ЧТО мешает успеху. Признаки «закрытой дороги»

Муха гибнет в паутине. Теряет силы и становится добычей паука. А пчела освобождается - она сильная и может порвать тенёта. Сильный человек может бороться и самостоятельно преодолеть период «закрытой дороги». А если сил маловато, нужно обратиться за помощью к тому, кто распутает узлы, порвёт паутину, разрежет веревки, снимет «чепи»-цепи.

Вы стали спотыкаться на ровном месте или даже упали? Машину стукнули неожиданно; наехали на препятствие? Заблудились на дороге, хотя путь был несложный, но вы попали в тупик или стали кружить? А в делах постоянные препятствия: вы словно натыкаетесь на стену, невозможно двигаться и решать вопросы… Может, и слабость одолела, упадок сил. Ощущение такое, словно вы попали в паутину, как муха. Чем больше прилагаете усилия - тем крепче запутываетесь…

Что делать, если у вас ничего не получается?

Раньше бы сказали, что вы попали в путы, в тенёта. Кто-то желает вам зла и путает нитки, вяжет узлы-наузы на вас, плетёт сети, накладывает «чепи» на руки и на ноги. Свивает вас невидимой паутиной. Это древнее верование. У писателя А.Ремизова, знатока народных обрядов, есть рассказ о том, как знахарка снимала «путы» с мальчика: ножиком резала невидимую паутину, которая связывала его. Резала ножом и приговаривала лечебные слова. Такой вот был народный способ психотерапии в случае «наложения пут».

Называли также такое положение дел «закрытой дорогой». Некто вас связал и перешёл дорогу - отсюда пошло это выражение. Вы хотите идти, да не можете: связанные невидимыми путами ноги не слушаются, а дорога заперта, стоит невидимая стена. Финансовые и личные дела запутываются все сильнее, сил на борьбу уходит все больше, а результата нет. Скоро придёт паук и всё…

Недоброжелательное внимание негативно влияет на нас. А когда это внимание постоянное и злобное, мы его подсознательно ощущаем; ухудшается самочувствие, слабеет психологическая защита, теряется бдительность. Возможно и дистанционное влияние: оно не доказано наукой, хотя эксперименты проводились и проводятся. Но и опровергнуть такую возможность нельзя: религиозные мыслители уделяли этому вопросу немало внимания. Мысли о человеке, которому хотят навредить, усиливаются действием - вязанием верёвочек, плетением ниток - это силки, тенёта, паутина… Так у Диккенса женщина вязала и вязала - мирное занятие! Но в петлях вязания она зашифровывала имена врагов. Потом их отправили на гильотину по ее доносу.

Муха гибнет в паутине. Теряет силы и становится добычей паука. А пчела освобождается - она сильная и может порвать тенёта. Сильный человек может бороться и самостоятельно преодолеть период «закрытой дороги». А если сил маловато, нужно обратиться за помощью к тому, кто распутает узлы, порвёт паутину, разрежет веревки, снимет «чепи»-цепи. Словами и другими психологическими методами. Тенёта можно или разорвать, или распутать. А может быть, вы запутались в собственных плохих мыслях; страх и тревога соткали паутину? Об этом тоже надо подумать…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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