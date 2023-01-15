Бойтесь ОБИДЕТЬ женщину! 

Самое худшее, что может сделать мужчина – довести любимую до слез. В этот момент в него летит град камней, злости и отчаяния. Ведь негативно заряженная женщина – страшная сила. Неконтролируемый ураган. Атомная бомба!

В один самый обычный день женщина сложила детские курточки и буденовки в дорожный чемодан, сверху запихнула свои джинсы и платья, взяла за руку пятилетнего сына и ушла на съемную квартиру. Мужчина остался среди забытых в спешке улиточных кремов, каучуковых Скуби-Ду и недоеденной запеканки. Среди в холостую работающего телевизора, настроенного на йогу. Посидел неделю. Затем вторую и сделал попытку их вернуть. Сын прыгал вокруг отца козликом и радовался возможности сразиться в войнушки, но женщина оставалась непреклонной. Ее главным аргументом было то, что рядом с мужем бесконечно расстраивалась и плакала.

Обиженная женщина подсознательно «желает обидчику счастья»

- А я хочу смеяться! Понимаешь? Сме-ять-ся! Чтобы наш сын рос со счастливой матерью, а не с подавленной личностью. Я много лет лезла из кожи, чтобы наполнить дом светом и счастьем, а ты приходил с работы и все свободное время меня подавлял.

Мужчина рассерчал. Стукнул кулаком по столу и ногой по колесу новенького авто. Через месяц разбил машину вдребезги. Через полгода потерял бизнес. Заболел. С трудом очухался, но так и не смог вернуть прежний уровень жизни. Сейчас работает посыльным и во всех своих неудачах обвиняет бывшую жену.

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Гала (муза Сальвадора Дали) до знакомства с художником встречалась с непризнанным русским поэтом. Всячески того вдохновляла и помогла издать сборник стихов. Молодой человек ощутив вкус славы, возгордился и указал девушке на дверь. Она ушла, а «литературного гения» перестали печатать, видеть, рукоплескать. Поэт запил и закончил жизнь в сумасшедшем доме.

Видит Бог, я подобного не хотела. Просто до сих пор не простила своего бывшего мужа. Посетила десятки специальных тренингов, но как оказалось, тщетно и, увидевшись спустя десять лет, не смогла разлепить губы для банального «Здравствуй». А на днях мне рассказали, что у него беда со здоровьем и уже было пять химиотерапий.

Сатья Дас о подобном говорит прямо. Оказывается, обиженная женщина подсознательно «желает обидчику счастья». В результате энергия боли идет в сторону «врага» и перекрывает тому кислород. Мы, конечно, и дальше будем работать над собой. Представлять ментальные ножницы и пустой стул. Выплакивать. Выкрикивать. Выписывать наболевшее в письмах. Только чтобы в последствии не тушить самовоспламеняющиеся пожары, намного выгоднее женщину не обижать.опубликовано econet

© Ирина Говоруха

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