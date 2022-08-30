Что делать, если вас НЕДОЛЮБИЛИ в детстве

Можно годами расстраиваться, что в детстве недолюбили, а сейчас никто уже так не полюбит, потому что вырос. Искать кого-то всеобъемлющего, прекрасного и бескорыстного. А можно собрать имеющиеся ресурсы, которых у взрослых не мало. И пойти искать недостающие. И в этом процессе не так много романтики. Но за-то обычно хороший результат

Ребёнок имеет право быть принятым, услышанным и защищённым. И расчитывать на то, чтобы кто-то был рядом достаточно долго. Настолько долго, чтобы успеть напитать и насытить своим присутствием. Дать расслабиться... Дети вырастают и без этого. Но только физически. Эмоционально они остаются все в том же нуждающемся возрасте. Они могут выглядеть весьма независимо, чтобы не обнаруживать всей внутренней пустоты и одиночества. Они ждут, что кто-то догадается, придёт и поможет. Будет рядом именно так, как нужно. И столько, сколько потребуется. Иногда ждут годами. Не двигаются с места, ощущая выученную беспомощность.

Если вас в детстве недолюбили...

Но важный момент заключается в том, что во взрослом возрасте придётся не только осознать свою нужду, но ещё и попросить. Выбрать человека и обьяснить ему, как именно нужно побыть рядом. Прямо по пунктам разъяснить. А потом позволить себе расслабиться в его присутствии. Пойти к хорошему массажисту и заплатить ему денег за мастерство вместо того, чтобы плакать, поскольку мама уже не погладит по спинке. Подробно объяснить другу (мужу, любовнику) последовательность действий, а потом забыть об этом и насладиться. И так далее.

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И, пожалуйста, не нужно говорить, что таких добрых взрослых людей не бывает. Очень даже бывают. И воодушевлённые массажисты, и женщины в возрасте, готовые обнимать. Мало того, у любого человека инстинктивно включается что-то родительское, если другой по-настоящему нуждается в этом.

А ещё существуют группы репарентинга, когда взрослые люди договариваются и по-настоящему играют в дочки-матери. Обнимают, держат на руках, заботятся в оговорённый промежуток времени. Потом меняются ролями и принимают заботу. Весьма целительный опыт. Если не верите, погуглите reparenting. И если этого нет в вашем городе, организуйте.

Также обнимать умеет океан, песок, ванна, сауна, гамак, халат или одеяло.

Во взрослом возрасте придётся организовать себе материнскую заботу, тепло и внимание. Безопасность. Не всем другим, а именно себе. Быть устойчивым к отказу и продолжать искать дальше, потому что и люди, и возможности всегда приходят. Быть настойчивым. Как настойчивы дети, которые знают, что имеют на это право в любом возрасте.

Можно годами расстраиваться, что в детстве недолюбили, а сейчас никто уже так не полюбит, потому что вырос. Искать кого-то всеобъемлющего, прекрасного и бескорыстного. А можно собрать имеющиеся ресурсы, которых у взрослых не мало. И пойти искать недостающие. И в этом процессе не так много романтики. Но за-то обычно хороший результат.опубликовано econet.ru.

Автор Аглая Датешидзе

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