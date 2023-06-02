Что в женщинах отталкивает от них мужчин

Вы хотите иметь успех у мужчин или просто им нравиться? Тогда избавьтесь от нижеперечисленных привычек в поведении.

Если обобщить некоторые результаты исследований из гендерной психологии, то можно набросать список ряда поведенческих моментов у женщин, которые способны убить и чувство, и влечение к ним у мужчин. Короче, речь идёт о списке «какой быть не надо» женщине, если она хочет нравиться мужчинам или хочет сохранять любовь и влечение к себе своего мужчины. Перечисленные ниже поведенческие особенности, если они есть у женщины, способны убить и чувства и влечение к нему почти у любого мужчины.

Список "Какой быть не надо"

1) Неряшливость и неопрятность. Большинство мужчин испытывают чувство отвращения к неряшливым и неопрятным женщинам. Больше всего мужчин отталкивают нечищенные зубы у женщин (которые всегда видно при разговоре). И наоборот, про женщину, которая во всём опрятна и аккуратна, говорят, что она «хорошо следит за собой», и только одного этого очень многим мужчинам вполне хватает, чтобы они наполовину влюбились в неё.

2) Злоупотребление косметикой. Слишком большое количество косметики или слишком яркий «боевой раскрас». (С точки зрения большинства мужчин, сексуально и красиво только тогда, когда у женщины косметику почти не заметно, за исключением, иногда, помады.)

3) Агрессивный цвет ногтей. Сильно нарощенные или накрашенные в слишком яркие или неестественные цвета (ядовито-зелёный, к примеру) ногти. Всякие художественные узоры, картинки и стразы на ногтях у женщин оттолкнут большинство мужчин.

4) Сильно просвечивающее через одежду нижнее белье (у мужчин это чаще всего вызывает смех над глупостью объекта, а вовсе не влечение к нему).

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5) “Гопник-стайл”. Курение напоказ, залихватское распитие пива и крепких алкогольных напитков, громкий визгливый смех, матерщина, сидение на корточках. Мужчины говорят про таких женщин: «Это не женщина — это «свой пацан», не воспринимая их как женщин вообще.

6) "Мусор из избы". Громкое обсуждение женщиной с другими в присутствии мужчины (в дружеской компании или по телефону) семейных проблем, интимных подробностей, деталей их отношений и конфликтов. Мужчины негативно относятся к тому, что их личные отношения женщина выставляет кому-то напоказ.

7) Разговоры о шмотках, о покупке очередного платья, о новостях моды. (Это лучше с подружками обсуждать без своего мужчины. Мужики этого не выносят, поскольку им становится смертельно скучно.)

8) Непрерывная болтовня, в которую мужчина не может вставить ни слова. (Мужчинам очень нравится, чтобы их тоже слушали и не будет преувеличением сказать, что мужчина почти всегда наполовину влюблён в ту женщину, которая слушает его не перебивая и с восторженным вниманием.)

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9) Истеричность. Эмоциональные взрывы, скандалы, истерики, «разговоры на повышенных тонах», битьё посуды на эмоциях и тому подобное. Никто не любит жить на вулкане, который может рвануть в любой момент, даже тогда, когда, как говорится, «ничто не предвещало».

10) Стиль "агрессивной феминистки”. Агрессия по отношению к мужчинам, высокомерие по отношению к мужчинам, навязчивые заявления женщины о том, что женщины лучше мужчин и о том, как мужчины угнетают женщин, и тому подобное.

11) Татуировки. Увы, но татуировки отталкивают большинство мужчин. Подавляющему большинству мужчин намного больше нравятся женщины без татушек, чем с татуировками (независимо от того, какие татуировки, неважно насколько сама женщина считает какие-то татушки романтическими и «няшными»).

12) Пирсинг. Вопреки женским иллюзиям, подавляющее большинство мужчин находят женский пирсинг отталкивающим или даже вообще уродством (особенно, если пирсинга много).

13) Нарисованные брови. Ещё одна распространённая женская иллюзия, что женщина «супер-секси» для мужчин, это когда свои брови у женщины полностью удалены, а вместо них что-то нарисовано. Женщины, к примеру, понимают, что не стоит бриться наголо, если хочется нравиться мужчинам, но вот насчёт бровей, почему-то думают, что если их заменить рисунком - это нормально.

14) Постоянное перескакивание с одной темы на другую в разговоре с мужчиной. (В отличие от женщины, мужчина не может держать в поле сознания более одной темы разговора одновременно, а женскую способность делать это, воспринимает как издевательство и глупость.)

15) Постоянное тыканье в смартфон во время общения с мужчиной. (Мужчин это раздражает и отталкивает, поскольку они это воспринимают как презрение к себе.)

16) "Молодая старушка". Сгорбленная спина, стариковская походка, шарканье ногами при ходьбе у женщины. Это всё формирует у мужчины подсознательный образ бабушки. Если поза, пластика и динамика ходьбы у женщины старушечья, то какая бы она молодая ни была, ей не следует рассчитывать на мужское сексуальное внимание.

17) Большой контраст с «демо-версией». Тем, как женщина выглядит на людях, и тем, как женщина ходит дома. (На улицу, на встречу, на работу – макияж, уложенные волосы, новая одежда. Дома – кое-как схваченный резинкой пучок волос, старая потерявшая вид одежда, нечищенные зубы и т.п.)

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18) Пиление. Мало кто из мужчин способен сохранять чувства к женщине, которая его «пилит» то за одно, то за другое. Казалось бы, не нравится - не живи с ним, но какой смысл его пилить, ведь это убьёт отношения гарантированно. В итоге возникает "одиночество вдвоём".

19) Патологическая ревность. С ревнивицей жить невозможно, поскольку невозможно сохранить какие-то тёплые чувства к тому, кто тебя постоянно обвиняет в предательстве.опубликовано econet

Автор Павел Евлахов

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