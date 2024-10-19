Больше позитива в воспитании! Чем заменить слово "нет"

Стараясь быть строгими и "правильными" родителями, мы часто, не замечая того, используем в воспитании командные формулировки и слово "нельзя". Но, разве от этого дети нас лучше слушаются? В основе позитивного воспитания должны быть взаимопонимание и сотрудничество взрослого и ребенка.

Сегодня поговорим о позитивном воспитании. Предлагаем вам взять лист бумаги и записать перечень правил для ребенка, но не применяя слова с отрицательным смыслом: «нельзя», «не» «нет». Вот пример: вместо «нельзя разбрасывать свои игрушки» пишем «складываем игрушки в корзину / коробку».

Слова, которыми можно заменить категоричное «нет»

Дети мыслят образами. Если мы говорим малышу: «Не беги по парку», то он воспринимает сам запрет.

Если же вы хотите донести до ребенка информацию, и чтоб он сделал то, о чем его просят, правильнее будет попросить: «Пожалуйста, иди спокойно по дорожке».

Слово «не» - модификатор, который незаметен на фоне образа, созданного всей фразой. Поэтому, когда мы говорим: «Не ходи по лужам», малыш все равно побежит по луже и станет прыгать по грязной воде. И он не поймет, в чем же причина маминого раздражения. Поэтому первым делом полезно научиться говорить ребенку, чего вы действительно хотите от него, будет выше вероятность, что малыш послушается вас.

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3 шага, чтобы прекратить говорить "нет" детям

Давайте проанализируем наш день и акцентируем внимание на том, сколько раз мы произносим что-то вроде:

Пора вставать!

Иди кушать.

Сложи игрушки.

Завяжи шарф.

Умой лицо.

Высморкайся.

Не ковыряй в носу.

Одевайся.

Заметили, что обычные на первый взгляд, будничные фразы выглядят как приказы? Но можно приказную форму на более миролюбивое приглашение к совместной деятельности:

Не пора ли просыпаться?

Когда ты будешь готов, мы сможем отправиться на улицу.

Если положить коробку под кровать, никто не споткнется о нее.

Мы помним, что следует вымыть руки, да? Открыть кран или вы сами это сделаете?

Таким образом, вполне возможно заменить слова "нет" и "перестань" на деликатные, приглашающие обороты.

Безусловно, избавиться от «не» и «нельзя» вот так, в одночасье, будет сложно. Ведь в теории все кажется легче, чем на практике.

Вот перечень полезных фраз, которыми можно успешно заменить формулировку «не делай этого»

Хорошие слова, пожалуйста. А не «нельзя говорить это».

Давай сделаем несколько глубоких вдохов животом. А не «прекрати плакать», «успокойся».

На улице очень удобно покричать. А не «прекрати кричать / пищать / носиться».

Мы должны хорошенько присматривать за малышом. А не «не обижай маленького!».

Ты можешь спросить, можно ли это взять позже? А не «не вырывай игрушку!».

Как видите, позитивное воспитание требует от родителей, в первую очередь, спокойствия, выдержки и самообладания. Но практика принесет свои плоды, и через некоторое время вы увидите, что у вас отлично всё получается, а ребенок стал более понятливым и покладистым.опубликовано econet

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