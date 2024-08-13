Девочки для битья: Как не терять силы и здоровье со своей хорошестью и воспитанностью

Если вы не хотите, чтобы ваши чувства были попраны и поруганы, не отдавайте их на попрание и поругание. Здесь важно не путать с позицией «не чувствовать». Не отдавать ЧУВСТВА✅ на поругание - взрослое поведение, когда вы можете опереться на саму себя, умышленно научиться не подставляться и возвращать проекцию. Сейчас расскажу подробнее, на примерах. И не путайте это с манипуляцией в обывательском ключе, формата «Леди Уинтер, что это вы всыпали в бокальчик?»: когда вы заранее продумали многоходовку с умыслом причинить вред ближнему. Речь пойдёт не об этом.

Из этой статьи вы узнаете, как защитить саму себя, не бросать свои чувства в топку чужому намерению (какому именно намерению - я расскажу по порядку), и как не терять силы и здоровье со своей хорошестью и воспитанностью. Не выживать когда вас троллят, подкусывают, отнимают жизненные силы (энергию и настроение), самоутверждаются за ваш счёт, попирают границы и пристраивают в девочки для битья с табличкой «самозванка, чужая на этом празднике жизни, пошла вон...», а жить полнокровной жизнью, не за оградой, а в самом центре и счастье. Причём, всё это с улыбкой, и спокойно. Не сдерживаться, а наслаждаться.

Почему лучше быть «беспринципной стервой», чем послушной, хорошей и воспитанной?

Итак, пример 1: Вы в гостях, за столом, в «дружелюбной» компании родственников мужа. Вам не важно сколько лет, но вы еще ягодка, да и какая! Ваша золовка (змеиная головка) в какой-то момент говорит: «Как хочется вернуть свои 20-ть лет! - и вдруг обращается к вам - Правда, Аня/Лена/Таня..?». Отметим, что сестричке этой уже давно +55 (мягко говоря), но она и в 35 ныла на тему возраста (и денег, и политики, и природы...).

Вот вы как себя чувствуете?

Вариант 1: Соглашаетесь с тем, что хорошо бы вернуть свои 20 лет. Но тогда вы признаете, что хотя ещё ягодка, но уже какая-то слегка размороженная. Нет, такой ответ не подходит. За столом ваш муж, еще несколько мужчин. Вам неприятно вообще говорить о возрасте. К тому же это обращение к вам, откуда оно? Вот с чего?

Вариант 2: Говорите ей - Конечно, молодой быть всегда хорошо! Но так вы тоже не хотите отвечать, потому что этим вы косвенно подтверждаете, что молодой быть хорошо, а вы уже чего-то не того...как и она, получается так.

Вариант 3: Шутка с лёгким подколом - сказать о своих чувствах и своей позиции - А я собственно еще не вышла из большого секса спорта. АхАхАх.

Что вам на это можно возразить? Ничего. К тому же, это отобьёт у неё желание в дальнейшем вас вовлекать в тему «общей старости».

Пример 2: Он при вас флиртует с другими женщинами. Вам всякий раз неприятно, мягко говоря. Вы ищите пятый угол, и/ли стараетесь сбежать, либо смирились, и уходите с мероприятий как побитая собачка. Но терпите. Сейчас не о причинах терпёжки, и почему вы вообще в такой ситуации - если захотите это убрать в принципе - тема для отдельной статьи и работы.

Так вот, сейчас о том, как из этого выходить:

Не сбегайте , так вы сдадите свою территорию на милость всем «врагам».

, так вы сдадите свою территорию на милость всем «врагам». Не стойте в сторонке с несчастным видом и убитым взглядом, как жертва. Подойдите и познакомьтесь. Улыбнитесь всем окружающим, обнимите своего мужчину, но не как вашу собственность, а ласково, и посмотрите на него с обожанием, как смотрите на только что купленную сумку/обувь/бельё/косметику/шубу: с осознанием, что это «ваше», что вы этим дорожите и наслаждаетесь. Так вы обозначите свою территорию.

Подойдите и познакомьтесь. Улыбнитесь всем окружающим, обнимите своего мужчину, но не как вашу собственность, а ласково, и посмотрите на него с обожанием, как смотрите на только что купленную сумку/обувь/бельё/косметику/шубу: с осознанием, что это «ваше», что вы этим дорожите и наслаждаетесь. Так вы обозначите свою территорию. Посмотрите на «других баб» без страха, с искренним вниманием, и посылом (именно это слово) для них внутри себя: «ты мне не соперница». Это сразу считывается. Все всё понимают: Вы Хозяйка.

Пример 3: Вы пришли на работу в синем платье, с зеленым поясом и аксессуарами. Вас видит коллега, да и говорит: «Ой, какое странное/смешное/неожиданное сочетание цветов! Ты выглядишь как клоун..».

Ваши чувства: вам стыдно и неуютно в своей одежде (одежда – это социальное лицо, критика одежды весьма болезненна, как для сознания, так и для подсознания. Появляется ощущение, что ты словно голый, беззащитный и ты ощущаешь бессилие перед этим «благополучным и защищённым миром), в какой-то момент хочется оправдаться, но челюсть словно каменеет, не можешь выдавить ни слова.

Потом появляется злость, и проносятся мысли – как она могла и почему себе позволяет такое говорить. И следом – уже мгновенная мысль в голове – ну за что, ну как так-то!? Всё. С этого момента вы жертва. Вопрос «за что?» предполагает вину, а вина влечёт наказание. Чисто логически.

Поэтому: ваша реакция, после паузы и взгляда на неё: «Так задумано, это образ» (с улыбкой). Всё. Никаких объяснений про цветовые тренды сезона и так далее. И прежде, чем я расскажу, почему вообще эти нападки происходят, приведу еще один пример.

Пример 4. Вы приходите на работу в новой шубе. Шуба очень красивая. Вот сами посудите, как должны себя чувствовать ваши коллеги, когда на вас такая красота? Думаете им легко? Ну пусть не всем, но многим ведь мучительно больно... за бесцельно прожитые годы. Без такой шубы-дубы. А вдруг вы уже прошаренная дама, и скажете им, что вам эту шубу купил новый (!) любовник (значит еще и старый есть), или не любовник, а ухажёр, что уже не ядерная, а атомная бомба. Или какая из бомб сильнее? Та и бомба.

И «вдруг» одна из коллег вам говорит: «Да, красивая шубеечка, да вот только шов сзади вздёрнут!». Ваша реакция на это? Мне реально интересно, вот что вы ответите?

Так почему же всё это происходит? Думаете, тёмные силы вас злобно гнетут из-за несправедливости мира? Или что?

На самом деле, каждый человек несёт свою часть запросов на признание. Хочет утвердиться в этом мире и в обществе. Каждому много чего хочется, но оно и хочется и колется и мама не велит: есть свои ограничения, страхи, купленные точки зрения и шаблоны восприятия, оценки и суждения, и они не могут себе позволить надеть синее с зелёным, хотя очень «хотят», а вы смогли.

Ноша эта (своя) бывает невыносимой – когда конфликт сознания (шаблоны и ограничения) и подсознания (чего хочется, но страшно) становится насколько тяжёл, что нужно срочно на кого-то всё это повесить.

И тут как раз вы, в синем с зелёным, в новой шубе, выглядите моложе своих ста пятидесяти, да еще и не грузитесь возрастом, улыбаетесь, и не жалуетесь. Вот бесите! Нужно за ваш счёт срочно как-то в «рай» проскочить. И дело не в вас, как таковой. Просто вы под руку попались.

И если вы ведётесь – отдаёте свои чувства на поругание – вас прекрасненько и с удовольствием отымеют и поиспользуют. И тут вам самой решать, как жить дальше, быть «собакой снизу» или в принципе выйти из общей очереди, вернуть проекцию, и чтобы никто даже не пытался прийти на вашу территорию, приподнять ногу и пометить углы. И конечно тут было бы ну оочень эффективно глубже свои болячки проработать.

Сосед говорит соседу:– Как только ты уезжаешь в командировку, к твоей жене выстраивается очередь из мужиков…Как ты такое терпишь?! – И что ты мне предлагаешь? – Разводись! – И что дальше!? Стать в общую очередь? опубликовано econet

Автор Марика Бения

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