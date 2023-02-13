Быстро поднятая самооценка не считается упавшей

В этой статье психолог Марина Локоткова рассказывает как, кто и что влияет на нашу самооценку. Будьте свободны и счастливы!
Я считаю, что очень неправильно в принципе, называть самооценку низкой или высокой. Потому что самооценка это не качество. Это по отношению к качеству характера или личности, например: рефлексии, критичности, подозрительности, адаптивности и т.д., мы можем сказать: низкая или высокая, выраженная или слабо выраженная. Так как это то, что мы измеряем. А самооценка – инструмент. Инструмент для измерения нашего положения внутри обще-социальной иерархии. Наше понимание о том, «какой я» относительно других людей. И, как и любой инструмент, самооценку будут определять ее свойства. Какие?
Давайте возьмем обычную линейку. Что будет одну линейку отличать от другой? Конечно, цена деления. То есть на одной линейке деление – это очень мало, на другой – много. Соответственно оценка результата будет такая: один и тот же результат первая линейка сочтет большим, а вторая – маленьким.
Как это выглядит на практике?
Представим себе обычную женщину, которая купила себе новую кофточку. И вот надевает она ее с утра, и идет в ней на работу.
Пока она идет по улице, ее видят окружающие. Но смотрят спокойно, обычным скользящим взглядом. Потому что, женщина в нашем примере, обычная. Такая, как и все мы. Не звезда, и не Мисс Вселенная. Никто ей под ноги штабелями не укладывается, и от ее красоты дар речи не теряет. То есть, окружающие измеряют ее привлекательность обычной линейкой. И ее самооценка – стоит на месте. Никакого ощутимого результата новая кофточка женщине не принесла. Ничего пока не изменилось.
Но вот она пришла на работу. И, расположенные к ней коллеги, улыбаются ей, делают комплименты. Отмечают, что сегодня, в новой кофточке, она очень мила и симпатична. То есть их линейка способна измерить незначительное повышение привлекательности этой женщины, хотя, конечно, новая вещь не изменила ее. Просто чуть-чуть украсила. И вот ее самооценка подросла. Появился результат в виде повышения симпатии окружающих, и рост самооценки дал внутреннее ощущение радости и удовлетворения.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Проходит рабочий день. Женщина идет домой. По дороге, она встречает соседку. Та делает ей комплимент, но так, что женщина понимает, что соседка кофточку оценила как дешевую, хотя и «так себе очень даже ничего». Ее удовлетворение от кофточки падает, самооценка снижается. Линейка соседки в принципе достаточно лояльна к женщине, и измеряет ее как симпатичную, но не так лояльна, как линейка коллег.
А дома нашу героиню встречает муж, с которым у нее натянутые отношения, он к ней не слишком расположен. Видя жену в новой кофточке, в нем рождается не симпатия, а раздражение. Он видит не вещь, а потраченные деньги. И никакого комплимента не говорит, наоборот выдает какую-то колкость. Его линейка имеет отрицательные деления. И самооценка у женщины падает, она чувствует себя обиженной и разочарованной одновременно. При этом, не привлекательной и не нужной.
Тут приходит ее мама, помочь с внуком. Смотрит на дочку в новой кофточке и восхищается. Для мамы дочь – прекрасна, вещь – изумительна. Мамина линейка самая чувствительная. Мамина линейка констатирует очень сильную привлекательность. Самооценка женщины опять поднимается. Но из низкого состояния, в которую ее загнало отношение мужа, добирается всего лишь до нормального состояния.
И вот так, в течении дня, самооценка качается.
Заметили в чем дело? Конечно. Линейка самооценки постоянно находится в чужих руках.
У этой женщины самооценка – зависимая. Вот ее главная характеристика.
Она зависит от того, кто оценивает и какой линейкой. И в этом примере, мы посмотрели на человека, у которого понятие о себе отсутствует совершенно. То есть собственное представление не включилось у женщины ни разу, никак не повлияло на ее восприятие себя. То есть, своей линейки у нее нет совсем.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Это крайний случай. Полностью зависимая самооценка бывает только у очень инфантильных людей. У которых личность настолько не интегрирована, что они всегда смотрят на мир и на себя чужими глазами.
Если инфантильность не сильная, то скачки самооценки будут сглаживаться собственными представлениями. То есть:
То есть результат влияния на восприятие окружающих действия под кодовым названием: «украшаем себя новой кофточкой», получит более реальную оценку. Коррекция измерения окружающих собственной оценкой женщины, позволит снизить амплитуду колебания самооценки.
А вот уберет эту амплитуду совсем, только отказ опираться на мнение окружающих в принципе. То есть – независимость самооценки. Но иметь независимую самооценку могут себе позволить далеко не все люди. О том, как самооценка становится независимой, расскажу в следующий раз.опубликовано econet
Автор Марина Локоткова
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий