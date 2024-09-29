Что такое когнитивное искажение, и почему нам стоит об этом знать?

Довольно часто нас призывают “мыслить рационально” или “принять взвешенное решение без эмоций”. К сожалению, это - просто слова, реализовать которые не может практически ни один человек. И сейчас мы расскажем почему.

Все дело в том, что все решения мы принимаем в соответствии с нашим опытом, полученным в течение жизни: турист в джунглях не обратит внимания на мелькнувшую тень, а его проводник узнает в ней ядовитую змею. И - наоборот - деревенский житель, приехавший в город, цепенеет от количества людей и их лиц, а для городского они просто фон, на который он не обращает внимания - и многие из тех, кто провел в мегаполисе хотя бы несколько лет, вечером ни за что не вспомнят тех, с кем ехали утром в метро.

Когнитивные искажения

Как это происходит? Мы видим некоторый сюжет: набор звуков, запахов, картинок, которые наш мозг прогоняет через решетку восприятия. “Пьяные мужчины опасны”, “Высокие каблуки сексуальны”, “В магазине продается еда” - все эти высказывания являются следствием нашего опыта. И мы ничего не можем с этим поделать - полностью отказаться от этих решеток означает утонуть в хаосе: они нам необходимы и помогают ориентироваться в мире, а также удовлетворять свои потребности и желания.

В какой момент появляется когнитивное искажение, и почему оно - искажение? Когнитивное искажение - это результат работы устаревшего или просто негибкого фильтра. Этот процесс приводит нас к неправильным выводам из исходных данных.

Искажения бывают нескольких типов:

1. Связанные с принятием решений:

вложение больших усилий, чем нужно или амплификация (например, я не уверена в себе, и мне кажется, что я должна сделать идеальную прическу, купить идеальную одежду и идеально пахнуть, двигаться и разговаривать, чтобы познакомиться с мужчиной - хотя я не проверяла, что будет, если я перестану все это делать или хотя бы часть);

ускорение (например, дедлайн - 15 ноября, но я из страха делаю работу к 1 октября);

опережение (например, я пытаюсь прорешать всю страницу упражнений до того, как учительница задала задание);

сбор информации (бесконечное исследование существующей литературы вместо того, чтобы написать диплом);

2. Преувеличение вероятности

генерализация (я опоздал один раз - я вечно опаздываю);

контраст (преувеличение или преуменьшение события или вещи при сравнении: например, если я вижу красивую девушку - мне кажется, что я уродина);

иллюзия частности (обнаружение недавно узнанной информации везде: например, вы прочитали про пограничное расстройство личности - и всюду видите людей с таким расстройством).

3. Переоценка частных случаев:

Оценка по результатам (например, вы купили квартиру недорого, но через пять лет рынок рухнул из-за эпидемии, и она временно подешевела, - вы не смотрите на исходную ситуацию, а думаете, что сглупили, и должны были предвидеть эпидемию);

Сиюминутное воздействие (если вы сейчас расстраиваетесь из-за того, что у вас нет новой юбки, - вам кажется, что вам всегда будет ее не хватать);

Фокусировка (фиксация на одном моменте: например, мне кажется, что если у меня есть квартира в Москве, все женщины будут мои, хотя им могут быть важны совсем другие вещи).

4. Переоценка своих возможностей

Эффект сверхуверенности (я думаю, что если я буду достаточно упорной, то я смогу родить здорового ребенка через три месяца после наступления беременности);

Иллюзия контроля (мне кажется, что если я буду достаточно хорошей матерью, мой ребенок никогда не заболеет);

Иллюзия нулевого риска (например, мне кажется, что если я не буду выходить на улицу, я не заболею и буду всегда здоров, не думая о том, что без движения и без общения с другими людьми, у меня могут развиться другие заболевания);

Эффект Даннинга-Крюгера (я плохо подбираю персонал, но так как я не понимаю, какой персонал - хороший, я не могу понять, что я - плохой менеджер по персоналу).

5. Преувеличение значимости собственного выбора

В этом случае человеку трудно принять, что он мог принять неправильное решение, даже невзирая на доказательства обратного. Например, я вышла замуж за алкоголика, но нахожу в этом драматические плюсы (спасла его жизнь!), чтобы не разводиться.

Эффект знакомства: я выбираю или считаю более хорошим что-то только потому, что лучше это знаю. Например, покупаю только автомобили "Лада", потому что таким был мой первый автомобиль (патриотизм и лояльность компании тоже может быть видом этого искажения);

Иррациональная эскалация - тенденция считать свой выбор более удачным, чем он был (например, я вышла замуж за алкоголика, и всем говорю что это был отличный выбор, потому что остальные мужчины сели в тюрьму - даже если не уверена, что это так);

Слепое пятно : я считаю, что быть оценочной и говорить резкие вещи - это минус для всех, но мне можно.

Подстройка гипотез под результат : я верю в Бога и считаю, что религиозные люди щедрые, даже если религиозные мне финансово ни разу не помогали.

Предвзятость : я считаю, что все женщины - продажные, даже если ни одна из них так себя не вела со мной.

Эффект Розенталя: я незаметно для самого себя подстраиваю результат под желаемый, а сам думаю, что только наблюдаю: например, родители неосознанно мимикой и действиями проявляют свое отношения к играм ребенка, а потом говорят, что их дети сами эти игры выбрали (девочки, конечно, кукол);

Селективное восприятие : я воспринимаю только то, что согласуется с моим видением мира. Например, мне не нравится Тюмень, и я обращаю внимание только на те сообщения, которые показывают город в негативном свете.

Ментальная инерция (сопротивление) - попытка жить, как прежде, невзирая на изменившиеся условия. Например, я отказываюсь верить в реальность угрозы наводнения, даже если дворецкий уже открывает дверь с репликой “Темза, сэр!” под звуки заливающеся воды;

Подчинение авторитету - выбор решения в пользу авторитетного человека, невзирая на собственную экспертизу. Например, я готовлю суп по книге знаменитого повара и добавляю в кастрюлю 200 грамм соли, как написано, даже если весь мой внутренний опыт говорит, что суп с таким количеством соли невозможно будет есть;

Проклятие знания - невозможность посмотреть на проблему глазами неинформированного зрителя. Например, я не могу объяснить дроби своему ребенку, потому что я уже знаю, что такое дроби, и не могу представить, как это не понимать, что такое одна вторая;

Профдеформация - тенденция смотреть на проблему глазами собственной профессии. Например, если я - полицейский, то мне может казаться хорошей мыслью напугать людей, чтобы они сидели дома и не выходили во время трудной ситуации, а если я - психолог, мне будет казаться хорошей мыслью к каждому найти индивидуальный подход, невзирая на то, что это занимает огромное количество времени. А если я - озеленитель, меня будет беспокоить состояние газона, а не те, кто на нем стоят, разговаривая с психологом и полицейским;

Потребность в завершении - невозможность отказаться от деятельности, даже если она ведет меня в тупик или в убытки. Например, я буду продолжать пробовать дописать книгу, даже если уже вышла книга другого автора на ту же тему и с очень близким содержанием;

Регулирование - попытка делать все по шаблону, даже если задача требует спонтанности. Например, я пытаюсь списать сочинение “как я провел лето” у соседки по парте;

Конформизм - попытка сделать “как все”, даже если нет такой необходимости. Например, я покупаю себе такой же телефон, как у всех моих знакомых, даже если он мне не нравится;

Недооценка бездействия - я не вовлекаюсь, даже если убытки от бездействия выше, чем вред от действия. Например, я не принимаю лекарства, даже если я знаю, что есть значительный риск ухудшения здоровья, потому что это “химия”;

Фрейминг - принятие решения в зависимости от формы предоставления информации. Например, если мне говорят “гидроксид водорода нужно запретить, он есть во всех вредных выбросах фабрик” - я говорю “да, конечно”, а если мне говорят “воду надо запретить, она есть во всех вредных выбросах фабрик” - я говорю “нет, конечно”;

Эффект квазиуверенности - принятие рискованных решений, чтобы избежать возможного негативного исхода или убытков. Например, если мне говорят: “тебе нужно дать взятку, чтобы получить загранпаспорт, заплатить за билеты 1000 долларов и еще 1000 за отель”, если я бы хотела потратить 1000 долларов на путешествие - я откажусь. А если у меня уже забронирован невозвратный отель за 500 долларов и невозвратные билеты за 500 долларов, но я потеряла паспорт, я могу согласиться на то, чтобы заплатить взятку в 500 долларов за быстрое оформление загранпаспорта и еще 500, чтобы мне срочно поставили в него визу;

Разделение - попытка одновременно делать дела, требующие сосредоточения. Например, я зажигаю свечи, чтобы расслабиться и отдохнуть, и пыаюсь заполнить анкету на поступления ребенка в новую школу;

Формулирование - бесконечное проговаривание мыслей. Например, мне нужно купить машину, а вместо этого постоянно рассказываю о том, какие машины лучше для города;

Реверсия - постоянное проживание прошлого опыта, возвращение в точки принятия решений. Например, я думаю, что если бы я выбрала другой факультет, то сейчас была бы более финансово успешна. Хотя мы этого никогда не узнаем;

Ошибка оценки времени - попытка планировать с минимальным расходом времени. Например, я хочу поехать в спортзал и позаниматься час. И закладываю час, не учитывая дорогу, переодевание, душ и так далее;

Антагонизм - сопротивление авторитету. Например, что бы ни сказал мне делать мэр моего города, я буду делать наоборот;

Противостояние ради победы - поиск трудностей или оппонентов для подтверждения своей правоты. Например, я люблю фиалки, но ищу не других садоводов и экспертов по фиалкам, а тех, кто фиалки ненавидит, чтобы доказать им, что это прекрасные цветы.опубликовано econet

Автор Адриана Лито

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