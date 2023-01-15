Как пережить переходный период подростка и не потерять контакт с ним? Ведь от этого зависит будущая жизнь. И его, и ваша тоже. Еще одно рассуждение на актуальную тему.

Уже почти неделю живу одна: у нас сейчас идет большой рабочий процесс в Варне, и на его время я сняла апартмент в городе, дочь в лагере, любимый человек в Израиле. Ужасно интересно: давно так не было, я часто останавливаюсь у друзей, либо выбираюсь в короткие поездки с большой загруженностью - тогда нет ощущения рутины, скорее, наоборот.

Про одиночество и подростков

У меня бывали такие короткие периоды и раньше - либо дочка куда-то уезжала, либо я, но давно. И это такое помещение: квартира маленькой гостиной-кухней, спальней и балконом, оно только для одного человека.

Интересно, сколько освобождается времени и пространства внутри и снаружи: внезапно выясняется, как много вещей зависят от того, во сколько приходит ребенок из школы, какие у нас планы на выходные, что мы хотели сделать с партнером. И это не то, чтобы эффективное время: не могу сказать, что я сейчас успеваю намного больше.

Оно просто совершенно другое. В голове есть больше свободы маневра.

Параллельно обсуждаем с коллегой долгую историю о том, что же делать, если твой ребенок - подросток, который тебя не любит, не слушается и ведет себя так, что одни проблемы и никакой радости (разбираем кейс, довольно распространенный у родителей подростков с особенно сложными сепарационными процессами - потому что многие клиенты в этом моменте застревают).

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В голове родителя есть же вот это понимание: что он может быть абсолютно свободен, ни о ком не заботиться, жить и дышать так, как ему удобно.

А у него в квартире почему-то окопался какой-то другой человек, который ничего не хочет, ничего не делает, к тому же еще и пачкает и хамит.

И тут возникает много агрессии и сопротивления: почему я? За что? Не вырастил ли я монстра?

Есть, конечно, сложное решение: любить вот это, что выдали, несмотря ни на что. Принимать в его переходном периоде, когда оно внутри кокона превращается то ли в прекрасную бабочку, то ли в маньяка-убийцу - пока не понять.

Когда он сам себе отвратителен и надоел, и не понимает, куда идти, и запутался, и из всех доступных способов контроля у него только мрачное молчание или хамство в адрес родителя. И больше всего хочет любви, нежности, объятий, но одновременно - убить всех людей.

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Но проблема в том, что любить бывает очень сложно. И радоваться есть мало чему. И смена стратегии требует пройти год-другой испытаний недоверием ребенка.

Но все исследования говорят о том, что он вырастет - и если вы сохраните контакт - будет вполне себе ничего так человеком. Это просто время такое. И от вас зависит только, останетесь ли вы близкими людьми.

И порой боль в том, что родитель ничего уже не хочет - только свободы, а подросток бороться за свои отношения, к сожалению, не умеет. И это очень грустная история. опубликовано econet

Автор Адриана Имж

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