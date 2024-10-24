Будьте бережны к себе...

Если твой внутренний дом крепок, то внешнему не страшны никакие ураганы. Об этом хорошо знают все эмоционально зрелые люди, и всегда вкладываются в своё психологическое здоровье больше, чем во внешний антураж собственной жизни...

Об этом вообще ничего не знают одноклеточные манипуляторы, которые думают, будто проехавшись злой критикой по тому, что увидели снаружи, они действительно попали в уязвимое место...

Делайте выводы, друзья мои...

Твой внутренний дом

Если вас легко можно задеть, обсуждая, например, вашу внешность, ваши отношения, ваш образ жизни, и всё, что лежит на поверхности - вы тоже повзрослели только снаружи...

Если вы защищаетесь методом обратного нападения - обсуждая в ответ то, что задело вас, вы на одном уровне со своими недоброжелателями...

Если вы неустанно отслеживаете чужую реакцию на себя, ждёте одобрения, и зависите во всех своих поступках от сторонней оценки - в вашем внутреннем доме пусто и хлипко, даже если ваш фасад является олицетворением успешности и счастья...

Нравится - продолжайте...

Не нравится - работайте с тем, что внутри вас...

Со своими травмами, обидами, накопленной болью...

Реанимируйте уважение к себе...

Освобождайтесь от зависимостей любого уровня...

Расставайтесь со своими страхами...

Раскупоривайте свой потенциал...

Учитесь быть с собой, жить с собой, договариваться с собой...

Начните признавать свои потребности...

Задумайтесь не только о том, что вы хотите получить от других людей, но и о том, что готовы отдать им...

Трезво оцените все свои истории отношений - от родителей и детей, до друзей, любимых, коллег...

Отыщите причины для благодарности - и опять начните с себя...

Перестаньте быть себе врагом и обвинителем - встаньте на свою сторону...

Запускайте только свои мыслительные процессы, научившись заново думать обо всём, а не эксплуатируя чужие шаблоны, или свои нейронные связи привычек...

Развивайтесь...

И помните, что любовь к себе - не бесконечное селфи в каждом ракурсе...это, как раз, говорит о больших трудностях в самовосприятии...

Любовь к себе - это забота о своём внутреннем доме, который всегда с вами...

Вам должно быть хорошо в нём...

Только так любое зло, которым вам пытаются досадить, или навредить, не пойдёт дальше тех, кто стал его источником...

Будьте бережны к себе...

Так у вас получится создать и бережное окружение, в котором ни от кого не надо будет защищаться...

Автор Лиля Град

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