Битва за борщ. Шпаргалка для семейных пар

Говорят, залог счастливой семейной жизни – борщ с пампушками для мужа и шуба с бриллиантами для жены. Но не все так просто – поэтому мы составили веселую шпаргалку о том, как не превратить семейную жизнь в советскую столовку. Приятного аппетита!

Если я хочу не борщ, а щи – пусть будут щи. Мы приходим в этот мир в одиночестве (без борща и мужа) и уходим тоже в одиночестве. Ответственность за то, как мы проживем свою жизнь, лежит на нас, а не на нашем супруге, детях, начальнике и др. Подменять движения свой души потребностями партнера – прямой путь не только к расставанию, но и к депрессии.

Как построить крепкие отношения

Если муж любит борщ, а я – окрошку, это не значит, что мы несовместимы. Существует миф, что по-настоящему любящие мужчина и женщина должны дополнять друг друга, иметь одинаковые интересы и желания. Так не бывает – и это нормально. Наоборот, под «одинаковость» часто маскируется слияние: партнеры настолько погружены друг в друга, что не замечают ни самих себя, ни мира вокруг.

Нормально, что мать живет потребностями новорожденного. Взрослым людям находиться в сплошном слиянии вредно – гораздо полезнее, имея какие-то общие увлечения, периодически расходиться по разным комнатам и разным компаниям, обедать из разных кастрюль. И внимание, страшная тайна! Ничто так не освежает чувства как... раздельный отпуск, которого многие пары боятся как огня.

Я признаю за партнером право быть недовольным моим борщом. Пары часто боятся ссор – почему-то считается, что худой мир лучше. На самом деле ситуация обратная: если мы не даем партнеру понять, где наши границы, что нам не нравится, то он этого может никогда не узнать. Внутреннее напряжение будет накапливаться и когда-нибудь обязательно выплеснется: в разлитую тарелку борща, психосоматику, депрессию, семейный скандал или даже развод. Ссора – профилактика всего вышеперечисленного.

Если дома нет борща, то замутить движуху – моя ответственность. Поймав себя на мысли: «Мне с ним скучно! И сколько можно уже готовить паровые котлеты!», задайтесь вопросами: «Как я себя останавливаю? Куда утекает моя энергия? Почему мне сейчас ничего неинтересно?» Начните с себя, партнер подтянется.

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Партнер не обязан угадывать, какую шубу я хочу. Машинку для чтения мыслей еще не изобрели. Угадывать наши потребности могла наша мама, когда нам было несколько месяцев от роду. Взрослые люди не угадывают, а спрашивают, просят и договариваются. Это не значит, что между ними нет любви, что они плохо понимают друг друга или что им не важно, что чувствует другой. Наоборот, они стараются действительно понять друг друга, задавая откровенные вопросы, а не пользуясь догадками. Это признак зрелых и открытых отношений.

Не зазорно просить партнера о помощи, поддержке и тарелке супа. Почему-то нам кажется, что взрослые люди должны быть сильными, устойчивыми и неуязвимыми. Это заблуждение. Просить о помощи вовсе не стыдно, а естественно. Гораздо хуже, когда переносишь тяготы с маской радости на лице. Это относится не только к женщинам, но и к мужчинам. Да-да, мужчины тоже нуждаются в нашем сочувствии и принятии их неуспехов.

Расстроился из-за борща – поделись с партнером. Ничто так не сплачивает людей, как честность и искренность в тяжелых ситуациях. Умалчивание «больных» тем (например, невозможности забеременеть или болезни одного из супругов) ведет к отчуждению и отдалению. И наоборот, смелость признаться друг другу в боли и отчаянии сближает. Даже если это бытовые мелочи, вроде составления семейного меню, которые доводят вас до белого каления.опубликовано econet

Автор Елизавета Зубова

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