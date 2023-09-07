Для того, чтобы быть успешной, женщине все-таки лучше быть сильной

Слабость может быть разной. Болезненной, беспомощной, милой. Когда мужчины говорят, что женщина должна быть слабой, что они имеют ввиду? На самом деле женщинам полезно тренировать не слабость, а такие навыки как бесконфликтность, умение уступать в отношениях и даже легкая игривость.

Однажды я наткнулась на интересный видео-эксперимент. Молодая девушка, изображающая беременную, несла две объемные сумки, явно демонстрируя усталость. Никто не подошел к ней, чтобы помочь, никто не поинтересовался ее самочувствием. В это же время еще одна актриса примерно такого же роста, веса и возраста, только без живота, тащила такие же сумки. Только вместо беременного живота у нее были туфли на шпильках и экстремально короткая юбка. Сразу несколько заботливых джентльменов бросились на помощь леди в беде.

Будь, пожалуйста, послабее? Что имеют в виду мужчины, когда мечтают о женской слабости

Возможно, это простое совпадение. Но видео напомнило мне об известной пословице «сила женщины в ее слабости». И заставило в ней усомниться. Стоит ли стремиться к слабости сознательно, и какая именно слабость нравится мужчинам?

Начнем с того, что настоящая физическая слабость – не лучшая заявка на победу. Болезни, к сожалению, только увеличивают риск развода, причем мужчины уходят отношения по этой причине статистически чаще, чем женщины. Не зря говорят: «Муж любит жену здоровую». Так что для поддержания крепких брачных отношений намного лучше быть сильной и здоровой, чем слабой и больной.

Я заметила, что большинство мужчин наличие долгов, проблем, больных родственников, плохого настроения совершенно точно отталкивает, а не привлекает. По всем мужским пабликам ходят мемы о женщинах, которые на первом свидании говорят о своих проблемах и долгах. От таких женщин рекомендуют бежать куда подальше. Так что для первого знакомства лучше все-таки крепко стоять на ногах и быть в состоянии о себе позаботиться.

Даже если говорить о моральном состоянии женщины и ее умении управлять своими эмоциями, большинству нравятся веселые, активные и жизнерадостные люди, спокойные и умеющие находить выход из эмоциональных проблем, а не обиженные нытики и плаксы, поминутно душно жалующиеся в трубку.

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Есть, правда, определенный вид мужчин, которые знакомятся с женщинами исключительно в минуты слабости. Я таких называю «мужичок-паучок». Я несколько раз встречала таких мужчин в минуты душевных потрясений. Стоит тебе в бессилии приземлиться на лавочку и заплакать, например, о болезни близкого человека или еще о какой-то беде, как паучок уже тут как тут. Как правило, это мужчины немолодые, плохо одетые, небогатые, зато зорко высматривающие в толпе жертву. Они нагло и навязчиво предлагают помощь (обычно в виде глотка дешевого алкоголя), пытаются воспользоваться растерянностью и оглушенностью жертвы, и затащить ее в свою нору. При слабой попытке отогнать от себя паучка, он еще длительное время потом ползет рядом. О таких «знакомствах» рассказывали многие женщины, побывавшие в трудной жизненной ситуации. Увы, на настоящую слабость в большинстве своем клюют не джентльмены, а беспринципные хищники.

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Так что же это за слабость, о которой все говорят? Что имеют в виду мужчины под этим словом? Как я поняла, обычно под «слабостью» имеется в виду три простых и не относящихся к ней вещи.

бесконфликтность, умение уступать в отношениях, признавать авторитет мужчины,

умение не прищемлять эго мужа большими достижениями, умом или зарплатой,

легкая игривость при знакомстве, когда женщина позволяет совершать ради нее какой-нибудь недорогой подвиг. Набросить на плечи пиджак, проводить до дома. Помочь отвернуть туго закрученную крышечку лимонада.

Получается, что для того, чтобы быть успешной, хоть в отношениях, хоть одной, женщине все-таки лучше быть сильной. Здоровой, веселой, умеющей о себе позаботиться. Тренировать слабость дополнительно нет никакой нужды – минуты слабости сами приходят в нашу жизнь. И очень важно, чтобы в этот момент тебя окружали не хищники, а люди, которым можно доверять.

Что же касается знаменитого «будь, пожалуйста, послабее», то обычно оно означает вовсе не то, что вы уже можете переложить на мужчину зарабатывание денег, бытовые заботы, оплату счетов по кредитам и т.д. А то, что вы почешете его эго просьбой отвернуть туго закрученную крышечку лимонада… Не забыв рассказать, какой он сильный, смелый и вообще молодец.опубликовано econet

Автор morena_morana

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