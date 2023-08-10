Чему отец должен научить сына

Существуют вещи, научить которым мальчика сможет только отец. Это так называемые жизненные установки, формирующие характер и ценности будущего мужчины. Именно отец способствует нормальному психическому и физическому развитию сына.

Только благодаря налаженным взаимоотношениям с отцом мальчик сможет преодолевать любые жизненные препятствия и правильно выстроить отношения с противоположным полом. Рассмотрим базовые правила, которые отец должен разъяснить сыну.

Как должен поступать настоящий мужчина

1. Бытовые обязанности. В некоторых семьях уборка и готовка – исключительно обязанности мамы. Но чтобы сын вырос самостоятельным, папа должен объяснить ему, что эти вещи не всегда должна выполнять женщина. Иногда и мужчине стоит навести порядок в доме и приготовить завтрак, обед или ужин.

2. Мужская работа. Отлично, если папа совместно с сыном разводит костер, ездит на рыбалку, ремонтирует автомобиль или занимается строительством. Эти навыки помогут мальчику в будущем, когда он создаст собственную семью.

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3. Хорошая физическая подготовка и запоминающиеся эмоции. Положительно влияют на развитие мальчика активные игры вместе с папой – футбол, волейбол, плаванье, бег и прочие. Такие занятия развивают физическую подготовку, укрепляют иммунитет ребенка и дарят ему массу положительных эмоций.

4. Умение постоять за себя. Быть сильным и смелым мальчика может научить только отец. Причем парень должен понимать, в каких случаях можно проявить силу, а в каких лучше не поддаваться на провокации.

5. Уважительное отношение к другим людям. Папа должен объяснить сыну, что любой человек, будь-то начальник или дворник, заслуживает уважения.

6. Умение говорить «нет». Отец должен объяснить своему сыну, что тот вправе сказать «нет» любому человеку, если не согласен с ним. Не нужно идти ни у кого на поводу.

7. Ценность каждого момента. Ребенок должен понимать, что нужно ценить все, что у него есть и что с ним происходит именно сейчас, поскольку рано или поздно все может измениться.

8. Жить нужно увлеченно. Мир интересен и разнообразен, вокруг столько всего, что скучать некогда. И важно, чтобы ребенок занимался любимым делом – играл в футбол или на скрипке. Он вправе выбрать то, что ему по душе.

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9. Проигрывать – не стыдно. Папа должен объяснить, что важно добиваться поставленных целей, причем без разницы, сколько понадобиться попыток, проигрыш может послужить отличным опытом и закалкой.

10. Умение общаться с женщинами. Только отец может показать на собственном примере, как нужно относиться к любимой женщине. Отлично, если сын вместе с папой будет покупать букеты цветов и выбирать подарки для мамы. Мальчик должен понимать, почему мама для папы является самой главной женщиной, как важно оберегать ее и помогать ей.

11. Отношения без любви не лучший вариант. Хорошо, если мальчик подросток узнает обо всех тонкостях взаимодействия с противоположным полом от папы. Отцу следует поговорить с сыном по душам, рассказать о собственном жизненном опыте и объяснить, что лучшие отношения можно построить только на взаимной любви, а встречи на одну ночь с девушками – это совсем не то.

12. Любовь родителей безусловна. Отец должен объяснить сыну, что в какой бы жизненной ситуации он не оказался, он всегда может рассчитывать на поддержку родителей.

Если мальчик не будет получать правильное воспитание со стороны отца, в дальнейшем он может столкнуться с рядом проблем – неумением находить общий язык со сверстниками, закомплексованностью, скованностью, боязнью строить отношения с девушками и прочими. Отец – это главный пример для сына, об этом нужно помнить всегда. опубликовано econet

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