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Дети нарциссов: 6 последствий токсичного воспитания

Автор: Econet 21 марта 2024 6558
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Ваш отец мог быть дружелюбным и веселым в компании, а мать казалась сверхженщиной, которой все дела по плечу. А дома вы сталкивались с их претензиями и холодностью в ответ на любое непослушание. Как избавить от этой же участи своих детей?

Дети нарциссов: 6 последствий токсичного воспитания

В чем заключается нарциссическое расстройство личности? Нарциссы отличаются неоправданно завышенным мнением о себе, о собственной важности. Одновременно у них абсолютно атрофирована эмпатия. Нарциссы убеждены, что окружающие им должны, и, параллельно, мучаются от ощущения вины, если ошибаются или принимают критику. Они выстраивают безупречный образ себя. И собственных детей.

Дети нарциссов

Какие сложности подстерегают детей нарциссов в жизни?

Вы – «размазня»

Тут два варианта.

  • Вы не озвучиваете свои нужды и переживания, чтобы не быть, как родитель, который постоянно твердил о себе и не осознавал, что он - махровый эгоист.
  • Вы не защищаете свои убеждения и потребности, так как вам с детских лет внушали, что то, чего вы хотите, людей не волнует. И в первом, и во втором случае вы даете повод относиться к себе с пренебрежением, не считаться с вами.  

Как быть? Пользуясь доступной информацией о нарциссизме, постарайтесь разобраться в том, что же было не так с основами вашего воспитания.  

Вы тоже становитесь нарциссом

Некоторые дети «нарциссов» принимают для себя такую модель поведения. Волевые дети могут подумать, что, если не получится взять верх над властными родителями, лучше им уподобиться. И эти дети станут самоутверждаться за счет окружающих, пускать в ход манипуляции из страха (детского), что в противном случае их растопчут.

Что делать? Прибегнуть к профессиональной помощи с целью избавиться от агрессивного поведения. 

Вы - конкурент братьев и сестер

Нарциссичные родители считают своих детей воплощением себя, любимых. И нередко из двоих детей выбирают того, который вроде бы заключает в себе всё, что ценит нарцисс. Избраннику достаются все «лавры», похвалы, ласки. Лелея своего маленького «гения», нарцисс не тревожится о том, что будет рано или поздно разочарован. Второй же ребенок оказывается в роли «козла отпущения», ведь нарциссичный родитель строит схему: сын - дурачок, на которого не стоит уповать, и сын / дочь – умница. 

Дети нарциссов: 6 последствий токсичного воспитания

Как быть? Важно осознать, что вы не отвечаете за подобное поведение нарциссичного родителя, в какой бы роли вы ни оказались.  

Ваша самооценка зависит от ваших результатов в профессии

Дети нарциссов быстро понимают, что верная жизненная стратегия - это жить как мать / отец, иначе говоря, - питать самооценку только профессиональными достижениями. Дети таких родителей имеют риск стать трудоголиками. 

Как быть? Постараться ощутить эмпатию по отношению к родителям. Не находить им оправдание, а понять, отчего они так вели себя. Специалисты утверждают, что патология нарциссов формируется под влиянием того, что низкая детская самооценка находит защиту в перфекционизме. 

Дети нарциссов: 6 последствий токсичного воспитания

Вы не понимаете, что вам нужно в жизни

Отличительная черта нарцисса - величие: все его помыслы о том, что он прекраснее всех, даже если это безосновательно. Если нарциссичные родители не достигли желаемого успеха в жизни, они переключаются на судьбу своих детей. И пытаются выстроить ее по своему разумению.

Как быть? Есть смысл ограничить отношения с этим родителем. Нарциссы буквально вынуждают своих детей ощущать себя пустыми людскими оболочками. 3 знака подскажут вам, что контакты с таким родителем пора минимизировать: насилие, отрицание, психопатия. Любой вид насилия недопустим. А психопатия проявляется в постоянной лжи и родительском манипулировании.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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