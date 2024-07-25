Чего нельзя делать в начале отношений?

Неправильное поведение в самом начале отношений служит плохим фундаментом для их развития. Какие типичные ошибки совершают люди, когда роман только начинается? Знать это необходимо, чтобы обеспечить себе благополучие в отношениях с партнером.
Ошибки в начале отношений могут повлиять на дальнейшее развитие пары. Чего делать категорически нельзя?Начало романтических отношений – один из самых ярких периодов. И, по совместительству, он же является одним из самых критических, ведь именно в это время происходит много расставаний.
Итак, вы встретили партнера, с которым отчетливо видите свое светлое будущее.
Не омрачите эту перспективу следующими ошибками:
«Мои предыдущие отношения закончились неудачей как раз на начальном этапе. Я пыталась сделать из нас с партнером одно целое, и, судя по всему, этого было слишком много. Расстались болезненно и до сих пор эта тема сложная для меня», - делится историей Ангелина
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Самыми важными элементами любых отношений я считаю искренность и открытость. Они же являются гарантами того, что вы не окажетесь в шоке на пятом году совместной жизни от того, что ваш партнер на самом деле не тот, за кого себя выдавал.
«Десять лет вместе с женой и очень любим друг друга. Наши отношения построены на честности и уважении», - говорит Никита.опубликовано econet
Автор Ахмедов Илья
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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