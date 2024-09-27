Благодарность — ключ к здоровью и изобилию

Множество исследований подтверждают влияние чувства благодарности на здоровье человека. От нее зависят наши психическое и физическое здоровье, удовлетворенность жизнью и умение бороться со стрессом.

К сожалению, это чувство у многих людей не развито. Проверьте себя: как часто вы благодарите жизнь и окружающих за то, что они вам дают? Вы воспринимаете все, как должное? Если – да, то подумайте над развитием чувства благодарности, которое подарит вам здоровье и счастливую жизнь без стресса.

Определение благодарности

Это понимание, что все происходящее в вашей жизни – подарки судьбы или других людей, а не что-то должное. Понимание, что жизнь вам ничего не должна, и за ее дары нужно благодарить. В “Маленькой книжке благодарности” Роберта Эммонса приведено такое определение: “благодарность – это жизнь в правде”. Автор считает, что мы стали тем, кто мы есть, только вследствие присутствия в нашей жизни других людей, их поступкам и возникающим жизненным ситуациям. За что мы им и должны быть благодарны.

Щедрость и счастье связаны нейронно

Оказывается, когда мы жертвуем чем-то, это возвращается к нам ощущением счастья и удовлетворения. В ряде исследований было выявлено, что счастье и щедрость связаны между собой нейронами в головном мозге. Под щедростью здесь подразумеваются не только материальные ресурсы, но и эмоциональные, и физические.

Благодарность – одна из форм словесной щедрости. Так как признавая заслуги другого, вы отдаете ему взамен благодарность. Эммонс представлял в своей книге три аспекта, который задействует разум в момент признательности за что-то:

интеллект (мы признаем пользу);

воля (по своей воле подтверждаем пользу);

эмоции (ценим пользу и того, кто ее принес).

Когда мы чувствуем и выражаем благодарность, мы признаем, что не имеем претензий на получение дара и что получили их по чьей-то доброй воле.

Как развить в себе благодарность

Существуют практические методы по развитию чувства благодарности для тех, кто редко или никогда его не испытывает.

1. Самый простой из них – вести ежедневные записи о том, за что вы были признательны. В 2015 году проводили исследование на влияние таких дневников на людей. Оно показало, что те участники, которые четыре раза в неделю подмечали и записывали благодарность, отметили снижение тревожности, депрессии и стресса.

2. Подумайте обо всех приятных событиях, произошедших за день, о каплях дождя за окном, порадуйтесь тому, что вы здоровы, подумайте о людях, которые сделали для вас что-то хорошее.

3. Ограничьте поток информации. В данном случае – негативной. Для этого проводите меньше времени в социальных сетях или перестаньте смотреть новости, если они вас нервируют и беспокоят.

Все эти способы помогут обрести благодарность. А она в свою очередь поможет вашему организму:

1. Понизит уровень сахара в крови и нормализует артериальное давление, укрепит иммунитет и сердце.

2. Избавит от стресса и тревоги, что повысит уровень счастья.

3. Поддержит психическое здоровье, стимулируя выработку окситоцина, серотонина и дофамина и подавляя кортизол (гормон стресса).

4. Улучшит качество сна.

Как укрепить благодарность

Эммонс в своей книге приводит предложения по укреплению чувства благодарности:

1. Цените то, что имеете, а не думайте о том, что упустили. Иначе вместо благодарности будут мысли о неполноценности жизни.

2. Сосредоточьтесь не на себе, а на доброжелательности других. Так вы будете воспринимать чужие добрые дела с благодарностью, а не как само собой разумеющееся.

3. Не подавляйте в себе положительные эмоции. Если у вас благодарный взгляд на жизнь, то радость, надежда, веселье – сопутствующие ему эмоции. Они укрепляют иммунную и нервную системы и помогают с легкостью преодолевать жизненные трудности.

4. Не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя с собой в прошлом. Подумайте о том, как сложилась бы ваша жизнь, если бы у вас не было того, что вы имеете. А зависть к другим и сожаление об упущенном приводят лишь к беспокойству.

5. Почитая добрые поступки других людей, не забывайте хвалить и себя. Благодарность – это не выборочное чувство.

Также в “Маленькой книжке благодарности” приведены практические способы по развитию этого чувства. Расскажем подробно о двух из них:

1. Подумайте о человеке, которому вы благодарны, и напишите ему письмо. Расскажите в нем, как этот человек повлиял на вашу судьбу, за что вы благодарны ему и как часто думаете о его стараниях. Доставьте письмо лично или по почте, если не сможете перебороть смущение.

Встретившись с адресатом, зачитайте ему письмо вслух. Будьте готовы к тому, что в этот момент и после него вас переполнят эмоции и ваши сердца дрогнут. Но не бойтесь этих переживаний, прочувствуйте их, примите и поговорите с другом об этом.

2. В течение недели ежедневно уделяйте время благодарности другим: за приятные поступки и слова, за поддержку и хорошее настроение. Замечайте каждую мелочь. Например, поблагодарите супруга, который встал пораньше, чтобы приготовить завтрак на всю семью, или коллегу, который поднял вам настроение хорошей шуткой или комплиментом.

Психиатр Мурали Дораисвами как-то отметил, что если бы благодарность можно было бы купить, как обычное лекарство, то показанием к применению в инструкции значилось бы “здоровье всех систем и органов в организме”. К счастью, чтобы обрести чувство благодарности, ничего покупать не нужно. Достаточно просто почувствовать ее, научиться замечать подарки жизни и благодарить всех, кто принял в ней участие. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet