанных в данной статье.

Расклад №1 «Знакомство с квартирой на ощупь»

Давайте добавим в эту игру Волшебства. Возьмите в руки колоду волшебных стран "1000 дорог" и пройдитесь ещё раз по своей квартире. Выделите в ней особые Зоны и Места Силы, Порталы и Двери в Неведомое...

Присвойте этим квартирным зонам Волшебные Имена – то есть, соответствующие карты "1000 Дорог"!

У этой Игры есть два варианта.

Вариант Первый – диагностический.

Вы вытаскиваете карту наугад и она «говорит» вам, чем является это место в вашем доме. Если вам НЕ НРАВИТСЯ, подумайте (мозговым штурмом с семьёй), что можно сделать конкретного, чтобы «исцелить» это место... И исцелите его! Не надо делать «евроремонт», но кое-что можно всегда сделать, чтобы квартира стала добрее, чище и уютнее.

А затем (после переделки или уборки) вытащите карту ещё раз. Ну как? Ответ теперь другой? Он вас устраивает?

Вариант Второй – магический.

Если вы – маг, вы можете управлять реальностью. Вам достаточно сознательно выбрать нужную вам карту "1000 Дорог" и наречь её именем дверь в спальню!

Не забудьте расклеить весёлые рисованные «таблички» на соответствующих дверях и местах дома с названиями карты и самыми магическими символами из неё.

Тем не менее, здесь, как и в первом случае, пройтись с влажной тряпкой и веником по нарекаемым вами местам даже могущественному магу не помешает ))) Ведь могущественнее уборки нет ничего на свете...

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Расклад №2 «Как это можно использовать ещё?»

Возьмите, например, банальный веник (теперь уже не для уборки, а просто как некий обыденный предмет в вашем доме, который вы «не знаете, как можно использовать ещё» к радости).

А теперь вытащите одну спонтанную карту из колоды "1000 Жизней" и задайте карте вопрос:

как этот самый предмет мог бы использовать вот этот вот замечательный и нескучный человек – мой ситуативный учитель и гуру радости

Устройте мозговой штурм. Выделите из потока идей один самый неописуемый способ. И воплотите сие в жизнь!

Например, «Модель» и веник... А если вам устроить фотосессию, но не банальную, как у всех, а на тему «Я такая красивая за уборкой дома». Продумайте наряды – фартук, косынку – веселитесь. Представьте себя героиней фильма, которая моет окна и распевает как птичка на всю Москву:

– «Я, девчоночка, жила – забот не знала...

Не всё же фотографироваться в лисьих палантинах – это скучно, и это есть у всех дам...

Расклад №3 «Назовём это по-другому»

Эта игра напоминает игру №1 с той только разницей, что волшебно переименовываем мы не места и не двери в нашей квартире, а вещи и предметы.

Выберите один важный для вас и символический предмет, например, чайник. Ведь с ним вы начинаете своё утро...

А теперь вытащите к нему одну спонтанную карту "1000 Дорог". Расшифруйте её максимально позитивно, волшебно и оздоравливающе для вас и вашей семьи.

Например, чайник у вас – «Родник Щедрости». Или сложнее – «Ледокол» из карты «ледники Бездействия».

Напишите речь-обращение к этому предмету и разговаривайте с ним так, как он (со своим новым именем) этого заслуживает.

Например:

– О, великий и могущественный Ледокол, дышащий паром и кипятком! Ты растапливаешь все мои проблемы, оттаиваешь все мои обиды – благодаря тебе в моей жизни – лёд тронулся!

Расклад № 4 «Что над нами вверх ногами?»

Итак, О чём говорят бабушкины рюмки, пылящиеся в стеклянном шкафу? Представляем, что у абсолютно всех предметов и вещей в комнате вдруг открылись глаза.

Обратитесь к какому-нибудь объекту в своей квартире по ощущениям. К окошку, из которого вы глядите на двор или улицу. К маминой вазе для цветов. К сейфу, в котором вы храните деньги. Пусть он (или она, или оно) даст вам совет от себя: что и как вам делать... Конечно, если у вас есть какой-то запрос и если вы доверяете именно этому предмету – дать вам добрый совет.

Вытащите одну спонтанную карту "1000 Идей" – это и будет реплика вещи, которая постоянно наблюдает за вашей жизнью, но редко имеет право голоса.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet