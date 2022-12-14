Дети-должники: чувство вины, которое внушили родители

В жизни есть масса примеров, когда чувство долга и вины возникает у детей по отношению к родителям "на ровном месте". Высшее образование не получали за родительский счет, в наследство не вступали, а чувство долга или вины есть. Причем огромное, размером с дом... Если повнимательнее посмотреть и проанализировать это самое "пустое место", что мы можем увидеть, что чувство долга и вины возникло не случайно - его внушили. Кто? Внушили нерадивые родители, которые хотят получить то, что им не положено, на что они права не имеют.

Данное словосочетание - оксюморон. Наверно такая чудовищная путаница получилась из-за применения к отношениям родителей и детей юридических норм товарно-денежных отношений. Что я имею в виду, сейчас поясню.

Дети-должники... Как получаются?

По закону родители обязаны поить, кормить, воспитывать и т.д. своих чад по достижению ими возраста совершеннолетия, а в случае получения детьми высшего образования - этот срок оказывается на 5 лет дольше.

Далее, дети должны жить самостоятельно и ничем родителям не обязаны до того момента, когда родитель теряет трудоспособность или умирает.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Детей могут обязать платить родителям "алименты" в случае, если родители обеспечили им получение высшего образования, причем на дневном факультете (к вечерникам и заочникам это не относится).

Также правовые нормы предусматривают переход к детям наследства родителей, и их долгов.

Вот тут, возможно, "собака и зарыта". Вот только в этих двух случаях у детей есть перед родителями долг. И, если долг не оплачивается, то закономерно возникает у ребенка чувство вины.

Однако, в жизни есть масса примеров, когда чувство долга и вины возникает у детей по отношению к родителям "на ровном месте". Высшее образование не получали за родительский счет, в наследство не вступали, а чувство долга или вины есть. Причем огромное, размером с дом...

Если повнимательнее посмотреть и проанализировать это самое "пустое место", что мы можем увидеть, что чувство долга и вины возникло не случайно - его внушили. Кто? Внушили нерадивые (вороватые) родители, которые хотят получить (присвоить) то, что им не положено, на что они права не имеют.

Что же хотят получить такие родители:

1) внимание

2) уважение

3) любовь

4) бытовую помощь

5) деньги

6) жизнь своих детей

Последний пункт особенно впечатляет. Родители хотят, чтобы взрослые дети жили так, как они считают нужным, полезным и правильным для себя.

Особенно много хотят получить те родители, которые не очень много в своих детей вложили: то есть родители-паразиты. Именно у таких родителей и бывают дети-"должники".

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Почему так происходит? Потому, что родители являются "не ресурсными", подошли к рождению и воспитанию детей неосознанно и безответственно. Такие родители сами не обладают необходимыми качествами, кои можно было бы передать своим детям. Они не умеют любить, уважать, ленивы в быту, мало зарабатывают, или вообще ведут маргинальный образ жизни, не реализовали себя в профессии и т.д..

Вот всё, что они "не", такие родители передают своим детям: не любовь, не уважение и т.д. Передают детям весь свой негатив. Токсичные родители, родители-абьюзеры, инфантильные родители - именно эта категория людей предъявляет своим взрослым детям счета и претензии. Именно у таких родителей дети всегда являются должниками.

Важное замечание: хорошим родителям бояться нечего. Если вы были хорошим родителем, то дети никогда не откажут вам в разумной помощи. Кто получил любовь, любовью и отплатит.опубликовано econet

Автор Наталья Нилова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet