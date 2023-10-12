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Что Мужчины любят в Женщинах

Источник: facebook.com 12 октября 2023 6896
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Если женщина не тянет за собой «якоря из прошлого», не пытается заводить кошек и цветы на подоконнике, не сидит в вегетарианстве и не помешана на религии, любит секс и испытывает оргазм, легко переключается — любой мужчина захочет с ней общаться...

Что Мужчины любят в Женщинах

Женщины. Если вы хотите, чтобы мужчины всегда обращали на вас внимание — вам нужно увеличить сексуальность. А сексуальность определяют ваши глаза. Если они грустные — у вас много нерешенных проблем, как якорей, которые вы тянете за собой и бороздите землю. Закройте вопросы с мамой, папой, подругой, недвижимостью и долгами. И самое главное: закройте вопросы с непонятными или несчастными отношениями. Разорвите, разрубите, поставьте точки над i, пошлите в сад и станьте сами собой.

Сексуальность определяют глаза Женщины

Как только вы:

- выбросите из своей жизни ненужных людей, которые не делают вас счастливыми;
- уберете обиды, претензии и недовольства;

- выбросите одежду, которую не собираетесь носить;
- удалите из телефона номера, по которым не собираетесь звонить;
- выбросите ненужную мебель,

но при этом будете общаться, кратко, четко, по существу и не будете преувеличивать и преуменьшать.

Тогда уже через 3 месяца количество мужчин, которые будут хотеть с вами познакомиться, подарить вам цветы, дом, машину, квартиру или предложить руку и сердце — будет зашкаливать.

Запомните: мужчины любят в женщинах энергетику. Так как женщины наполняют мужчин на 80% своей законодательной базой, мировоззрением и отношением к жизни.

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Что Мужчины любят в Женщинах

Если женщина не тянет за собой вот эти «якоря из прошлого», не пытается заводить кошек и цветы на подоконнике, не сидит в вегетарианстве и не помешана на религии, любит секс и испытывает оргазм, легко переключается — любой мужчина захочет с ней общаться и скажет: «Не важно, как она выглядит и сколько ей лет. Я хочу с ней быть рядом, потому что рядом с ней чувствую себя крутым!»опубликовано econet

Автор Александр Палиенко

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Источник: https://econet.by/

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Александр Палиенко мужчины женщина любовь психология отношения

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