Что делать, если вас отвергают? Советы психолога

В статье психолог Елена Митина расскажет о том, что важно осознавать, если вы столкнулись с сильным аффектом от отвержения и попали в травматические переживания.

Некоторые психологические травмы основываются на том, что отвержение кем-то человека воспринимается им очень болезненно, с бурей эмоций - протеста, обиды, унижения, ярости.

"Когда меня отвергают": Как принять отвержение?

Такой заряд аффекта у взрослого - напоминание ему, что это - его слабое, уязвимое место, и что, вероятно, когда-то в детском периоде, в котором он был гораздо более уязвим и беспомощен, он не смог справится с какой-то противоречивой, непонятной, пугающей ситуацией, в которой пришлось подавить все чувства и как-то выжить. Но теперь, напоминание об этой травме возникает каждый раз в определенных условиях.

Как только я сближаюсь с кем-то, я пытаюсь сделать его своим, сливаюсь в одно целое и не могу разъединиться.

Когда меня отвергают, я переживаю дикие страдания: что-то вырвали изнутри, как кусок мяса из сердца, в области груди у меня ноет, давит, щемит... Вроде кирпичей туда набросали, они больно давят изнутри своими острыми углами.

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Как же в таком состоянии представить, что другой - имеет полное право на отвержение? Это немыслимо сложно.

И где-то головой, умозрительно, я могу понимать, что да, имеет. Да, может. И это абсолютно нормально. И многие клиенты на терапии говорят, что понимают это своей рациональной частью. Но эмоциональная никак не хочет подчиняться рацио. Она не перестает болеть, ныть, скулить и гневаться. Она не хочет соглашаться с этой паршивой реальностью.

Чем больше фантазий о будущем, хороших совместных перспектив и увязывания образа другого человека в свою жизнь я произвела, тем больнее мне "вытереть" это из моей эмоциональной памяти, поскольку все надуманные перспективы уже - мои. Карточный домик выстроен, но, если кто-то придёт и скажет, что вот эти несколько карт - не мои, а чужие, и заберет их - домик весь упадет. И вот этот обвал я переживаю как нечто сокрушительное. И мне кажется, что ничего нового никогда на этом месте не выстроится, что мое будущее обречено на пустоту и одиночество.

Нужно сказать, что нет такого человека, который бы не переживал страданий от потерь. Каждый будет печалиться, грустить, тосковать какое-то время о том, что уже встроил в свои планы и что стало частью его жизни. Другое дело, что пережить потерю, принять чье-то отвержение (не важно, это в сфере отношений, в работе, в дружбе) кому-то может быть легче, а кому-то - крайне сложно. Некоторые люди годами и даже в течение целой жизни не могут кого-то забыть и "хранят верность" этому ушедшему от них человеку или той потерянной возможности.

Зависимость от слияния с кем-то, от опоры на других, от поиска родительской фигуры, которая бы заботилась о нас вместо нас, по сути, проигрыш детской ситуации, когда родитель берет ответственность за маленького ребенка.

Когда мы принимаем отвержение другой стороны, мы проявляем уважение к себе и к этому человеку. Таким образом мы заявляем себе и миру о том, что я - сильный и взрослый.

Одна из особенностей зависимой личности - это фиксация на одном объекте. Как когда-то маленький ребенок фиксировался только на маме: с ее запахом, прикосновениями, свойственными только ей, её голосом. Этот ребенок плакал и переживал ужас, если его брал на руки кто-то другой - не мама - он четко идентифицировал, что это совсем не она. И он не мог доверять другим. Ему нужна только эта мама. Каждый человек в своем развитии проходит этот этап. Но если мама была слишком непредсказуема, нестабильна, отстранена или резко её кто-то заменил и пришлось привыкать к новому запаху-голосу-прикосновению, психика может зафиксироваться на этом эпизоде.

И воспроизводить той же силы эмоциональные аффекты при подобной ситуации разрыва привязанности - во взрослой жизни.

Мы как малые дети тогда - бежим за тем, кто отверг нас и уходит, со слезами и истерикой, чтобы он остановился и не уходил. Ведь этот разрыв кажется тотальным. Ведь мы зафиксированы на этом человеке, других для нас не существует, мы не представляем, что кто-то сможет его заменить. И не представляем, что сможем пережить разрыв, что не умрем от одиночества.

Так выгладит травма привязанности.

Что важно осознавать, если вы столкнулись с сильным аффектом от отвержения и попали в травматические переживания.

Конечно, восстанавливать себя и внутреннюю устойчивость, возможность переживать разного рода катаклизмы и психологически не разваливаться, мы учимся, непосредственно проходя психотерапию в контакте с психотерапевтом. Это целая работа.

Но если вы заметили свой аффект от того, что что-то пошло не так, кто-то вас отверг, вы можете немного расширить зону своего осознавания в этот момент, чтобы вам стало немного легче:

1. То, что сейчас происходит - отголоски моей давней травматической ситуации, которая актуализировалась сейчас, на фоне похожих событий.

2. Я чувствую сильные страдания и муки, мне кажется, что моя жизнь далее не имеет смысла или очень мало, я совершенно беспомощен.

3. Все, что мне сейчас кажется - о будущем или о человеке, который меня отверг - это мое гипертрофированное катастрофическое мышление. Мой ужас - это преувеличенная реальность во много раз. Это произошло от резкой неожиданности, перемены, которую я совсем не ожидал. Мне нужно восстановить равновесие, для этого необходимо время.

4. Мне не стоит принимать никаких поспешных решений, делать выводов, а также компульсивных (навязчивых) действий, пока я чувствую бурю эмоций. Мне также не стоит подавлять свои переживания.

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5. Мне стоит дать время моим эмоциям протекать, постепенно они будут стихать. Мои мысли могут быть совсем разными, но мне также не стоит им сильно доверять и брать за основу. Через определённое время они изменятся и станут более реалистичными и не такими преувеличенными.

6. Соглашаясь с ситуацией отвержения меня, хоть мне и больно, я уважаю решение другого человека действовать по своему разумению. Я также признаю в себе взрослого, который сможет справиться с этим, хоть это может быть и не легко.

7. Мне стоит продолжать свою жизнь и общение с теми людьми, которые проявляют к этому интерес и активность, заниматься своей личной деятельностью, где я имею непосредственный контроль, интерес, что дает мне продуктивную энергию.

8. Если есть люди в моем окружении, готовые разделить мои переживания - сочувствуя моей боли, присутствуя рядом со мной в контакте, при этом удерживаясь от советов и какой-либо рационализации моей ситуации - я попрошу их побыть рядом со мной.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Митина

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