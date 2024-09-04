Черная желчь: Почему мы зеленеем от зависти?

Все это у меня уже в печенках сидит! Достал меня до печенок! У него сильная печень! Все мы время от времени употребляем выражения с участием этого замечательного органа. Что это за метафора? Какие душевные состояния она символизирует? Почему именно печень? Что такое печеночная недостаточность с точки зрения психоанализа? Об этом и многом другом я бы хотела поговорить с вами в этой статье, пишет психолог Татьяна Гунар.

Каковы функции печени в организме человека? Их три:

внешняя функция – формирование и выделение желчи, которая активно участвует в основном пищеварении, помогает пище продвигаться по ЖКТ и усваиваться;

внутренняя функция – метаболизм, обеспечение гормонального баланса обогащение крови;

барьерная функция – защита организма от токсинов и других вредных веществ.

Про печень и зависть

Итак, начнем с желчи. Она «охватывает» пищу, смягчает ее, дробит, растворяет, делает ее доступной для усвоения. Можно сказать, что печень, продуцирующая желчь, олицетворяет для организма процесс пищеварения, хотя в нем участвует множество разных желез и их соков.

Аналогичным процессом для психики является интеграция внешнего во внутреннее, превращение объектов, событий, процессов внешней реальности во внутреннюю, наши знания, навыки, опыт.

Как мы узнаем о своей потребности интегрировать что-либо? Получить, присвоить, сделать своим, научиться так же? Под влиянием, какого чувства мы произносим фразу – «Я тоже так хочу»? Конечно же, это зависть. Как слюна и желудочный сок, выделяясь, подсказывают организму, что перед ним желанная еда, так возникновение зависти говорит нам о том, что перед нами нечто для нас необходимое. Зависть – это сигнал, маркер, лакмусовая бумажка наших потребностей. Зависть, наряду с гневом, отчаянием и удовлетворением, это чувство, которое возникает у человека одним из первых, в первые же дни жизни. Младенец отчаянно завидует материнской груди, ее безграничному обладанию молоком, несущим удовлетворение, безопасность, счастье, по сути – саму жизнь. Малыш отчаянно завидует и хочет забрать грудь себе, поместить ее себе внутрь, слиться с нею. И она (грудь) с определенной периодичностью приходит к ребенку и сливается с ним на время кормления. Так, по зернышку, начинает, формируется у маленького человека способность к интеграции, к познанию, которая будет расти, развиваться, выстраиваясь в свою собственную, особенную судьбу.

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В норме зависть является первым шагом в длинной цепочке чувств и действий. За ней следует жадность, стремление к обладанию, поглощению, соперничество, агрессия, голод или удовлетворение, триумф или поражение.… Так, в развитии, в динамке чувство перерабатывается.

Что же происходит, когда явление, вызывающее зависть, присвоено быть не может или ощущается таковым? Когда нам кажется, что «мы никогда так не сможем»? У нас «никогда такого не будет»? Потребность есть, но удовлетворить ее невозможно? Пища перед нами, но кусок слишком большой или слишком твердый, ее размер несопоставим с возможностями, которые предлагает нам собственный рот.… Представьте себя за попыткой откусить от пятиэтажного гамбургера и прислушайтесь к своим ощущениям. Желудочный сок выделяется, идут выбросы желчи, а пищи-то в нужном месте и нет!

Организм в лучшем случае реагирует голодной изжогой, может возникнуть особая тошнота – горечью и желчью.

Зависть, застывающая без движения, становится жгучей, разрушительной. Мы говорим, что зависть «поедом ест» ее обладателя. Аналогично работает зависть, не пропущенная в сознание, вытесненная, как «плохое чувство», свойственное только «плохим детям».

Неосознаваемое чувство «застаивается», не может трансформироваться в соперничество, ревность и далее в обладание, не перерабатывается.

На уровне тела (при поражении психической переработки) это может выглядеть как желтуха (печень не справляется с работой, билирубин попадает в кровь вместо желчи), застой желчи, желчекаменная болезнь.

И мы зеленеем или желтеем от зависти, горюем о том, чего не можем получить, даже не осознавая того, что с нами происходит. Недаром древние называли меланхолию – черная желчь.

Соматизация свойственна Я, которое слишком слабо, которому трудно осознавать свои чувства и приводить их в движение. Идеи, явления, которые психика не может «проглотить», чреваты невыносимой болью и гневом. И тогда, тело спасает личность от разрушения, печень останавливает желчь, чтобы спасти психику от встречи с завистью.

Чуть более прочное Я будет пытаться переваривать желаемое, разрушать пищеварительно, груз психической переработки обрушится на ЖКТ.

Сильная, прочная Самость защищается от невыполнимых желаний психологическими защитами, слабая – пойдет по пути не переваривания, не усвоения веществ (идей).

И мы вновь приходим к пониманию того, что для излечения болезни тела нужно идти по пути укреплена, «взросления» психики.опубликовано econet

Автор Татьяна Гунар

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