«ДЕНЬБЕЗ»: 5 упражнений, которые помогут поддерживать психологическое здоровье

Как снять с себя накопившееся напряжение, расслабиться и вновь начать радоваться жизни? Оказывается, нужо просто отказаться на один день от привычных вещей. Например, от экранов или любых дел. Вот как это работает.
Психологическое здоровье, как и физическое следует поддерживать в хорошей форме. И методы поддержания схожи. Для поддержания физического здоровья в хорошей форме следует выполнять физические упражнения. Для здоровья, перезагрузки психики, тоже есть полезные упражнения.
Только в отличии от физкультуры вам не потребуются спортивная форма, тренажеры или абонемент в фитнес клуб. Вам потребуетесь только вы и ваша готовность выполнить эти упражнения правильно. Вашему вниманию предлагаются 5 простых упражнений из серии «Деньбез». Т е один день в месяц (а кому понравится и 2) выполняйте любое из этих упражнений.
«Деньбез» — это день, когда вам нужно отказаться от чего-то и попробовать жить по-другому. Наблюдать, что происходит с вашим эмоциональным настроением в течении дня и проанализировать какие изменения и инсайты с вами случились.
В этот день вам нужно отказаться от всех экранов.Т.е телевизор, монитор, смартфон, планшет и даже осциллограф под запретом. Предупредите заранее своих близких, если они привыкли быть с вами на связи, что все в порядке, просто вы решили дать отдых себе и своей нервной системе, перегруженной излишней информацией. Вечером, перед сном пошлите последние смайлики и напишите последние комменты и радостно выключайте мониторы. Только один день побыть без них.
Вас ждут ощущения интересные... Когда я первый раз прожила без экранов, то первую половину дня скучала и даже подозревала у себя ломку. Мне очень хотелось узнать, что там в мире творится. Как этот мир без меня. Но сила воли победила и вторую половину дня я провела очень продуктивна. Давно я не успевала за пол дня сделать столько приятного и полезного. На следующий день с утра мне даже не хотелось включать смартфон. Так без него было классно. Но клиенты ждут и как честная женщина я пошла на онлайн консультации.
Этот день тоже требует определённой подготовки. День молчания. Не разговорить ни устно и ни письменно. Экраны не запрещены, но желательно их убрать. Смысл этого упражнения не просто помолчать, а научиться слышать себя. Отслеживать эмоции и чувства, думать о том, что с вами происходит. Разрешить мыслям и эмоциям приходить к вам и наблюдать за ними. Не заглушая их словами. Просто принимая как данность то, что в нас есть. Ощущения просто прекрасные. Побыть с самим собой любимым наедине.
По-другому это называется день Барыни. День, когда вы никому ничего не обязаны и делаете только то что хотите. Хотите пряник ешьте, хотите спите до полудня, хотите смотрите сериалы весь день или просто гуляйте под дождем… В этот день важно понять и услышать свои желания и реализовать их.
День когда вы говорите тотальное «Да». Конечно, за исключением критических ситуаций. Если вам предложат отдать ключи от дома, где деньги лежат и нечто подобное-вежливо откажитесь. В остальных случаях не используйте от слово «Нет».
Не начинайте свой ответ со слова «Нет» и других отрицательных аналогов. Цель- услышать в информации, которую пытается донести до вас другой человек, то, с чем вы готовы согласиться. Чужое мнение тоже имеет право на существование. Выслушайте другого. И скажите: «Да» тому с чем вы согласны.
Очень много конфликтов происходит из-за того, что люди считают свое мнение самым важным, а мнение других людей глупым и неправильным. И вместо того, чтобы найти схожесть мы ищем различие и сразу говорим: «Нет». Тут и конфликту место. Проведите эксперимент -проживите день без «Нет».
Его можно назвать День без пустоты. Вы точно будете знать, чем занимались каждую минуту этого дня. Для этого вы каждые полчаса (или час) останавливаетесь и записываете, что вы делали за истекшие полчаса или час в минутах.. Вечером перед вами будет табличка с данными. Теперь вооружившись цветными маркерами, вы можете провести анализ, чем вы занимались. Подсчитать минутки.
Анализ может быть по любым параметрам. Например:
Просто посмотрите на что вы тратите время. Куда вы сливаете свою жизнь. Это упражнении для размышления. Может что-то нужно поменять. А может и не нужно.
Надеюсь, что вам эти упражнения понравятся и вы начнете регулярно использовать их, чтобы сделать свою жизнь лучше. Здоровья вам как душевного так и физического! Берегите себя!опубликовано econet
Автор психолог Лариса Соловьева
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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