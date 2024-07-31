Благо Дарю Себе: Техника, которая сделает вашу жизнь лучше

Благодарность имеет мощный позитивный посыл. А когда вы искренне выражаете благодарность к самому себе, вы оздоравливаете свою психику, налаживаете отношения с внешним миром и настраиваетесь только на хорошее. Это очень полезно. Благодарите себя ежедневно.

Каким будет ваш посыл в этот мир, таким будет и его отражение. Данная концепция имеет много интерпретаций: «Что посеешь, то и пожнешь», например. То, что мы отдаем, то и получаем взамен. Ведь природа не терпит пустоты, и место в душе, когда вы дарите добро, займет оно же, но вернувшееся к вам и, возможно, приумноженное.

Сила благодарности

Благодарность. Благо. Дар…Дарить благо. Это не просто слова. Это – установка. Благодарный человек счастлив априори. Он не нуждается в суетных благах.

Его образ мышления позволяет видеть суть вещей. И ценить прежде всего то, что заложено в нем самом. Вселенная это знает и одобряет.

Благодарность себе, это, наверно, когда я Благо Дарю Себе. Звучит не совсем обычно.

Что мы делаем чаще? Поддерживаем себя или критикуем?

Мы часто испытываем недовольство собой?

Мы тревожно ожидаем, одобрят ли нас окружающие?

Итак, мы привыкли доказывать всему миру, что вовсе не слабы, что мы справляемся со всеми проблемами. Мы загнали себя в жесткие рамки. Боимся продемонстрировать слабость, уязвимость.

А как насчет поддержки и благодарности? Как их обрести, если они необходимы?

Вот полезное упражнение на каждый день:

Шаг 1. Возьмите стеклянную вазочку (не важно, будет ли она для цветов или это хрустальный салатник). Она должна вам нравиться. Можно смастерить красивую коробочку.⠀

Шаг 2. Напишите на бумаге благодарности себе за все свои созидательные действия и чувства.⠀

К примеру, вы сегодня дочитали чудесную книгу, помогли старушке перейти дорогу, накормили дворнягу. Поблагодарите себя.

Вы приготовили изысканный ужин и получили удовольствие – благодарите себя.

А теперь "Мелодика благодарности на каждый день". Пусть она станет вашей привычкой.

Купите или соберите сами на побережье 7 камешков

Купите две широких вазочки (важно, чтобы они вам нравились). Камешки должны без труда укладываться и доставаться из них.

Сложите камешки в одну из них.

Расположите вазы в спальне так, чтобы они всегда оказывались на вашем пути!

Каждый вечер перед отходом ко сну доставайте камешки из вазы по одному и со словами благодарности к себе перекладывайте в другую вазу.

К примеру: "В этот день я благодарна себе за то, что сделала превосходную стрижку, поухаживала за собой!" и после этих слов переложите один камешек из полной вазы в пустую.

Второй камешек будет сопровождаться словами: "Я благодарна себе сегодня за то, что я сделала генеральную уборку. В моем доме чисто и уютно. В нем приятно находиться!"

И так до того момента, пока все до одного камешки не будут лежать в другой вазе.

Возьмите привычку ежедневно говорить себе не меньше семи благодарностей за то, что вы поняли, сделали, чему научились, что преодолели.

Эта оригинальная техника помогает не забывать о себе, ведь женщины и девушки, к несчастью, чересчур сконцентрированы на посторонних людях, на делах и заботах, и забывают о себе.

И еще: камни имеют свойство впитывать энергетику человека, и, если ежедневно вы станете брать их в руки и произносить слова благодарности себе, они станут в прямом смысле "волшебными" и в вашу жизнь войдут чудеса!

Главное – не будьте суровы по отношению к себе: жизнь и так достаточно тяжела. Цените свои достоинства и поступки. И не забывайте благодарить себя… Благо Дарить Себе. Ведь добра слишком много не бывает. И оно дорого стоит.опубликовано econet

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