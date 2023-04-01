Быть женщиной после 40: испытание или дар?

40 лет – это как раз тот момент, когда можно заняться саморазвитием, залечить душевные раны и разобраться с проблемами, которым не нашлось решения в первой половине жизни.

Быть женщиной непросто. Тем не менее, в возрасте после 40 у большинства появляется уверенность в себе и своих силах. Ведь они уже закалили свой характер и теперь вполне осознанно идут дальше по жизни. В этом им помогает владение в совершенстве своим шестым чувством, интуицией. Эти женщины понимают, что жизнь — это любовь. Причем не только к окружающим, но и к себе самим. Быть женщиной после 40 — значит умело сочетать опыт и привлекательность молодости.

Магия быть женщиной после 40

Таким образом, получается, что когда женщина достигает возраста 40 лет, она начинает увереннее шагать по жизни. А причина этого в том, что она осваивает самое главное искусство — умение управлять своими эмоциями.

Женщины моего поколения — самые лучшие. И точка! Сегодня им уже за 40, они красивы и при этом благородно спокойны, разумны и, прежде всего, чертовски соблазнительны. И все это несмотря на имеющиеся «гусиные лапки» вокруг глаз или целлюлит, появившийся у них на бедрах. Ведь эти детали делают их настоящими, живыми и естественными…

Шэрон Стоун

Ни у кого не возникает сомнений, что возраст от 40 до 50 лет абсолютно особенный. Вы как бы находитесь между двумя поколениями и начинаете действительно осознавать мимолетность жизни.

Быть женщиной после 40 — это понимать, что ваш разум способен как разрушать, так и созидать.

В какой-то момент этого процесса осознания жизнь делится на «до» и «после». Жизнь и быт уже налажены. Наконец, вы можете позволить себе развиваться дальше как личность и найти решение вопросам, которые по тем или иным причинам остались незавершенными.

Лишь в этом возрасте мы начинаем понимать, что у каждого есть своя особая роль в вашей жизни. Например, одни люди вас использовали, другие «проверяли на прочность». В то же время, всегда рядом были люди, которые вас по-настоящему любили и научили тому лучшему, что в вас сейчас есть.

Да… до 40 было много всего. Но лишь на данном этапе вы вспоминаете и анализируете каждый из уроков, которые преподнесла вам жизнь.

Служить другим из чувства долга вызывает лишь обиду и усталость

Очень многие женщины отдают себя полностью дому и семье лишь потому, что от них этого ждут. То есть они на самом деле будут испытывать чувство вины, если что-то не успеют сделать. Ведь они не оправдали себя как женщины в глазах окружающих и даже не состоялись как личность.

К сожалению, мы все еще живем в мире, где правят мужчины. Женщина часто воспринимается лишь как набор социальных ролей — дочь, жена, мать. Тем не менее, женщины в возрасте после 40 с полным правом могут восстать против существующих порядков. Их роль состоит в том, чтобы облегчить жизнь следующим поколениям. Ведь это единственный способ уберечь их от совершения тех же ошибок.

Работать на износ, не давать себе отдыха, постоянно жертвовать собой и своими интересами… И все это, чтобы в итоге потерять чувство прекрасного. Больше не испытывать эмоциональной свободы, которую подарила нам сама природа.

После 40 можно вздохнуть свободно…

Вопреки распространенному мнению, это совсем не тот период, когда нужно страдать и жертвовать своими жизненными силами. Ведь прожитые годы — это бесценный опыт, огромное количество уроков, которые нам преподала сама жизнь. И вот один из них: без эмоционального здоровья не бывает и здоровья физического.

Поэтому если вы хотите прожить действительно «долго и счастливо», то нужно отчетливо понимать, что нельзя подавлять свои чувства и эмоции. Ведь в их балансе заключается секрет нашего благополучия.

Так что дайте себе возможность поверить в собственные силы.

Дар быть женщиной после 40 заключается в трезвости ума и житейской мудрости. Своим внутренним миром они могут питать и подпитывать не только себя, но и всех окружающих.опубликовано econet

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