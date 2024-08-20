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Должен - не должен? Уйти или остаться?

Источник: facebook.com 20 августа 2024 6510
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Если ты ничего не кладешь в контакт - он отмирает. И иногда, когда отмерли все, паутина, которая держит тебя в этом мире, рвется, и жизнь становится... ну не то, чтобы невыносимой, но сложнее. А иногда и невыносимой, чего уж там.

Должен - не должен? Уйти или остаться?

Довольно часто в последнее время встречаются психологические тексты "ты ничего не должен, хочешь - пошли их всех к черту!". В целом, хорошая мысль. На самом деле очень грустно видеть, какое количество людей делает очень неприятные вещи просто потому, что боится завершить отношения - уйти от партнера, с работы, от родителей, переехать в другой город.

Бесконечный поиск равновесия

Чем больше путешествуешь, работаешь, тем больше открывается простых истин - и о том, что можно устроиться на другом месте, и можно найти близких и интересных и в сорок, и в семьдесят, и на Мальдивах, и в Китае.

Но есть и цена таких решений. Если ты ничего не кладешь в контакт - он отмирает. И иногда, когда отмерли все, паутина, которая держит тебя в этом мире, рвется, и жизнь становится... ну не то, чтобы невыносимой, но сложнее. А иногда и невыносимой, чего уж там.

Можно переехать куда угодно и там адаптироваться. Но не у всех получается, и кто-то разрывается, живя на два дома, кто-то уходит в депрессию, кто-то превращается в перекати-поле.

Должен - не должен? Уйти или остаться?

А иногда нужно сохранить контакт, поддержать, что-то в него положить, что-то сделать в формате "СУКАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ" (как шутит моя подруга"), что-то - через не "хочу".

И суть терапии - это научиться видеть, когда нужно - когда нет. Когда ты должен что-то делать, а когда - не надо. Бесконечный поиск равновесия.опубликовано econet

Автор Адриана Имж

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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