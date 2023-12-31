Дети наследуют низкую самооценку родителей

По мнению психологов, самооценка ребенка закладывается с раннего детства, начиная с пяти лет, когда мозг активно развивается и хорошо усваивает новую информацию. Самооценку маленького человека намного проще скорректировать, чем взрослого, поэтому родителям важно научить малыша здраво оценить свои способности, разумеется, им это удастся, если они сами поступают так же.

Если присутствует опасение вырастить слишком самоуверенного ребенка, то волноваться не о чем, поскольку не бывает слишком много самоуважения, оно происходит из понимания себя как личности и восприятия окружающего мира. У детей в возрасте пяти лет только начинают формироваться мыслительные и поведенческие схемы, которые сохраняются в памяти надолго, поэтому в этот период важно давать детям правильные установки.

Низкая самооценка ребенка - от родителей

Как разговаривать с пятилетними детьми

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел адекватную самооценку во взрослом возрасте, тогда ему необходимы положительные установки. Ребенок должен слышать от родителей, что у него все получиться, если он постарается, что он честный, внимательный, ответственный, добрый и умный.

Если установки будут носить негативный характер, то в дальнейшем их будет сложнее скорректировать, и они отрицательно отразятся на жизни ребенка. Это вовсе не означает, что ребенка нужно постоянно хвалить. Похвала должны быть правильной. К примеру, не стоит хвалить сына или дочь только тогда, когда у него или нее что-либо получается. Поддерживайте ребенка всегда, даже если он очень старался, но у него ничего не вышло. Поддержка родителей очень важна для детей в любом возрасте, в собственной семье они всегда должны чувствовать себя в безопасности.

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Мнение, что завышенная самооценка с детства в будущем приведет к нарциссизму ошибочно. Это качество, напротив, является следствием заниженной самооценки. Именно нарциссы всегда нуждаются в похвале и признании, только так им удается поддерживать собственное «эго». А благодаря высокой самооценке, заложенной с детства, удастся вырастить детей, уверенных в себе и не нуждающихся в одобрении со стороны окружающих. Зрелые личности знают себе цену, и она не зависит от мнения общества.

Самооценка = самоэффективность

Известный психотерапевт Джон Мэтьюс утверждает, что понятие «самооценка» вполне можно заменить понятием «самоэффективность». А это ничто иное, как вера в собственные силы, самостоятельность и умение контролировать все происходящее в своей жизни. Не пытайтесь вырастить «крутых» детей, а старайтесь вырастить их самоэффективными, для этого:

учите детей создавать цели и достигать их;

дайте им возможность самостоятельно найти выход из той или иной ситуации;

хвалите детей за усилия, которые они прилагают для достижения целей, причем вне зависимости от того, удастся или нет им добиться желаемого результата.

Но, к огромному сожалению, многие родители этого не делают, поскольку им сложно изменить сформированную еще в детстве тактику собственного поведения. Если у самих родителей есть проблемы с самооценкой, то они передадут эти проблемы своим детям. Помните о том, что дети не слышат нас, а смотрят на нас. Начинайте воспитывать себя, поверьте в собственные силы, не бойтесь мнения окружающих, хвалите себя не только за успехи, но и каждую попытку. Некоторым взрослым может понадобиться помощь психотерапевта, но это необходимо для того, чтобы вырастить детей со здоровой самооценкой. опубликовано econet

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