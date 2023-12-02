Бумеранг Возвращается Всегда

Мы имеем то, что заслужили. И наоборот, мы заслужили то, что имеем, потому что когда-то сформировали это в своем сознании. Неосознанно, по-детски, впитав в себя ту информацию и модели поведения, которые транслировали окружающие нас люди.

Уж это – обязательно. Не сомневайтесь. Потому что психика сама по себе, с одновременным раскрытием всех потенциалов, формируется только у небожителей. А таковых среди нас, увы, не наблюдается. Хотя многие думают как раз наоборот, указывая пальцами на тех, кто не устраивает.

Все обстоятельства мы сформировали сами

Был у меня знакомый. За 5 лет общения с которым, кроме его нытья и недовольств всеми окружающими и всем окружающим, других тем разговоров – не помню. Коллеги – недоумки, о чем с ними говорить? Партнеры – ненадежные и глупые. Заказчики – вруны. Жена? Он искренне не понимал, что между ними общего и почему он вообще на ней женился. С детьми (ну потому, что в них гены жены) – общего языка нет, и они как будто даже чужие. А он – везде такой хороший и очень правильный даже. Молитвы читает. В церковь ходит. Все знает и умеет. Только вот почему-то много лет сидит без дела, не востребован, не нужен…

Я думаю, из этого описания многие узнают и своих знакомых тоже. А может быть кто-то и себя со стороны увидит, и что-то поймет ненароком. И захочет измениться.

Мой знакомый – не захотел. Ни слова, ни уговоры, ни примеры, ни волшебные пинки с разных сторон – ничего не помогло сдвинуть его с места.

Самое интересное – он согласен был со всем.

«Ты права. Все так и есть. Да, надо что-то менять. Обязательно».

Но дальше "согласий" ничего не сдвинулось.

Те, кто имеет подобный опыт общения знают – близость с такими людьми, даже относительная – непомерно тяжела. Обмен энергией идет обязательно. Они «сгружают» на вас свои мнимые проблемы и негатив, и «забирают» вдохновение, слова поддержки, вразумления, какие-то доводы в пользу того, что время не стоит на месте, за ним не поспеть, и нужно меняться вместе с ним, иначе просто выпадешь из жизни на обочину…

Что, по сути, с нытиками и жалобщиками и происходит, потому что долго выдерживать их рядом с собой можно только в специализированных лечебных заведениях – и то, по долгу службы. Они «выпадают» с работ, из коллективов, из компаний, из семей…

Жалуясь, но не осознавая, что все обстоятельства сформировали сами…

Что происходит с нами лишь то, чего мы достойны по своему внутреннему содержанию.

Что рядом с нами лишь те – кто нам созвучен. Кто является для нас своеобразным зеркалом.

Что обстоятельства, в которых мы находимся – показатель состояния и качества души.

Что подобное притягивает подобное.

И что даешь – то и получаешь.

То, что мы транслируем в мир – возвращается к нам обратно. И часто умноженным многократно.

Бумеранг всегда возвращается… опубликовано econet

Автор Элеонора Федосеева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet