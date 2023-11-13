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Должен ли человек сам решать свои проблемы?

Источник: facebook.com 13 ноября 2023 6970
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✅Люди рождаются и живут внутри отношений. Хорошо уметь быть отдельно, но также хорошо уметь быть вместе. И даже если вы сами способны заработать миллион, потушить пожар или править целым миром, кто-то может разделить ваши чувства или просто побыть рядом.

Должен ли человек сам решать свои проблемы?

Часто я слышу от людей, что они должны всё решить сами. Любые проблемы. И большие и маленькие, и бытовые и личные. Регулярно слышу, что только слабаки просят помощи, а самодостаточные люди независимы до мозга костей. 

Нужно ли справляться с трудностями в одиночку?

Некоторые даже умудряются рассказать, что их чувства в близких отношениях – это только их проблемы и они совсем не хотят делиться ими с партнёром. Они стараются отойти от партнера и все решить, фактически не вступая в с ним в контакт.

А другие боятся решить все проблемы и вообще перестать нуждаться в ком-либо. Поэтому держатся за них руками и ногами. 

Однако, люди рождаются глубоко не самостоятельными и долго нуждаются в помощи. Физической, психологической, социальной, финансовой, духовной. 

Слишком большая автономия, желание все сделать самому, даже когда это тебе не под силу - такое же нездоровое поведение как и постоянное прилипаете к партнёру. 

Должен ли человек сам решать свои проблемы?

Отношения и самостоятельность 

Да, человек рождается, живет и умирает один, в экзистенциальном смысле. И многое может сам. Поэтому часто он сам может осознать, что не способен справиться со всеми трудностями в одиночку. 

Сам может осознать, что нуждается в помощи. 

Сам может эту помощь попросить и принять. 

Сам может понять, что устал. 

Сам может осознать свои возможности и ограничения. 

Сам может вступить в доверительные отношения с другими. 

Сам может остановиться, когда другой продолжает движение. 

Сам может делегировать, передавать, выпускать и рук и ослаблять контроль. 

И сам может отпустить иллюзию своей полной автономии и всемогущества. 

Сам может осознать реальность экзистенциального одиночества и одновременно его невозможность в простом бытовом смысле. 

Люди рождаются и живут внутри отношений. Хорошо уметь быть отдельно, но также хорошо уметь быть вместе. 

И даже если вы сами способны заработать миллион, потушить пожар или править целым миром, кто-то может разделить ваши чувства или просто побыть рядом.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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аглая Датешидзе психология жизнь

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