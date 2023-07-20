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Час молчания: мощная практика самоисцеления на каждый день

Источник: facebook.com 20 июля 2023 6494
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Полезно научиться направлять внимание внутрь себя в тот момент, когда нет сильного стресса, потому что в опасности работают другие биологические программы. Существует практика самоисцеления «Час молчания». Она основана на внимании к себе и помогает решить хронические проблемы со здоровьем.

Час молчания: мощная практика самоисцеления на каждый день

Единственное, чем человек реально может управлять в своей жизни и в своем теле, – это внимание. Все остальные важные функции организма ему неподвластны (и слава богу). Когда человек направляет внимание на участок своего тела, то в этом участке увеличивается кровоток и запускаются оздоровительные процессы. Всё это можно научно доказать и измерить.

Управлять своим вниманием - полезно

Внимание человека может быть полностью направлено внутрь себя в тот момент, когда жизни не угрожает опасность и нет большого стресса, потому что в опасности работают другие биологические программы.

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Простая практика на каждый день

Практика «Час молчания» – это практика самоисцеления, основанная на внимании к себе и признанная современными учеными. Первый раз я услышала о ней от Дмитрия Шаменкова. Однако слушание тела было известно во все времена: в медитации, в йоге-нидре. Это помогает решить хронические проблемы со здоровьем, которые по-другому не решаются. Если слушать тело перед сном, засыпание гарантировано. Это помогает понять себя лучше.

Что нужно делать:

  • выбрать время и место, когда вашей жизни и спокойствию ничто не угрожает;
  • расположиться удобно и молчать;
  • направлять свое внимание в тело;
  • задерживаться вниманием на тех участках тела, где есть дискомфорт или боли;
  • пройтись по телу своим внутренним взором от пяток до макушки;
  • просто безоценочно замечать то, что происходит с телом;
  • делать это ежедневно в течение часа. Можно начать с меньшего количества времени, с 20 минут.

Час молчания: мощная практика самоисцеления на каждый день

Очень простая и мощная практика на каждый день. Она поистине бесценна, потому что помогает лечить своим вниманием свое тело. Еще она помогает замечать то, что происходит и предотвращать развитие болезненных процессов. Знакомство со своим телом помогает знать всё о нем и избежать неприятных сюрпризов, а также получить желаемые подарки. Удачной практики!опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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Источник: https://econet.by/

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психология аглая Датешидзе внимание час молчания здоровье стресс

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