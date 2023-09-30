«ДА, НО»: психологическая техника, которая поможет выйти из ступора

В жизни часто возникают ситуации, когда нечего сказать. Вас могут подловить с неожиданным вопросом или сказать то, на что нет ответа. Подобные ситуации часто вводят людей в ступор (или транс). Как быть? Как выйти из нелепого положения? Есть очень простые психологические техники, который проверены на практике и помогают.

Весь смысл техники заключается в ее названии. У каждого человека бывает ступор. Ступор [латин. stupor — оцепенение] - состояние обездвиженности и молчания, человек застывает в одной позе. Самое главное - ступор имеет психическое происхождение. Я употребляю чаще слово ступор, чем слово транс (франц. transe, от transir - оцепенеть), думаю у них схожий смысл.

Как выйти из ступора: техника "Да, но"

Кратко суть техники: когда тебе говорят неожиданную фразу или вопрос и ты не знаешь что сказать, говори "ДА, НО . . . ".

Что это даст:

1) выведет сознание из ступора и переключит мозг с режима транса в режим думанья, дальше ответить, и вообще говорить, будет гораздо легче (проверял на своем опыте);

2) дает время для размышлений.

И абсолютно не важно, что Вы скажете потом. Этой фразой Вы не даете согласие, это просто промежуточная фраза и не несет смысловой нагрузки. Можно даже сказать "Да, но нет".

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Один друг рассказал такой случай из своей жизни, когда у него был реальный ступор и он использовал именно фразу "Да, но нет...".

Идет он как-то по улице и вдруг к нему подходит мужчина и очень вежливо и улыбаясь говорит:

- Молодой человек, можно с вами познакомиться?

- Да, но... (пауза) нет - ответил быстро мой друг (хотя в душе он просто опешил и его язык и рот закаменел, он весь напрягся и у него был настоящий ступор, но сработал натренированный рефлекс: ступор - Да, но).

- Все-таки да или нет?

- Нет!

- Жаль.

И мужчина ушел.

Конечно он мог ответить "нет", но его мозг тогда не соображал, и он просто молчал и мужчина мог бы в этот момент быстро продолжить разговор и остановить его было бы уже сложнее и заняло бы больше времени.

Вообще я не знаю, почему техника именно "Да, но", а не "Нет, но", или просто тренировать себя говорить "Нет", а потом исправлять ситуацию, если требуется. Просто мне про нее так рассказали и возможна она более вежливая.

Представьте просто:

- Ты за меня выйдешь замуж?

- Нет, но . . .

Впечатление было бы просто ужасным.

Еще один пример, просто чтобы понять, что смысл разговора не важен, важно выйти из ступора от неожиданного разговора:

- Как там твой брат (допустим в данном разговоре этот вопрос очень неожиданный и вогнал человека в ступор)?

- Да, но у него все нормально.

или

- Привет меня зовут Вася. А тебя как?

- Отстань, урод!

- Да, но имя свое скажи.

В общем смысл не замолчать, покраснеть, вспотеть, проиграть, почувствовать себя беззащитным, а ответить что-нибудь и выйти из ступора.

Так что пользуйтесь на здоровье, если потренировать, то работает очень хорошо, даже если отвечаешь на несколько неожиданных вопросов подряд.

На последок напишу, что же такое ступор (конечно определение даю не научное, но из книг):

Ступор [латин. stupor — оцепенение] - состояние обездвиженности и молчания, человек застывает в одной позе. Самое главное - ступор имеет психическое происхождение. Я употребляю чаще слово ступор, чем слово транс (франц. transe, от transir - оцепенеть), думаю у них схожий смысл.опубликовано econet

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