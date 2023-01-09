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Чтобы понять, каков мужчина, посмотрите на его женщину

Источник: zen.yandex.ru 09 января 2023 7114
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Самый простой способ понять мужчину - посмотреть на его женщину. На женщину, которую он выбрал, которой добился и с которой живет. Все остальное не так важно, как эта женщина рядом с мужчиной.

Чтобы понять, каков мужчина, посмотрите на его женщину

Самый простой способ понять мужчину - посмотреть на его женщину. На женщину, которую он выбрал, которой добился и с которой живет. Все остальное не так важно, как эта женщина рядом с мужчиной.

Способ понять мужчину - посмотреть на его женщину

Сильная, волевая, ухоженная женщина - значит, мужчина чего-то стоит и имеет самоуважение. Он многого добьётся в жизни. Главный приз он уже получил. Он смог добиться любви такой женщины.

Верная и домовитая женщина, для которой важны семейные ценности, поможет добиться богатства. И мужчина тоже видит смысл своей деятельности в приумножении ресурса.

Умная женщина - значит, умён и мужчина. Вместе они могут реализовать самые сложные планы и создать нечто великое. Великодушная и добрая женщина - эти качества есть и у мужчины, он будет их развивать, даже если пока не очень заметен его ум. Хотя выбор он сделал уже очень умный!

Счастливая и свободная, сильная и умная, верная женщина - спутница мужчины-победителя. Даже если он начал свой жизненный путь так себе, с бедности и ошибок.

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Чтобы понять, каков мужчина, посмотрите на его женщину

Женщина - это достижение и награда, которой добился мужчина, это его уровень. Его душа отражается в его даме сердца как в зеркале.

А когда рядом с сильным на вид и успешным мужчиной «пустоголовая потаскушка», как писала Айн Рэнд, его карьера обречена. Даже если сейчас он полон сил и у него масса возможностей.

Через некоторое время он все потеряет; в глубине души он не уважает себя. Не верит в долговременный успех. И выбрал блестящую жалкую игрушку вместо золотого кубка победителя.

Злая женщина - значит, и мужчина злой в душе. Даже если он изображает доброту и говорит хорошие слова; он выбрал отражение своей истинной души.

А самое печальное зрелище - забитая и измученная женщина рядом с успешным и сильным мужчиной. Он выбрал слабого человека и упражнялся, третируя его. Превратил свою женщину в рабыню. Значит, он раб в душе. И ему суждено быть чьим-то рабом.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.by/

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кирьянова анна психология отношения мужчина женщина

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