Десять простых шагов к расхламлению дома

Как считает английский писатель Уильям Моррис, в доме не должно быть ничего бесполезного или некрасивого. Иногда, для расхламления требуется натренировать силу воли и развить самоконтроль, но совершить процесс избавления от старого хлама вполне реально.

Очистив помещение от ненужных вещей, вы ощутите на себе удивительный терапевтический эффект. Проявите немного фантазии, и глобальная уборка превратится в праздник, который даст вам не только эмоциональные, психологические и материальные плюсы, но и наведет в квартире полный порядок.

Простые шаги к расхламлению

1. Продумайте и распределите ваши задачи по списку. Совершив задуманное, постепенно вычеркните все номера из списка.

2. Ежедневно посвящайте избавлению от хлама 10-15 минут, не старайтесь выполнить весь объем работ сразу.

3. Не стремитесь одновременно охватить все помещения, расхламляйте поочередно. Распределяйте предметы по нескольким коробкам: нужные вещи, на выброс, кому-то отдать и «пока думаю» - в этой коробке может быть самое большее количество вещей, поэтому выберите тару побольше.

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4. Старайтесь последовать правилу «новую вещь приобретаю - от старой избавляюсь.

5. Ежедневно набирайте только один пакет ненужных предметов.

6. Не заводите новые места скопления хлама. Для документов и косметических принадлежностей, определите специальные контейнеры, и периодически выбрасывайте ненужное.

7. Займитесь гардеробом – снимите 5 вешалок, затем рассортируйте одежду от необходимой, до «а вдруг, похудею». От тех вещей, которым не досталось вешалок, лучше избавиться.

8. Для памятных подарков и сувениров заведите специальную коробку, а для детских фото и рисунков – большой альбом с файлами.

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9. Определите в своем доме «точки», где постоянно накапливается всякая всячина. Поставьте туда корзинки или пакеты, и как только они наполнятся – сразу рассортируйте содержимое. Выбросьте ненужное, а остальное разложите по своим местам.

Для бумаг используйте прием «одного касания»: любой документ, попадающий к вам в руки, должен быть рассмотрен и приведен в исполнение – оплачен, убран на должное место или выброшен.опубликовано econet.ru

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