Чувство стыда: Что делать, когда хочется провалиться сквозь землю

Возможно, вам известно чувство, когда внезапно хочется исчезнуть, и больше никогда не появляться на свет. Такое всепоглощающее осознание своей беспомощности, ущербности и полной никчемности. Можно ли перестать чувствовать стыд?

Это чувство может нахлынуть в каких-то определенных моментах (как будто, у тебя плохо лежат волосы, старомодная или неподходящая одежда, неуклюжая походка), а иногда чувствуется постоянно. Твое внутреннее «Я» твердит, что ты глупый, некомпетентный, не справишься с этим заданием, напортачишь или сделаешь хуже, что мог бы коллега, в общем – не заслуживаешь ни уважения, ни любви. Стыд заставляет неловко себя вести, быть в постоянном напряжении, вечно ожидать порицания, поэтому ошибаться снова и снова.

К чему приводит чувство стыда

Постепенно стыд за себя и свое поведение усугубляется, перерастает в чувство вины за свою неловкость, ущербность, непригодность. На этой стадии, начинает казаться, что окружающие это видят, посмеиваются за спиной, пренебрегают, не желают общаться. Лишний раз не хочется выходить из дома, встречаться с друзьями.

Перестаешь «вписываться» в окружающий мир, который слишком хорош для тебя. Неожиданно нахлынувшее чувство стыда вынуждает покраснеть, ощутить тревожность, неловкость и замешательство. Беспокоиться и впадать в растерянность в обществе, даже когда к этому нет никакого повода.

Стыд сам по себе не является целиком отрицательной эмоцией:

чувство стыда – это мощная сдерживающая эмоция, которая запрещает нам совершать безнравственные поступки, не совместимые с собственным моральным представлением;

гораздо чаще, это разрушительный фактор, из-за которого людям неприятно выходить на улицу, разговаривать с друзьями, знакомиться с интересными людьми, сменить квартиру, деятельность, обучаться новому.

Как появляется стыд

Как зарождается въедливый критик, который кардинально снижает представление о себе и вынуждает переживать целый океан негативных чувств и эмоций? Понятие стыда начинает проявляться в самом раннем возрасте, когда маленький человечек особенно восприимчив. Родители и воспитатели твердят ребенку, за какие поступки ему приходится стыдиться.

Ребенок, которого часто ругали, мало хвалили и уделяли внимания, чаще всего стыдится за неуклюжесть, сильные эмоции, неспособность за себя постоять, отличие от сверстников. Он постепенно перерастает в закомплексованного, неуверенного, озлобленного подростка, неуверенного и подозрительно относящегося к окружающему миру.

Повзрослев, человек может чувствовать, что он постоянно выглядит хуже всех: не может сыпать шутками, не блистает красноречием, не в состоянии сделать решительный шаг. Это касается не только у людей с явными комплексами. Оно бывает даже у тех, кто выглядит, как уверенный в себе и успешный человек.

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Также чувство стыда присуще тому, кто остро ощущают свое несоответствие чужим ожиданиям. Ему постоянно кажется, что он не дотягивает до определенного идеала. Вот, если бы фигура была получше, вес – меньше ( или больше), ум – острее, денег – побольше, а карьера – успешнее, то наступило бы полное счастье. Любая критика, даже самая безобидная, вызывает целый шквал негативных эмоций, обиду, бесполезность. Руки просто опускаются, и исчезает желание жить.

Стыд и вина – почему необходимо с ними бороться

Такие эмоции, как стыд и вина, во многом похожи. Их основное отличие заключается в том, что стыдно нам, за то, кем себя ощущаем (непривлекательным, ничтожным, малоуспешным), а вину испытываем за совершенный поступок. Эти ощущения в разумных пределах вполне допустимы, они заставляют расти над собой, усовершенствоваться. Но, если такие чувства мешают полноценной жизни, то необходимо начинать с ними работать.

Слишком критическое отношение к себе, вследствие постоянного стыда, причиняет серьезный вред самооценке. Постоянное недовольство своим телом, жизнью, карьерой, близкими и друзьями, причиняет сильный дискомфорт и вгоняет в депрессию и одиночество. Невыносимое ощущение стыда и невозможность от него избавиться, постепенно перерастает в неприязнь к окружающим, на которых зачастую выливаются целые потоки претензий и упреков. Эти эмоции могут мешать здраво мыслить, успешно трудиться, общаться с единомышленниками, создавать семью.

Как работать со стыдом

Важно осознавать, что деструктивный, разрушающий стыд наносит организму серьезный вред и заставляет его испытывать сильнейший стресс. Работа с этой эмоцией зависит от причины, которая ее вызывает.

Ситуация 1 – Чувство стыда вызывается предосудительным (безнравственным) поступком

Оценка каких-либо событий, всегда производится с точки зрения своих ценностей. В такое время ощущается вина за свое поведение, терзают муки совести, чувствуется беспомощность и раздраженность своими действиями. Чтобы злость на самого себя не вогнала в затяжную депрессию, и не развилась в постоянный стресс, необходимо правильно с ним бороться.

Во-первых, необходимо полностью осознать свою вину. Не пытаться переложить переложить ответственность за совершенный поступок на обстоятельства и других людей, а признать проблему. После этого, следует раскаяться в своем поступке. Постепенно получиться простить самого себя и отпустить ситуацию. Конечно, на это потребуется какое-то время. Постепенно станет легче. Человек должен осознавать, что абсолютно все могут ошибаться, и он – не исключение.

Ситуация 2 – Навязанное убеждение

Сформировано навязчивое ощущения стыда за любые поступки, даже самые незначительные погрешности. Это начинается с детства, когда ребенка несправедливо критиковали за любые действия. Будучи уже взрослым, испытывает чувство собственной непригодности и желание постоянно извиняться.

Борьба со стыдом будет проходить поэтапно:

1. Обрисуйте ситуацию, вызывающую у вас чувство стыда.

2. Сформируйте посыл, который при этом ощущается.

3. Обозначьте личность, сформировавшую это правило.

4. Согласитесь или не согласитесь с постыдностью ситуации.

5. Определите свою позицию по отношению к ситуации.

Несколько советов, которые помогут бороться с привычкой стыдиться:

Почаще вспоминайте позитивное отношение тех, кто справедливо отнеслись к вам.

Напоминайте себе о моментах счастья и удовлетворения своими достижениями.

Ищите в себе таланты, и обсуждать их с другими людьми. Так, досадные мелочи потеряются на фоне достоинств.

Не кидайтесь в погоню за недостижимым идеалом, которого в природе не существует, а постарайтесь полюбить себя таким, какой вы есть.

Сформируйте свои собственные ценности, прекратите жить представлениями родителей.

Не сравнивайте себя с другими людьми. Если и сравнивать, то только себя прошлого и настоящего.

Не стыдитесь обратиться за помощью. Ситуация со стороны может показаться совсем другой. Мнение друга или консультация специалиста поможет выговориться и разобраться в себе.

И наконец, найдите в себе смелость. Чтобы успешно бороться с проблемой, надо сначала ее признать. Только после этого возможно исцеление.опубликовано econet

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