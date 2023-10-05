Дети и взрослые с избегающей привязанностью

Ребенок, у которого сформировалась избегающая привязанность по отношению к родителям, кажется автономным, "маленьким взрослым" и часто болеет. Родители сами устанавливают эмоциональную связь по избегающему типу. В результате ребенок начинает скрывать чувства и вести себя так, как ожидают и одобряют родители.

В вынуждено подслушанном разговоре в маршрутке женщина делилась по телефону впечатлениями о сыне знакомой (не цитата, но общий смысл): "А какой у нее ребенок! Он идеальный, не то, что наши. Не плачет, истерики не закатывает, самостоятельный, такой умный, все понимает, можно договориться и объяснить. Она с ним совсем не мучается. Она после родов сразу работать начала, уже после 3-х месяцев, и не надо было возле него сидеть, а сейчас ему уже 4,5".

Избегающий тип эмоциональной связи

Сижу, жду, когда же она поведает собеседнице о цене за такую самостоятельность ребенка (в 4,5 года!). Через 10 минут она переходит от восхищения и зависти к сочувствию – ребенок имеет проблемы со здоровьем, сильнейшая аллергия…

Именно так выглядит ребенок, у которого сложилась эмоциональная связь с родителем по избегающему типу. Он кажется автономным, независимым, "маленьким взрослым" и (часто) имеет проблемы со здоровьем. Когда мама уходит, такой ребенок показывает, что это его не беспокоит, он невозмутим и иногда даже кажется равнодушным. Когда мама возвращается, ребенок не приветствует ее, не бежит к ней и не старается забраться на руки, он не излучает радости, так же как и не огорчен. Его взгляд направлен либо в другую сторону, либо обращен к тому занятию, за которым его оставили. Чаще всего это именно то, чего ждут родители от ребенка: чтобы он научился справляться со стрессом без слез и криков, желательно сам.

Если в течение первого года жизни ребенок сталкивается с тем, что на призывы и крики никто не приходит или, еще хуже, они вызывают гнев и раздражение, а его стремление прижаться и забраться на руки подавляется, то он приучается скрывать свою потребность в помощи и поддержке.

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В арсенале родителя устанавливающего избегающую привязанность фразы с помощью, которых выражается поддержка следующие: "ничего страшного", "ничего не случилось", "не плачь", "сам виноват", "не делай вид, что тебе больно", "не слушаешься – теперь будешь знать", "успокоишься, потом придешь" и так далее.

Ребенок начинает скрывать чувства и показывать то поведение, которое ожидают и одобряют родители, становится идеальным, удобным, спокойным.

Но современные исследования показали, что эти дети лишены внутреннего покоя. Де­ти с эмоциональной связью по избегающему типу испытывают стресс в момент расставания с близкими людьми. Об этом свидетельствуют объективные показатели: пульс учащается, выделяются гормоны стресса. Ввиду того, что выразить свои эмоции невозможно, стресс находит свое выражение в виде психосоматических реакций, поэтому такие дети часто жалуются на боли, тошноту, у них возникают проблемы со сном, в худшем случае это проявляется хроническими заболеваниями.

Тип эмоциональной связи формируется до первых 5 лет жизни. После этого он может закрепиться, а в будущем воспроизводится в отношениях с другими людьми, друзьями, партнерами, собственными детьми. Родители, которые устанавливают с детьми эмо­циональную связь по избегающему типу, как прави­ло, тоже унаследовали определенный стиль поведе­ния от своих родителей, а те, в свою очередь, пере­няли его у старшего поколения.

В отношениях с партнером человек с избегающей привязанностью кажется дистанцированным, отстраненным. Редко открывается и говорит о себе, своих переживаниях. Ему может быть тяжело распознавать чувства другого и разделять их.

Эмоциональная связь по избегающему типу в детстве может стать предпосылкой для возникновения "контрзависимости" или "аддикции избегания".

Для установления надежной здоровой привязанности между взрослым и ребенком необходимы:

Постоянный значимый взрослый в первый год жизни (мама, папа, бабушка не имеет значения), оказывающий уход и заботу;

Чуткое поведение по отношению к ребенку (внимательно относится к призывам о помощи, стремление понять то, о чем хочет сообщить ребенок, действия для удовлетворения потребностей ребенка и в интересах ребенка);

(внимательно относится к призывам о помощи, стремление понять то, о чем хочет сообщить ребенок, действия для удовлетворения потребностей ребенка и в интересах ребенка); Возможность реализовать потребность в познании и чувственном восприятии мира (наличие стимулов для развития, одобрение исследовательской деятельности, похвала);

(наличие стимулов для развития, одобрение исследовательской деятельности, похвала); Поддержание зрительного и телесного контакта, речевое общение и диалог (начиная со звуков и слогов);

Утешение в ситуации стресса (боль, страх, разлука и прочее может стать стрессом для ребенка, даже если для взрослого это кажется незначительным), обязательно с помощью телесного контакта.

Для успешной психотерапии важно создание надежных терапевтических отношений. Для их установления подходят те же самые рекомендации, как и для родителей! Важным является чуткое отношение к клиенту, одобрение, эмпатия, сочувствие и др. Кроме этого, в работе необходимо учитывать особенности клиентов с устоявшимися различными типами привязанности.

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Для клиентов, у которых в детском возрасте установилась избегающая привязанность характерно отрицание влияния детско-родительских отношений на свое развитие и личность в целом. Они с трудом могут поделиться конкретными воспоминаниями о раннем детстве и семье, часто идеализируют и обобщают детский опыт: "обычная нормальная семья", "отношения были хорошие как у всех".

С такими клиентами важно принимать их темп установления близости, учитывать склонность к дистанцированию и контролю, в ином случае есть риск ухода из терапии.опубликовано econet

Автор Бабич Вера

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