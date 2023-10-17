Что движет мужчиной при выборе спутницы жизни

Проблема выбора несколько видоизменилась. Многие мужчины стали руководствоваться импульсивными порывами, и изначально снимать с себя ответственность. А почему бы и нет? Раз женщина принимает все его выдумки и причуды...

Хотела сказать что, но неудобно, хотя бывает, не только это. Иногда все части пазла сходятся, и женщина оказывается именно той: из книг и фильмов, похожей на маму, красивой и стройной, умной и сексуальной. Порой мираж пропадает, если вовремя проснешься. Но у кого-то этот образ все же материализуется в жизни. Да так что сам не знаешь – что с ним делать?

Все-таки, любовь, чувства, никуда не денешь

Конечно, при выборе спутницы мужчиной движет секс, в первую очередь. Но и поговорить потом с кем-то надо. Не с каждой дамой в процессе разговора наступает ясность и кайф. С некоторыми наоборот, все портится и ломается из-за выплывающих наружу непоняток.

Да и само понятие спутницы по жизни стало очень расплывчатым. Теперь партнеры все чаще используют альтернативные формы отношений. Это может быть совместное проживание - как в браке, так и без его оформления. Свободное общение, жизнь на два дома, и даже связь по переписке.

Поэтому проблема выбора несколько видоизменилась. Многие мужчины стали руководствоваться импульсивными порывами, и изначально снимать с себя ответственность. А почему бы и нет? Раз женщина принимает все его выдумки и причуды? Но так долго продолжаться не может.

Сейчас представительницы слабого пола стали очень активными, самодостаточными. Они склонны сами выбирать алгоритм общения. Выстраивают отношения так, как им удобно, как они видят себя в них. И это редко совпадает с мужским инфантильным подходом. Да и замашки мачо не всегда прокатывают с уверенными в себе, образованными дамами, у которых имеется собственный крепкий тыл.

Все-таки, любовь, чувства, никуда не денешь. Как бы ни конструировать идеальный союз, он обязательно распадется, если между двумя отсутствует нечто - эфемерное, но главное в отношениях. Это не секс, не прочитанные книжки - другое. Может быть сочувствие, понимание, телесное принятие другого человека? Каждый решает сам, все индивидуально.

Но понимать себя, истинные потребности партнера на первоначальном этапе отношений очень важно. Чтобы действительно получилось взаимообогащение, свободное, но близкое общение. Именно то, что подсознательно выбирает в другом человеке каждый из нас.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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