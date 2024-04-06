Деньги: Три Закона Вселенной

Многие люди отрицают существование невидимой энергии, которая управляет нашими жизнями и помогает исполнять желания. Но даже заядлые скептики рано или поздно чувствуют присутствие необъяснимой силы, позволяющей реализовать мечты и планы. При правильном подходе ее можно использовать как ключи, открывающие дверь в финансовое благополучие.

В разных странах и религиях присутствует описание невидимой силы, управляющей миром. Китайцы называют ее «ци », индусы – «праной». Она лежит в основе создания мира, контролирует все процессы на планете и в природе. Мощной энергии приписывают умение управлять стихиями и людьми, реализовать материальные желания человека.

Денежные Законы Вселенной

Невидимые силы управляют всеми потоками энергии и мыслей, которые человек запускает во Вселенную. Но не все могут подчинять себе силу, дарящую блага и достаток. Необходимо начать активно взаимодействовать с ней, вызывать постоянное движение и резонанс, стараясь правильно направлять ее возможности.

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С помощью всего 3 основных денежных законов можно заставить Вселенную выполнять самые смелые желания. Правильно направляя энергию, можно получить стабильный денежный поток и большие доходы, добиться карьерного роста и повышения по службе.

Энергия денег любит внимание

Психологический контроль над собственными желаниями и делами – один из важных ключей, запускающий энергию денег. Внимание и сосредоточенность на целях подпитывает невидимые силы и запускает мысли, привлекает материальные блага или стимулирует программу бедности, нищеты, постоянных проблем.

Чтобы с легкостью добиваться повышения зарплаты и финансовой стабильности, чаще думайте о богатстве и больших доходах. Старайтесь в мельчайших подробностях представлять, как держите в руках большие суммы, выигрываете в лотерею, получаете огромную премию. Не стесняйтесь мечтать о деньгах, помните, что много зарабатывать и быть богатым человеком не стыдно.

Во многих семьях с детства ведутся разговоры о необходимости больше внимания уделять саморазвитию, не думать о достатке. Это порождает неправильное отношение к финансам, скупость, постоянные ограничения в желаниях. Несмотря на умение копить и экономить, человек не может достичь благополучия. Деньги любят внимание, поэтому чаще думайте о богатстве, представляйте себя успешным, чтобы мысли материализовались.

Расставайтесь с деньгами легко

Один из денежных законов Вселенной гласит, что нельзя становиться должником, если хочется достичь богатства. Мысли о необходимости срочно отдать деньги, приводят к повышенным тратам и потерям. Если необходимо взять в долг, постарайтесь как можно быстрее отдать его заемщику.

При возврате денежных сумм не думайте о потере. Старайтесь передавать долг с ощущением спокойствия и облегчения, не думая, что можно было бы купить в семью. Такое же ощущение должно присутствовать при оплате кредита, ипотеки и коммунальной задолженности. Легко отдавая финансы, вы запускаете энергию, которая оборачивается повышенным доходом.

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Наши послания к Вселенной возвращаются

Последний закон денег простой и понятный: для достижения цели необходимо сосредоточиться на определенной цели (премия, повышение, новая высокооплачиваемая работа). Старайтесь посылать мысли Вселенной, проговаривать желание «про себя» или вслух. Такое самовнушение привлекает внимание невидимых сил к мечте, фокусирует на ней мощную энергию.

Чтобы притягивать к себе деньги, станьте живым магнитом. Оставьте мысли о неудаче, врожденном невезении, убеждайте себя в благосклонности фортуны. Помните, что Вселенная любит внимательных и активных людей, «слышит» ваши призывы. Чаще посылайте ей мечты, делитесь планами в достижении богатства.

Большое значение имеют установки на достаток и успех. Многие люди в детства слышат от родных, что они неудачливы, а быть богатым – «не судьба». Родовые установки сдерживают желания, подавляют положительную энергию. Избавляйтесь от них, разрешайте себе мечтать о деньгах.

Если вы много и плодотворно работаете, но не достигаете материального благополучия, ищите причину, которая блокирует установку на успех. Посылайте Вселенной ваши желания и позитивные мысли, мечтайте о достатке и благополучии. Это запустит потоки денежной энергии, которая вернется повышением на работе и финансовым потоком. опубликовано econet.ru

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