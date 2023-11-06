Что делать, если мужчина сначала вас «сливает», а потом уходит

✅В статье пойдет речь о психологическом взрослении, границах, сепарации и переходе из статуса в статус (психологической инициации). Статья затрагивает глубинные аспекты сепарации и женской инициации, за пределами сознания и ума. Потому что главного глазами не увидеть, зорко одно лишь сердце.

Например, вы из раза в раз попадаете в огород, где только и есть, что грабли. Причём одинаковые, словно ваши именные, с дарственной надписью. А именно: как только в вашем поле появляется мужчина, через некоторое время он от вас «сливаться» - реже звонит, перестает приглашать на свидания, не пишет, и в итоге – исчезает. У грабель ваших есть бермудско-треугольниковый эффект. Говорил, ломая руки...про бессилие науки перед тайною Бермуд...

Почему мужчина от вас "сливается", а потом исчезает? В чем причина?

Таким образом, когда мужчина только-только брезжит на горизонте, вы уже мысленно прожили всю цепочку, он еще не «слился», а вы уже ему машете синим платочком вслед, и прощаетесь.

Вот как так-то?

Как водится, всё началось раньше, ещё раньше. Когда за вами ухаживал молодой человек, три года он павлином выхаживал вокруг, и танец брачный танцевал, как райская птица, и стихами очаровывал, цветами осыпал, кино-вино-домино подключал, на чай-кофе-потанцуем замахивался. Но. До вина и танцев вы его не допускали, потому как в ушах звучал наказ: «Вот выйдешь замуж – тогда делай что хочешь! А до этого момента не смей быть женщиной». А вам уже девятнадцатый годочек стукнул.

Становиться женщиной в инициатическом (от слова «инициация») смысле - в аспекте психологического перехода из статуса в статус, это когда прежний статус умирает и рождается новый, в том числе, через нарушение запрета родителей.

Парень этот еще пару раз в закрытую дверь постучался, потом стал реже появляться, и вовсе однажды исчез. Его видели с этой девочкой, из параллельного потока, такая светленькая, с косой (в смысле причёски).

Так, у вас в подсознании, закрепилась связка: сначала ухаживает, потом сливается, и уходит.

Плюс ко всему, вы почувствовали такую боль в центре груди, что ни в сказке сказать, ни на принтере распечатать. Да ещё и напряжение в животе. Какие мысли у вас были? Да никаких! Злость и всё!

Чувство - это нечто большее, чем просто психический процесс, потому что в него вовлекается и тело. Любое чувство состоит из двух элементов (по Лоуэну): телесной активности и психического восприятия этой активности. Чувство можно назвать силой, объединяющей ум и тело.

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Если осознать вашу обиду и боль (что там внутри, какие чувства и решения), то выясняется, что «беленькая с косой девушка-женщина» оказалась сильнее вас, она смогла дать мужчине нечто большее, чем «чай-кофе-приятная беседа». А вы соблюдали родительский наказ, не смогли сделать шаг в сторону сепарации. И возненавидели себя за это, отсюда боль и другие неприятные симптомы. Вы назначили себя с этого момента «не женщиной, никакой, слабой, ничтожной и достойной только убогих и несчастных мужчин, чтобы им помогать».

Эти назначения не осознаются умом, и действуют словно программа. Как в компьютере, когда ломается программа, или железо. Если железо - то нужно вскрывать и/или перепаивать/менять детали. А программу достаточно переустановить и апгрейдить.

Чтобы вырасти в психологическом смысле, необходимо по-настоящему сепарироваться, или, метафорически, победить родителей. Другими словами, пройти инициацию, перейти из статуса в статус: чтобы стать девушкой, необходимо умереть, как девочка. Женщиной можно стать только через смерть девушки. Слово «смерть» имеет переносный смысл, означает отказ от прежнего ощущения себя и от отживших ролей.

Чтобы стать женщиной, нужен мужчина, кстати говоря, во всех смыслах. Бывает так, что этот мужчина приходит, а вы перед ним закрываете дверь, это на уровне действий, хотя на уровне ума – вы вроде и хотите дверь приоткрыть. Но вам надёжно внушили, как ведут себя «хорошие девочки».

Посмотрим на ситуацию глазами того (молодого и неопытного) мужчины. Он три года ухаживает за очень приличной, красивой, успешной девушкой из хорошей семьи. Она три года его динамит. Здесь вовсе не тот уровень ситуации, когда «мужикам только одного и надо..». В итоге, он начинает сомневаться в её чувствах. А главное, он не уверен в том, что сам подходит ей. В его висках звучит вопрос: а достаточно ли я «культурен» для вас? Может у вас есть кто на примете, лучше и достойнее меня? Убеждаться в этом ему слишком больно, тем более, что в голове он уже убедился. И он потихоньку сливается…три года он «старался», помочь девушке сепарироваться и повзрослеть…

С тех пор, ситуация повторяется, только в других декорациях. И никто не сможет этого остановить до тех пор, пока на горизонте не нарисуется тот, в кого она влюбится так сильно, что нет слов для описания. И он таки нарисовался.

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь! (М. Булгаков).

Для пущей эффективности, мужчина точно так же (как первый парень) боится, что ему откажут (отвергнут) и он окажется «не слишком культурен», не ко двору, «рыльцем» не выйдет (у него своих сомнений хватает на этот счёт). И, он, после нескольких попыток привлечь внимание, сливается. У девушки паника: сейчас начнёт исчезать. И ничего ей не остаётся, как осознавать свои ментальные связки и проекции, чтобы не разбиться в кровь о его проекции.

Вот так некоторым из нас приходится взрослеть, обретать психологический статус и осознавать свои силы и роль. А за плечами уже есть «правильный» брак, который почти ничего кроме боли не принёс, разве что войну проекций.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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