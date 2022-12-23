Чтобы потом не жалеть! Слова, которое категорически НЕЛЬЗЯ говорить во время ссоры

Если ссора произойдет вовремя, эмоции схлынут, наступит облегчение, которое позволит новым взглядом взглянуть на проблему. Но у ссоры тоже есть свои правила. Хотите, чтобы она оказала терапевтическое воздействие на ваши отношения? Никогда не используйте запрещенные приемы. А что это за темы – читайте в нашей статье.

Хотим тебя успокоить — в ссорах нет ничего страшного, если они, конечно, не приводят к рукоприкладству и оскорблениям. Но есть черта, перейдя которую, вы можете потерять друг друга навсегда.

Что нельзя говорить партнеру и какие приемы нельзя использовать во время ссоры

Никаких тайн

Никаких сравнений

Никаких родственников

Никакой торговли

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Нас долго приучали к мысли, что нельзя углубляться в конфликт.

Надо обходить его, срезая острые углы. Как правило, в основе таких «идеальных» отношений лежит элементарная боязнь потерять партнера. Люди настолько опасаются рассказать друг другу о своих желаниях и потребностях, что в первую очередь игнорируют себя и собственные эмоции.

Еще один вариант — в паре есть какая-то негласная договоренность.

А людей в итоге объединяет некий расчет. Например, обеспеченный и эгоистичный муж в возрасте, и молодая жена, которая не смогла встретить ровесника, отвечающего ее запросам. Или женщина, чья абсолютная цель — замужество, выходит замуж ради статуса. Или мужчина женится под давлением общественного мнения, потому что «так принято». В итоге пара отыгрывает благополучный сценарий, но скрывает свои подлинные токсичные отношения.

Ссору можно сравнить с нарывом. Если его не вскрыть — организм будет отравлен и, возможно, погибнет. Если ссора произойдет вовремя, эмоции схлынут, наступит облегчение, которое позволит новым взглядом взглянуть на проблему. Но у ссоры тоже есть свои правила. Хотите, чтобы она оказала терапевтическое воздействие на ваши отношения? Никогда не используйте запрещенные приемы:

Никаких тайн

Прожив вместе какое-то время, мы отлично знаем обо всех слабостях и уязвимых местах друг друга. И чаще всего именно эти знания, проявления настоящего доверия, превращаются в ссоре в ядовитое и беспощадное оружие.

Нам кажется, что такая слабость — отличный рычаг для давления на человека, лишний аргумент в вашу пользу, но на деле вы просто убиваете друг друга. Ни в коем случае не используйте эту информацию в порыве гнева.

По сути вы самоутверждаетесь за счет другого, жестоко уязвляете его. Подобное поведение может привести к окончательному разрыву, потому что вернуть взаимное доверие потом будет очень сложно.

Никаких сравнений

Хуже нет, когда в ссоре вам ставят в пример кого-то другого. «А вот у Иванова жена получила Пулитцеровскую премию, а ты вообще еле читать умеешь!» — «А вот Петрову муж свозил в Норвегию на собственной яхте, а ты даже кота прокормить не можешь!»

В попытке уязвить оппонента еще больше, мы вытаскиваем на свет более успешных, на наш взгляд, персонажей. И в критический момент забываем, что Ивановы третий год разводятся, а Петровы уже много лет подряд не вылезают из кредитов.

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Мы думаем, что не устраиваем друг друга такими, какие мы есть, подозревая, что у других-то точно все складывается куда удачнее, чем у нас. Примеры раздражают, зачеркивают нашу личность, ставят перед нами фантастические образы, до которых мы точно никогда не дотянемся.

Этот прием бьет по самооценке, заставляя нас думать, что мы гораздо хуже остальных и такие, какие есть, не нужны никому. Максимум, с кем можно сравнить человека — с ним же самим. Помнишь, каким внимательным ты был когда-то? Помнишь, как ты умела утешить?

Никаких родственников

Что точно может довести человека до кровавой пелены перед глазами, так это упоминание родных. «Ты копия твоя мать!», «Как же мне стать для тебя круче твоего идеального папаши?» — эти слова ранят, уничтожают то, что нам дорого, выражают крайнюю степень злобы и презрения.

В нашей культуре родители стоят на особом месте, для нас они в любом случае символ любви и почитания, который категорически нельзя трогать. Упоминая в ссоре родителей в уничижительном тоне, вы унижаете в первую очередь друг друга.

Никакой торговли

Даже в ссоре старайтесь поддерживать партнерский баланс. «Если ты еще раз так сделаешь, я уйду из дома!», «Попробуй только поступить по‑своему — пожалеешь!» Не надо давать обещаний и выдвигать санкции, которые никогда не будут выполнены. Даже если вы решите воплотить свои угрозы в жизнь, то будете выглядеть как классические родители — за плохое поведение встанешь в угол, за хорошее — получишь мороженое. Это уже не ссора равных, а наказание младшего старшим.

С другой стороны, «младший» пытается обезоружить партнера своей мнимой беспомощностью и беззащитностью — кто сможет всерьез злиться на ребенка? И вспомните тот период, когда вы только узнавали друг друга. Не было претензий, не было поводов для ссор. Может, повторим?опубликовано econet.ru.

Автоор Дмитрий Журкин

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