Детям нужны ограничения. Очень нужны

Умение дружить со своими детьми происходит в результате собственного "взросления", перехода из позиции "Я-ребёнок" в "Я-взрослый." Только "повзрослев", Вы перестанете видеть в своём ребёнке самого себя и прорабатывать через него собственные комплексы.

Аня сидела на кровати, обхватив руками колени. В её доме громко играла музыка, дом был полон друзей, гостей. Ей исполнилось 11 лет, и все гости были в восторге от праздника. Особенный восторг у ровесников Ани вызывала её мама, Алика, такая современная, такая компанейская! Она разбирается в музыке и сама подпевает в караоке "Грибам", она танцует вместе с детьми, не стесняясь показать себя такой, какая она есть, такой свободной, открытой, и даже тонкая сигарета в её миниатюрных пальцах выглядит игрушечно, симпатично.

Верните мне маму!

Она самая крутая мама на свете, разрешает своей Ане абсолютно всё, хочешь, кушай бутерброды целый день, хочешь, в компьютерные игры играй до умопомрачения, хочешь, смотри с нами телек до утра, как можно вообще грустить с такой мамой? "Мне б такую маму",- молча завидовала Лера, вспоминая это занудное, извечное материнское: "Пора ложиться спать!"

"Подружитесь со своим ребёнком!"- советуют психологи. "С ребёнком нужно общаться по-дружески!",- поясняют другие. Анина мама любила психологию. И даже читала советы психологов, которые жирным шрифтом выделялись во всевозможных гламурных журналах. "Мы с моей дочкой - подружки, я веду себя с ней так, как с лучшей подругой, я разрешаю ей абсолютно всё, не контролирую её, я ведь сама молодая, я сама чувствую себя девочкой, что не так? Почему Аня закрывается от меня? Почему плохо учится? Почему такая нервная, грубая?

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Выходит, вы, психологи, ошибаетесь, выходит, детей нужно бить, а не дружить с ними!"- решает для себя Алика. И вот что странно, вот чего она совершенно не может понять, почему её дочка, которой можно абсолютно всё, так тянется к маме своей лучшей подруги - Леры? Почему засиживается у них и с таким удовольствием остаётся переночевать там, где ровно в 22:00 "пора ложиться спать"?

Возможно, кого-то это разочарует, но детям нужны ограничения. Очень нужны. Всем своим видом они будут показывать что это не так, что они независимы, что им не нужен контроль, что им не нужен график и режим сна, что им наплевать на запреты, всем своим видом они кричат:"Оставьте нас в покое!".

Но "покой" и "забота" вещи ведь разные. Можно "оставить ребёнка в покое", сохраняя при этом удовлетворение его базовой потребности - в безопасности. Безопасность - это "ограничения", которые ни в коем случае не нужно путать с "границами".

Что значит на простом русском языке "Быть другом своему ребёнку-подростку"?

Это означает относиться к ребёнку с позиции "Я взрослый, но я тебя понимаю, и ты всегда можешь на меня положиться".

Проявлять доброжелательность, терпеливо слушать и слышать его, находить время для общения с ним, поддерживать, воодушевлять своим примером, постепенно расширять его права и обязанности (и обязательно только так, расширения прав только совместно с обязанностями, дабы избежать гипер или гипоопеки). И всё это - в рамках его ограничений.

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Например, сказать одиннадцатилетнему ребёнку: "Ок, веселитесь, но в 11 ночи праздник заканчивается, так как всем пора спать"- это поставить ограничение. Сказать одиннадцатилетнему ребёнку "Ой, только не пой, пожалуйста, это уж точно не твоё!"- это поставить границу.

Подросток Вам, возможно, никогда об этом не скажет. Но как воздух, ему необходимо чтобы кто-то его ограничивал и упорядочивал. Иначе как ему структурировать весь этот хаос событий, где взять почву под ногами, чтобы чувствовать устойчивость, крышу над головой, чтобы чувствовать безопасность? Беспорядочность, отсутствие разумного контроля, взрослой фигуры рядом приводят к тому, что ребёнок начинает чувствовать себя "одиноким", "никому не нужным".

Друзей и подруг у него достаточно среди сверстников. Верните ребёнку маму! Маму- взрослую, принимающую, любящую, мудрую. И всё у вас будет хорошо.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Сандо

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