Дети нарциссов: 6 последствий токсичного воспитания

Ваш отец мог быть дружелюбным и веселым в компании, а мать казалась сверхженщиной, которой все дела по плечу. А дома вы сталкивались с их претензиями и холодностью в ответ на любое непослушание. Как избавить от этой же участи своих детей?
В чем заключается нарциссическое расстройство личности? Нарциссы отличаются неоправданно завышенным мнением о себе, о собственной важности. Одновременно у них абсолютно атрофирована эмпатия. Нарциссы убеждены, что окружающие им должны, и, параллельно, мучаются от ощущения вины, если ошибаются или принимают критику. Они выстраивают безупречный образ себя. И собственных детей.
Какие сложности подстерегают детей нарциссов в жизни?
Тут два варианта.
Как быть? Пользуясь доступной информацией о нарциссизме, постарайтесь разобраться в том, что же было не так с основами вашего воспитания.
Некоторые дети «нарциссов» принимают для себя такую модель поведения. Волевые дети могут подумать, что, если не получится взять верх над властными родителями, лучше им уподобиться. И эти дети станут самоутверждаться за счет окружающих, пускать в ход манипуляции из страха (детского), что в противном случае их растопчут.
Что делать? Прибегнуть к профессиональной помощи с целью избавиться от агрессивного поведения.
Нарциссичные родители считают своих детей воплощением себя, любимых. И нередко из двоих детей выбирают того, который вроде бы заключает в себе всё, что ценит нарцисс. Избраннику достаются все «лавры», похвалы, ласки. Лелея своего маленького «гения», нарцисс не тревожится о том, что будет рано или поздно разочарован. Второй же ребенок оказывается в роли «козла отпущения», ведь нарциссичный родитель строит схему: сын - дурачок, на которого не стоит уповать, и сын / дочь – умница.
Как быть? Важно осознать, что вы не отвечаете за подобное поведение нарциссичного родителя, в какой бы роли вы ни оказались.
Дети нарциссов быстро понимают, что верная жизненная стратегия - это жить как мать / отец, иначе говоря, - питать самооценку только профессиональными достижениями. Дети таких родителей имеют риск стать трудоголиками.
Как быть? Постараться ощутить эмпатию по отношению к родителям. Не находить им оправдание, а понять, отчего они так вели себя. Специалисты утверждают, что патология нарциссов формируется под влиянием того, что низкая детская самооценка находит защиту в перфекционизме.
Отличительная черта нарцисса - величие: все его помыслы о том, что он прекраснее всех, даже если это безосновательно. Если нарциссичные родители не достигли желаемого успеха в жизни, они переключаются на судьбу своих детей. И пытаются выстроить ее по своему разумению.
Как быть? Есть смысл ограничить отношения с этим родителем. Нарциссы буквально вынуждают своих детей ощущать себя пустыми людскими оболочками. 3 знака подскажут вам, что контакты с таким родителем пора минимизировать: насилие, отрицание, психопатия. Любой вид насилия недопустим. А психопатия проявляется в постоянной лжи и родительском манипулировании.опубликовано econet
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