ЧТО делать мужчине, которого больше НЕ ценят

Психолог Нина Рубштейн о главном: как не пропустить тот момент, когда нужно понять и забыть свою любовь.

Ну, во-первых, важно определиться, любили ли вас, по каким признакам вы это определяете, и как вы понимаете, что вас разлюбили.Признаки, конечно, очень простые, но некоторые люди склонны домысливать несуществующее, поэтому действительно важно предметно разобраться.

Как понять, что вас разлюбили

— она не хочет вас видеть

— она не хочет с вами заниматься сексом

— она не хочет с вами разговаривать

— она вам изменяет.

«Если вы не можете ей дать то, что она просит — скажите об этом честно»

Первым делом, проверьте, на всякий случай — возможно, вы чем-то ее обидели, и это реакция на ваши действия. И тогда, вероятно, если вы осознаете, в чем ваш прокол, признаете ответственность и исправите ситуацию, насколько это возможно, она снова сможет вам доверять.

Причинами обид могут быть следующие вещи:

— невыполненные обещания

— оскорбление ее чувств, вкусов, достоинства

— нарушение конфиденциальности

— игнорирование чего-то важного для нее

В общем, все как у всех.

Если вы не можете ей дать то, что она просит — скажите об этом честно: у меня этого нет. Не потому, что ты этого не достойна, не потому, что я жадный, а просто потому, что у меня этого нет.

И если она вам изменяет — то обида для этого не повод. Похоже, вас используют. Если она не обозначила свою реакцию как следствие обиды, и это длится уже много времени, то, похоже, действительно она вас не любит. И она в этом не виновата. Любовь — непредсказуемая природная сила, и никто не может ее контролировать. С этой точки зрения совершенно бессмысленно искать причины, по которым она вас не любит.

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Потому что причины всего три:

— она вас не любила и раньше, вы просто были ей приятны.

— она изменилась и у нее открылись другие потребности.

— вы оба изменились и больше не подходите друг другу, то есть, тот огонь, который когда-то возник, израсходовался на ваши изменения и его просто больше нет.

Что делать?

«Если вы живете вместе — вам нужно разъехаться немедленно»

Если вы хотите как можно быстрее и с наименьшими потерями пережить этот кризис, то важно знать следующее.

Самое меньшее, сколько вам понадобится времени на то, чтобы пережить его — полгода. Это при условии, что вашим отношениям не меньше 4 месяцев. Если вы повстречались всего три месяца — я это в расчет не беру, это было просто любовное приключение. И чем больше стаж — тем больше времени понадобится.

Если вы живете вместе — вам нужно разъехаться немедленно. И решить все бытовые вопросы таким образом, чтобы вы как можно быстрее стали независимыми друг от друга. Если вы этого не сделаете, вы оставите массу поводов мучить себя и друг друга много времени надеждами, скандалами, взаимными манипуляциями.

Если вашим отношениям не меньше года, то вам нужно прожить четыре времени года по-новому, разотождествившись со всем, что вы делали вместе. И еще столько же — чтобы понять, кто вы теперь. Потому что и этот опыт, и это расставание вас изменили. Вам нужно познакомиться с собой заново.



Нет смысла пытаться отвлечь себя новыми отношениями — очень велик риск, что вы повторите сценарий предыдущих отношений тютелька в тютельку, потому что вы еще не осознаете себя и своих паттернов (устойчивых способов поведения) в отношениях. На осознание нужно время и специальная работа.

«Общайтесь с теми женщинами, которые вас ценят и уважают, для которых вы привлекательны!»

Более того, если вы заведете роман с девушкой, к которой вы не испытываете серьезных чувств и она привяжется к вам, вы окажетесь в еще большем затруднении: теперь у вас два повода для страдания.

Хотя, если девушка сама не стремится к серьезным отношениям, то это может быть хорошим опытом для вас обоих. Смотрите сами. Важно, чтобы вы не слили в эти отношения ту самую энергию, которая нужна вам для изменения вашей жизни.

Но это не значит, что вы не должны общаться с женщинами — общайтесь! Общайтесь с теми женщинами, которые вас ценят и уважают, для которых вы привлекательны, просто потому, что после расставания очень важно поддерживать себя в том, что вы не урод, которого бросили из-за того, что он урод. Но! Если ни одна женщина вас не ценит и не уважает, то вам действительно стоит задуматься, что с вами не так: может быть вы лентяй и грязнуля, или не умеете общаться, или не уважаете женщин.

Очень важно принять решение быть счастливым. Не смотря ни на что. И следовать этому намерению: организовывать свою жизнь так, как вы хотите. И чем раньше вы направите в это русло свою энергию, которая разрывает ваше сердце изнутри — тем лучше вы справитесь с этим кризисом.

Это не значит, что вы должны все время ходить с улыбкой и делать вид, что ничего не произошло. Обесценивая свою любовь и свои закончившиеся отношения, вы лишаете себя важного опыта и его уроков, которые помогут вам в будущем не наступать на грабли. Цените все, что было, но не останавливайте себя в движении к еще более лучшему.

Намерение быть счастливым — это ежедневная воля в том, чтобы строить свою жизнь в соответствии со своими ценностями и не взирая ни на что. Вы не представляете, как вы будете счастливы, когда пройдете этот кризис и осознаете, что это было одним из лучших решений в вашей жизни — оставить все это позади.

«Чем честнее вы признаетесь себе в том, что все кончилось, тем быстрее вы пройдете самое глубокое дно»

Лучшая опора в этом периоде — это друзья и любимое дело. Вложитесь максимально в этом направлении просто для того, чтобы чувствовать себя устойчиво. Если у вас нет друзей и любимого дела — это беда. Необходимо срочно заняться этим вопросом.



Не следует утешать себя алкоголем и наркотиками. Если вы сможете пройти этот этап без обезболивающих, вы будете себя очень сильно уважать и сможете пользоваться этим опытом для того, чтобы решать в жизни другие сложные кризисы. Используйте этот опыт для развития своей силы. Идите в спортзал, займитесь боксом или чем-то еще.



Вы пройдете через три важных периода:



1. Отрицание — когда вас будут мучить то надежды на то, что все можно вернуть, то гнев на партнершу за все, что было. Не пытайтесь подавить свой гнев и не пытайтесь вернуть партнершу. Дайте происходить всему, что происходит, но важно понимать, что это горе — это ваше горе, а не ее. И вы должны справиться с ним без ее участия. Если вы будете привлекать ее — вы затянете эту канитель на много месяцев или лет. Чем честнее вы признаетесь себе в том, что все кончилось, тем быстрее вы пройдете самое глубокое дно. Будет больно, но вы не умрете. Позвольте вашим друзьям быть с вами в это время.



2. Отчаяние — на некоторое время вы потеряете смысл жизни. Это нормально. Старые смыслы необходимо утратить, чтобы пришли новые. Позвольте вашим друзьям быть с вами.

Это время прощания со всем, что ушло. Прощание с благодарностью к ушедшему. В какой-то момент вы почувствуете возмущение — это очень важно! Дайте ему разворачиваться и направьте его силу на формирование своей новой жизни.



3. Отстраненность — вы почувствуете себя наблюдателем жизни, и какое-то время ничто не будет у вас вызывать большого интереса. Дайте себе возможность просто смотреть. Ваша жизнь перестраивается.



Это не строгая последовательность, вас будет носить по этим состояниям какое-то время, но амплитуда колебаний будет постепенно снижаться. опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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