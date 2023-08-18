Человек, который сделает вас счастливым

Научитесь радоваться жизни, радоваться каждому дню и делать это независимо от времени года, погоды за окном или присутствия или отсутствия в вашей жизни любимого человека.

Никто не сделает вас счастливыми, слышите? Никто. Это можете сделать только вы сами! И если просыпаясь утром, вы пренебрежительно бросаете взгляд в окно, проклиная дождь, холод и сотый раз сгоревшую яичницу, при этом бросив пару «ласковых» родному человеку, то каждый раз этот человек будет просто обессилен вашей такой «привлекательной» аурой и вы также будете чувствовать себя просто ужасно.

Про чувство любви и веры в себя

Но если вы тихо, наедине с собой, попивая глинтвейн и наблюдая за листьями за окном любимого кафе будете улыбаться прохожим, или держать за руку любимого человека, сидящего напротив, то вы непременно начнете чувствовать тепло внутри, растворяясь в моменте «здесь и сейчас», планировать работу, путешествия, достигать одной своей цели и уже браться за новую...

Или же будете танцевать вечером, нарезая салат и подпевая любимой мелодии на всю квартиру. Ведь именно так я и делаю, когда хочу почувствовать себя действительно счастливой! А это значит, что мне хорошо с собой. Что я не заставляю кого-то делать меня счастливой и постоянно поднимать мне настроение, хоть я и с радостью принимаю это от родных и дорогих мне людей и всегда очень ценю. Но я не жду праздника извне, а создаю его сама!

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Помните, что вы неповторимы, хотя и похожи на других. И все же, вы особый, неведомый и непостижимый клубок живой энергии, который мы называем так просто - телом ... душой ... человеком. И так просто иногда пренебрегаем им. Так просто пренебрегаем собой.

Ведь я тоже иногда обесцениваю свою работу, свой труд и силы. Потому что мне всегда кажется, что я делаю недостаточно. Недостаточно много и недостаточно хорошо. А потом сижу и удивляюсь, как я смогла добиться всего, что со мной сейчас происходит. С какой скоростью исполняется то, о чем я мечтаю - это вау!

Верю, что я достойна всего, но моя самокритика иногда бывает на грани с абсурдом. Поэтому хорошо, когда есть кто-то, кто расставит вам все по полочкам в голове. Кто напомнит вам что, все что вы сделали и чего достигли – это вовсе не случайность, а ваш ежедневный труд. И этот кто-то в первую очередь ВЫ сами!

Я также не всегда знаю как правильно и неправильно, как нужно, надо и следует жить. Вся моя логика - это слово, самое великое слово: «любовь», в первую очередь к самой себе. Ведь если ты любишь - все обретает смысл, есть цель и великая вера в завтрашний день, если ты вне любви- все заполняется мыслями, часто ненужными, и жить становится как будто бы лень.

Так вот, вся моя вера - это большое чувство любви и веры в себя и к себе. И это чувство заставляет мои крылья расти, и если сейчас вам грустно - возможно, вы просто не достаточно любите и верите в себя…?

Поэтому не бойтесь демонстрировать свои недостатки. Не волнуйтесь о том, как вам нужно выглядеть или вести себя. Не бойтесь быть собой. Не прячьте все ваши эмоции и переживания, говорите и делайте то, что действительно думаете и хотите.

Смейтесь и веселитесь, если чувствуете себя счастливыми или злитесь и плачьте, если вам грустно и страшно. Будьте прежде всего живым человеком с настоящими эмоциями и чувствами. Помните, что быстровянущие, но живые цветы, всегда нравятся больше, чем идеальные, но искусственные букеты.

Не бойтесь отпугнуть кого-то тем, что вы всегда честно говорите то, что именно сейчас чувствуете или думаете. Ваше - всегда будет вашим. Поэтому рискните быть собой и поверьте — оно того стоит.

А главное научитесь радоваться жизни, радоваться каждому дню и делать это независимо от времени года, погоды за окном или присутствия или отсутствия в вашей жизни любимого человека. И вот только тогда вы станете счастливы и уже сможете поделиться этим счастьем с другими! Будьте счастливы и любите свою жизнь!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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