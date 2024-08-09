Делаю, что МОГУ

Делайте, что можете, и прощайте себя за то, что сейчас можете немного. Не тратьте время на пустую ругань себя за это немногое. Запомните волшебное слово «ресурсы»: это силы, эмоции, внутренняя готовность, желание и зрелость. Как только вы будете готовы, вы шагнете туда, куда хотели, и это волшебную готовность к шагу не перепутаешь ни с чем.

...Мне кажется сейчас, что самое пустое занятие на свете — это сожаление. Как часто я слышу от своих клиентов и приятельниц фразу: «Ну почему я раньше этого не понимала?! Не делала?». Я всегда говорю в таких случаях — не сожалейте. Ни об упущенном времени, ни об упущенных возможностях. Скорее всего, это было не ваше время и не ваши возможности.

Делайте, что можете...

В каждый момент мы созрели для чего-то одного полностью, не созрели совсем для другого, а третье нам уже не нужно — прошло его время. Я помню, как была влюблена в прекрасного мужчину, и никак не могла, как ни старалась, понравиться ему достаточно, чтобы он полноценно включил меня в свою жизнь.

Спустя время я понимаю, что была просто не готова тогда к отношениям с таким человеком. Мне было больно каждый день. Я более всего ранилась об ощущение покинутости. Я просыпалась ночью в слезах и боялась написать ему даже пару слов в неделю. Я была окутана и парализована коконом страхов и запретов.

Тогда я не понимала, что для меня той это был крайне неподходящий вариант. Конечно, сейчас я бы справилась с такими отношениями: во мне на порядок меньше тревоги, нет одиночества как ощущения вообще и нет чувства покинутости, которое меня с ним все время мучило. В этих отношениях я бы чувствовала себя вполне безопасно сейчас, спустя много лет. Есть одно «но»: сейчас я бы не выбрала отношения, в которых мне надо с чем-то «справляться».

Но тогдашней мне они нужны были как воздух, и я проиграла. Просто потому, что не понимала, какой человек передо мной, не умела видеть его реального, он был любимый и неподходящий. Я не смогла ничего сделать ни с собой, ни с ним. И я ему не подходила просто категорически, и я тоже поняла это спустя годы, когда смогла сказать «Я себя хорошо знаю».

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Автор книги «Семья и как в ней уцелеть» Робин Скиннер приводит в пример случай из своей практики в психиатрической больнице, когда он зашел в палату на обходе и увидел, как одна из его пациенток ползает по полу на четвереньках. «Мэри, что вы делаете?!» — воскликнул он. Мэри подняла голову и четко ответила: «Я делаю, что могу».

Я часто наблюдаю, как шаг за шагом, иногда очень медленно, люди выбираются из ужасных темных ям своей жизни. Никто не выскакивает из ямы одним прыжком. Они просто делают, что могут, иногда просто плачут или следят за тем, чтобы выспаться. Не более того.

Это разочаровывает. Ты сам себя разочаровываешь в такие моменты. Делайте, что можете, и прощайте себя за то, что сейчас можете немного. Не тратьте время на пустую ругань себя за это немногое. Запомните волшебное слово «ресурсы»: это силы, эмоции, внутренняя готовность, желание и зрелость. Как только вы будете готовы, вы шагнете туда, куда хотели, и это волшебную готовность к шагу не перепутаешь ни с чем.опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

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