Чем опасно возвращать бывших

Говорят, что разбитую чашку не склеишь. И когда отношения дали трещину, а, тем более, было расставание, очень трудно вернуть всё на круги своя. Если причиной разрыва стала измена - между партнерами всегда будет стоять ревность и обида. А если виной всему стало насилие - то и мириться не стоит.

Как это ни прискорбно, он некоторые пары, которые пытались построить отношения, расстаются. Причем причины разрыва могут разными, от несовпадения в своих представлениях о мире вообще до банальных конфликтов на бытовом уровне (не решили, кто будет мусор выносить). При этом, если отношения длились продолжительное время, то и он, и она испытывают стресс.

Зачем возобновлять отношения?

Такие состояния люди переносят по-разному. Причина и в силе характера, и в эмоциональной устойчивости, а еще в том, насколько ценны (имели ценность) эти отношения. Но, как правило, в таком состояние человек чувствует семя плохо, особенно на эмоциональном уровне. Палитра чувств при этом очень разнообразная, от самоагрессии до повышенной тревожности.

Причем на такие переживания человек тратит очень большое количество внутренней энергии и ресурсов. В такие моменты люди могут испытывать желание вернуть прежние отношения, причем любой ценой. И часто предпринимают весьма активные попытки осуществить это желание. При этом мало задумываясь над тем, что другого может этого вовсе не хотеть.

Часто получая отказ, в таких ситуациях люди усиливают свои, и без того, негативные переживания, а их эмоциональное состояние ухудшается почти до критического уровня. Не удачные попытки вернуть, того, кто раньше был рядом, не приносят удовлетворения.

В таких условиях вполне можно избежать дополнительных и совершенно не нужных переживаний, если взглянуть и увидеть ситуацию с другой точки зрения, как бы сложно это не казалось.

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Представьте, что вам удалось вернуть человека, причём против его воли. Человек продолжает отношения по принуждению или из жалости. В таком случае вместо любви вы стане получать жалость. Вас буду просто терпеть рядом, испытывая при этом дискомфорт. Ведь, если быть честным, та причина, по которой вы расстались, была достаточно веской. По сути, это насилие над другим человеком, ради удовлетворения собственного желания.

В таких отношениях вряд ли можно рассчитывать на доверие и заботу. При этом основные наши человечески потребности в принятии и признании не будут удовлетворены. И если искренне оценить такие отношения, то вывод будет неутешительным. Таких отношений, построенных на неприятии и в которых нет настоящей симпатии, хотеть, мягко говоря, сложно.

Возобновление отношений, на мой взгляд, возможно только в том случае, если меняются оба партнера. Другими словами, через некоторое время и мужчины, и у женщины происходят качественные внутренние изменения. Обычно такие изменения касаются тех убеждений, которые мешали построить отношения в первый раз. Причем очень важно, чтобы менялись и он, и она, ведь ответственность за качество всегда делят между собой двое.

Важным условием будет эмоциональная зрелость, часто людям надо действительно повзрослеть (не только по паспорту), чтобы построить здоровые отношения.опубликовано econet

Автор Черных Антон

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