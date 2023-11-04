Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. «День-и-Ночь»: Бесценный способ в два счёта отделить реальные психо-проблемы от надуманной чепухи

«День-и-Ночь»: Бесценный способ в два счёта отделить реальные психо-проблемы от надуманной чепухи

Источник: b17.ru 04 ноября 2023 6096
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

✅Всё плохо? Точно пора к психологу? Попридержите коней, уважаемые читатели! Возможно вы себя просто «накручиваете». Или нет?.. Или дела зашли в серьёзный тупик? Как же всё-таки разобраться: реальны ваши психо-проблемы или яйца выеденного не стоят? А очень просто! В два счёта! Воспользуйтесь способом «День-и-Ночь»…

«День-и-Ночь»: Бесценный способ в два счёта отделить реальные психо-проблемы от надуманной чепухи

Человеческий организм (тело + психика) устроен практично и мудро. Он сам, без помощи сознания круглосуточно справляется с мелкими стрессами, решает текущие психологические заморочки. Только вот мы, зачастую, регулярно сами ж ему мешаем. Бестолковым, неестественным образом жизни.

Как решить проблему: метод «День-и-Ночь»

И это приводит к двум печальным итогам. Во-первых, ничтожные психо-занозы начинают восприниматься как глобальные трагедии-катастрофы. Во-вторых, та же самая мелочёвка, вовремя не «прополотая», за недели, месяцы или годы вырастает до реально серьёзных проблем.

К счастью, внутреннюю систему психологической безопасности можно наладить в два счёта, исправив свой образ жизни и в светлое, и в тёмное время суток.

День…

Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь! Быстро и много ходите. Не засиживайтесь более чем на час. Также активничайте руками (мелкая моторика пальцев!): пишите, рисуйте, печатайте, используйте палочки вместо вилки, вяжите и т.д.

Такой естественный (и умеренный) тип нагрузки будет на корню «сжигать» зачатки проблем и стресса.

…и-Ночь

Высыпайтесь! А уж подсознание «переварит» весь дневной негатив. В этом весь способ и состоит…

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

«День-и-Ночь»: Бесценный способ в два счёта отделить реальные психо-проблемы от надуманной чепухи

Отделяем слонов от мух

Неделя №1: день за днём постепенно настройте свой распорядок суток в соответствии с вышеизложенным;

Недели №2-4: Строго и неукоснительно играючи, с наслаждением следуйте настроенному распорядку.

Таким образом, через месяц (или гораздо раньше!) часть ваших психо-проблем «рассосётся». А вот с тем, что останется, можно топать к психологу.

Что делать, если не удаётся восстановить естественный образ жизни?

Сразу идти к психологу, который поможет с этой задачей: осознать свои ценности, помирить их друг с другом и преобразовать в эффективную иерархию.опубликовано econet

Автор Олег Колмычок

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

Олег Колмычок психология жизнь человек проблема привычки

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Бессмысленно продолжать делать тоже самое и ждать других результатов. Альберт Эйнштейн
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.