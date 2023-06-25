Что большинство мужчин раздражает в женщинах

Хотите иметь долгие счастливые отношения с мужчиной? Узнайте, что именно не хотел бы в вас видеть любимый человек.

Есть несколько моментов, которые действительно довольно сильно раздражают мужчин в поведении женщин. Поэтому, милые женщины, помните о них и ​​старайтесь поменьше использовать в своей жизни и ваших отношениях, и тогда все у вас будет хорошо!

14 раздражителей для мужчин

1. Когда женщина всегда и со всем согласна

Не нужно бояться иметь и выражать свою собственную позицию и мнение относительно чего-то, даже если она кардинально противоположна той, что у вашего мужчины. Наоборот - если вы будете обосновывать и отстаивать свою позицию, ваш партнер еще больше будет вами восхищаться. Ведь быть личностью - это еще и очень сексуально.

2. Если у женщины совершенно нет собственных интересов и ее главный интерес и смысл жизни - это он сам

Ну, тут, думаю, даже объяснять ничего не нужно. Вывод один - никогда не забывайте о собственной жизни и о своих интересах.

3. Постоянные намеки о свадьбе

Поверьте, хватит и одного "тонкого" намека, что вы хотите замуж за этого мужчины. Не нужно превращать это в настоящий фарс. Ваш мужчина уже обо всем догадался и теперь дело уже за ним. Если вы уже прямо говорили ему, что хотите создать с ним семью, но он все равно не делает вам предложения - значит просто не хочет, и тогда уже вы делайте для себя какие-то выводы и принимайте решение.

4. Чуть-что и сразу в плач

Мужчин действительно очень раздражает, когда женщина ни с того, ни с сего, среди обсуждения какой-либо проблемы начинает рыдать в три ручья, ведь они просто не знают, что тогда делать и как ее правильно успокоить. И к тому же, если часто рыдать и при этом приговаривать "я так и знала, что ты меня уже не любишь", то мужчина подумает, что им попросту манипулируют и действительно поверит, что больше вас не любит, а вам это надо?

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5. Зажатость и закомплексованность, особенно в постели

Перестаньте комплексовать и напрашиваться на комплименты. Будьте достаточно уверенными в себе, ведь это так привлекательно! А особенно, если вы уже оказались с этим мужчиной в одной постели, то значит вы действительно ему нравитесь, и уже просто нет смысла стесняться своего тела. Поэтому просто расслабьтесь и получайте удовольствие.

6. Бесцельные сообщения и звонки

Не забрасывайте мужчину своими постоянными и не совсем содержательными сообщениями и звонками. Пишите и звоните только тогда, когда вам действительно есть, что ему сказать. Тем более он может быть занятым на работе и ваши постоянные звонки будут его раздражать и отвлекать, ведь он не всегда может вовремя отвечать на все этот ваш "спам".

7. Постоянные сплетни

Помните, что ваш мужчина - это не ваша лучшая подружка и поэтому не нужно пересказывать ему все новости о том, кто, где и с кем что делал - ему это совсем не интересно, скорее наоборот - его раздражает, что вы "коллекционируете" все эти сплетни . Поэтому оставьте все эти разговоры для своих подружек.

8. Когда вы сами не знаете, чего хотите

Мужчина с радостью будет что-то для вас делать, но только в том случае, если вы четко озвучите ему чего вы действительно хотите и чего же вам не хватает для полного счастья. Но если вы сами этого не знаете, то глупо требовать, чтобы это каким-то образом узнал и понял ваш мужчина.

9. Сравнения с бывшим

Никогда и ни при каких обстоятельствах не сравнивайте своего нынешнего мужчину с вашим бывшим партнером, да и еще далеко не в его пользу. Просто запомните, что это вообще табу. Вы ничего этим не добьетесь, разве только услышите, что можете снова возвращаться к своему бывшему, раз он был для вас таким хорошим.

10. Недостаток доверия

Научитесь доверять, а не контролировать каждый шаг вашего мужчины. Не ревнуйте его ко всем подряд, если он не дает вам для этого никакого повода. Ведь раз вы выбрали этого мужчину, значит вы должны уважать свой выбор и соответственно доверять ему.

11. Флирт с другими мужчинами

Не флиртуйте с другими мужчинами, да еще и прямо на глазах у вашего любимого человека. Чего вы пытаетесь этим добиться? Он не станет вас за это еще больше ценить и любить, уж поверьте. Разве наоборот - начнет думать, что это вы его совсем не любите и еще неизвестно одним ли только флиртом все всегда и ограничивается и заканчивается ... Обращайтесь с вашим партнером так, как вы бы хотели, чтобы он вел себя с вами. Думаю, это будет честно и справедливо.

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12. Молчание - как способ проучить его

Не играйте в молчанку, когда вы за что-то обиделись на вашего мужчину. Лучше прямо ему обо всем скажите и все объясните, это точно принесет гораздо больше пользы вашим отношениям, чем все эти "детские игры".

13. Если вы очень подробно рассказываете и жалуетесь на вашего мужчину всем своим друзьям и особенно своей маме, когда вы поссорились

Никогда этого не делайте. Все, что происходит в ваших отношениях - это только дело вас двоих. Не нужно втягивать в это всех своих друзей и родственников. Думаю, вы бы тоже не хотели узнать, что ваш мужчина обсуждает и выставляет вас далеко не в лучшем свете перед своими друзьями и родными.

Тем более вам нужно научиться решать все конфликты вместе, без родственников и друзей. Ведь они все равно не будут объективными, а просто встанут на вашу сторону. А вот когда вы уже помиретесь, то они все равно будут уже плохо думать о вашем мужчину и напоминать вам об этом, а вам это надо?

14. Желание изменить его

Здесь у меня к вам только один вопрос: а зачем вы выбрали мужчину, который вам не подходит и не нравится настолько, что вы хотите его постоянно как-то менять? Если вы уже выбрали этого мужчину, просто любите и принимайте его таким, какой он есть, или ищите себе кого-то другого, а этого оставьте в покое.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet